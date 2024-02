Aldi mit neuem Top-Angebot: Werkzeugkoffer zum Traumpreis

Hobby-Handwerker aufgepasst: Ab sofort bietet Aldi die Möglichkeit, einen umfangreichen Werkzeugkoffer zum Sparpreis zu ergattern. Satte 57 Prozent Ersparnis auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) stellt der Lebensmittel-Discounter im ALDI ONLINESHOP in Aussicht. Das in einem eleganten Alu-Koffer verstaute Set von Scheppach umfasst stolze 101 Teile und wiegt knapp 14 Kilogramm. Aldi und Scheppach gewähren drei Jahre Garantie.

Werkzeugkoffer bei Aldi kaufen: 101 Teile zum Top-Preis

Untergebracht in einem Koffer ist das Werkzeug nicht nur in den heimischen vier Wänden schnell am gewünschten Platz, sondern auch unterwegs. Zur Verfügung steht ein breites Sammelsurium an Einzelstücken. Jedes besitzt im Koffer seinen festen Platz, was langes Suchen nach dem passenden Werkzeug auf ein Minimum reduziert. Ob Wasserpumpenzange, Umschaltknarre inklusive Aufsätzen, Hammer, Handsäge oder Maulschlüssel, Inbus-Set, 27 Bits und Schraubendreher – alles an Bord.

Der reguläre Preis für dieses praktische Tool-Set, das eigentlich in keinem Haushalt in dieser oder ähnlicher Form fehlen sollte: 279 Euro. Davon zieht Aldi aber die eingangs erwähnten 57 Prozent ab und bietet den Werkzeugkoffer TB150, so der offizielle Name, jetzt für nur 119 Euro an. Einmalig kommen 5,95 Euro an Versandkosten hinzu. Bei Nichtgefallen ist eine kostenlose Rücksendung möglich.

So gut ist das Angebot wirklich

Ein guter Deal? Schmeißt man einen aktuellen Preisvergleich an, offenbart sich die ganze Wahrheit. Denn Aldi bietet tatsächlich einen der besten Preise am Markt. Günstiger als für knapp 119 Euro gibt es den Scheppach Werkzeugkoffer nämlich nirgendwo. Es sei denn, man kennt spezielle Gutscheincodes. Dann kann man – eine entsprechende Verfügbarkeit vorausgesetzt – schon ab rund 107 Euro zuschlagen. In Summe ist der Aldi-Deal aber ein rundum gutes Angebot, das sich bei Bedarf übrigens auch in drei zinsfreien Raten über den Zahlungsdienstleister Klarna bezahlen lässt.

Scheppach Werkzeugkoffer TB150

Neben diesem Werkzeugkoffer sind bei Aldi derzeit aber auch noch andere Deal-Highlights erhältlich. Zu nennen wären nicht nur einige attraktive Computer-Schnäppchen, sondern auch TV-Geräte zum Discountpreis. Auch ein neues Samsung-Handy steht zum Sonderpreis zur Verfügung. Und wer im Werkzeug-Segment bleiben möchte: Akku-Bohrschrauber zum Kracherpreis sind ebenfalls ein Schnäppchen-Highlight.

Jetzt weiterlesen Abzocke im Supermarkt: So tricksen Aldi, Lidl und Co. ihre Kunden aus