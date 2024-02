Kracher-Preise: Aldi schleudert Android-Fernseher raus

Egal, ob Nachrichten, Dokumentation, Film oder Serie – ein gutes Bild ist bei einem Fernseher Pflicht. Und am besten sollte ein neues TV-Gerät auch keine Unsummen kosten. Entsprechend rücken zwei neue Angebote ins Rampenlicht, die jetzt bei Aldi erhältlich sind. Neben einem QLED-Fernseher mit einem 50 Zoll (127 cm) großen Bildschirm ist auch ein 32-Zoll-TV zum Sparpreis erhältlich. Beide sind mit Android als Betriebssystem ausgestattet. Du kannst also viele Apps in deinem Wohnzimmer nutzen, die du schon von deinem Smartphone oder Tablet kennst.

Aldi: Android-Fernseher für unter 400 Euro

Preislich besonders attraktiv: der Medion Life X15048 (MD30060). Bei diesem LCD-TV mit LED-Backlight-Technologie kannst du eine 4K-UHD-Auflösung nutzen. Ab Werk ist nicht nur ein HD-Triple-Tuner für den TV-Empfang über Antenne, per Satellit oder über den Kabelanschluss an Bord. Auch auf Technologien zur Bildoptimierung musst du nicht verzichten. So stehen unter anderem HDR und Dolby Vision sowie Micro Dimming und MEMC für noch detailreichere Bilder zur Nutzung bereit.

Auch auf eine sprachgesteuerte Fernbedienung musst du nicht verzichten. Das macht unter anderem die Suche nach Programmen kinderleicht. Zu den weiteren Extras gehören ein integrierter Medienplayer, WLAN für die kabellose Verbindung mit dem Internet und Bluetooth für die kabellose Soundübertragung. Die Audio-Ausgangsleistung liegt bei 2 x 10 Watt. Zusätzlich steht laut Angaben von Aldi ein integrierter Subwoofer zur Verfügung. Abgerundet wird der breite Funktionsumfang durch zwei USB-Anschlüsse, drei HDMI-Ports und einen LAN-Anschluss, um eine noch stabilere Internetverbindung nutzen zu können.

Den Energieverbrauch gibt Medion mit 54 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden an. Das entspricht in sechs Monaten umgerechnet knapp 5,5 Stunden Nutzung pro Tag. Und dafür werden im SDR-Betrieb bei einem angenommenen kWh-Preis von 30 Cent etwa 16 Euro an Stromkosten fällig. Schaltest du HDR ein, erhöht sich der Stromverbrauch deutlich. Dann musst du bei ebenfalls 1.000 Nutzungsstunden mit Stromkosten in Höhe von rund 30 Euro rechnen.

Medion Android TV X15048 (MD30060)

Angeboten wird der Medion-Fernseher im ALDI ONLINESHOP mit drei Jahren Garantie zu einem Preis von 379 Euro. Hinzu kommen Versandkosten in Höhe von knapp 19 Euro, sodass unter dem Strich ein Preis von knapp 398 Euro steht. Trotzdem ein richtig guter Preispunkt. Denn vergleichbar ausgestattete Fernseher kosten nicht selten 400 Euro und mehr.

Kleiner Full-HD-Fernseher für deutlich unter 200 Euro

Wenn dir ein Fernseher mit Full-HD-Auflösung und einem 32 Zoll (ca. 81 cm) großen Bildschirm reicht, kannst du dich auch für den Medion Android-Fernseher MD30042 entscheiden. Dieses TV-Modell bietet ebenfalls WLAN und integrierte Bluetooth-Technologie, aber nur 2 x 6 Watt Audio-Ausgangsleistung. Drei HDMI- und zwei USB-Ports stehen aber auch bei diesem Fernseher zur Nutzung bereit.

Ebenso eine sprachgesteuerte Fernbedienung, ein integrierter Medienplayer und ein integrierter HD-Triple-Tuner. Dafür lässt sich das Bild nicht ganz so umfangreich optimieren. HDR zuschalten kannst du aber auch bei diesem LCD-TV mit LED-Backlight. Den Stromverbrauch gibt Medion mit grundsätzlich 26 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden an. Pro 1.000 Nutzungsstunden musst du also bei einem Preis von 30 Cent pro kWh mit nicht einmal 8 Euro Stromkosten rechnen.

Medion Android TV MD30042

Und der Preis? Der liegt im ALDI ONLINESHOP ab sofort inklusive drei Jahren Garantie bei gerade einmal 179 Euro. Wie immer bei derartigen Sonderposten aber nur solange der Vorrat reicht. Ein guter Preis? Mehr als das! Denn normalerweise kosten Fernseher auf dem Niveau dieses Medion-Fernsehers aktuell mindestens knapp 190 Euro. Hier kannst du also ein lupenreines Schnäppchen ergattern, wenn du auf der Suche nach einem kleinen Zweitfernseher bist oder etwa dein Arbeits- oder Gästezimmer mit einem Fernseher ausstatten möchtest.