73 Prozent günstiger! MediaMarkt will nur noch 39 Euro für dieses Must-Have-Gadget

Ob im Schulter- und Nackenbereich oder im Bereich der Wirbelsäule: Muskelverspannungen sind unangenehm. Mit einer Massagepistole lockerst du verhärtete Muskelpartien und sorgst für Entspannung am Feierabend. Praktisch: Je nach Stelle kannst du dich selbst damit massieren oder Partner/in, Freunde oder Familie um Hilfe bitten. Bei MediaMarkt kommst du im Zuge der WSV-Aktion gerade richtig günstig an ein Modell. Nur 39 Euro will der Elektromarkt für die Massagepistole und bietet das Wellnessprodukt somit so günstig an, wie kein anderer Händler jemals zuvor. Dazu später mehr.

Das kann die Massagepistole

Mit schnellen und druckvollen Schlägen ermöglichen Massagepistolen eine Tiefenmassage des Gewebes. Dadurch sagen sie Muskelverspannungen, Muskelkater und Verhärtungen der Faszien den Kampf an. Unter anderem werden solche Massagepistolen auch im Spitzensport angewandt, um Muskeln – auch während des Wettkampfes – wieder geschmeidig zu machen. Der Hersteller Hyperice gehört hier zu den Marktführern, rüstet Sportteams aus und hat jüngst auf der CES sogar einen selbst-erhitzenden Aufsatz vorgestellt.

Das bei MediaMarkt angebotene Hyperice Hypervolt Go 2 Massagegerät bietet drei Intensitätsstufen zur Auswahl und soll bis zu drei Stunden Betriebsdauer ermöglichen. Aufgeladen wird der Akku der kompakten Massagepistole mittels mitgeliefertem Stromkabel an der Steckdose. Dank ihres leichten Gewichts und dem handlichen Design lässt sie sich zudem problemlos in Reisekoffer oder Sporttasche verstauen und mitnehmen. Im Lieferumfang befinden sich zudem zwei Aufsätze, mit denen sich wahlweise größere Flächen oder punktierte Bereiche massieren lassen.

Die Massagepistole fördert bei der Anwendung die Durchblutung im Gewebe, wodurch sich deine Muskeln schneller regenerieren und Schmerzen gelindert werden sollen. Außerdem sollen sich durch regelmäßige Nutzung Verletzungen, die etwa beim Sport entstehen können, vorbeugen lassen. Darüber hinaus trägt die Massage zur Entspannung nach einem stressigen Tag oder einer ausgiebigen Sportsession bei. Da du bei Bedarf auch passende Aufsätze nachkaufen kannst, ist das System auch nachhaltig immer neuen Herausforderungen gerecht und kein klassisches Wegwerfprodukt.

So gut ist der Preis

Wichtig ist definitiv auch der Preis der Massagepistole. Während ursprünglich 149 Euro (UVP) auf dem Kassenzettel standen, reduziert MediaMarkt das Wellnessgerät jetzt um satte 73 Prozent. Dadurch stehen am Ende nur noch 39 Euro auf der Rechnung – Versandkosten fallen nicht an. Schaut man auf den Preisvergleich, sieht man sofort, wie gut das Angebot ist. Denn der nächst günstigste Anbieter verkauft das Gerät rund 80 Euro teurer. Und im Preisverlauf zeigt sich zudem, dass die Massagepistole zuvor noch nie so günstig war, wie jetzt. Der Zeitpunkt ist somit ideal. Aber aufgepasst: Das Angebot läuft nur noch bis zum 29. Januar.

