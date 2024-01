MediaMarkt startet große WSV-Aktion: 4K-TVs, Kopfhörer und Co. bis zu 70 % billiger

Bei MediaMarkt läuft noch bis zum 29. Januar der sogenannte Wahnsinns Schnell Verkauf (WSV). Diese riesige Rabatt-Aktion liefert dir zahlreiche tolle Angebote aus den unterschiedlichsten Produktkategorien. Von einem 65 Zoll großen 4K-TV von LG für 599 Euro bis hin zu Over-Ear-Kopfhörern mit ANC für 49 Euro – hier gibt’s wirklich einiges zu entdecken. Welche Angebote sich besonders lohnen, erfährst du hier.

MediaMarkt-Schnäppchen: 4K-Fernseher und ein besonders günstiger Laptop

Bleiben wir doch direkt bei dem starken TV-Deal zum LG-Gerät. Im Angebot für 599 Euro ist dabei ein NanoCell-Fernseher mit einer großen Bildschirmdiagonale von 65 Zoll. Im Vergleich zum UVP sparst du hierbei satte 50 Prozent und bekommst den rundum hochwertigen 4K-TV zum Tiefstpreis im Netz! So weiß das Gerät etwa mit einem hervorragenden Bild in UHD und 60 Hz sowie zahlreichen Bildoptimierungen zu punkten. Einige Anschlüsse sind rund um drei HDMI-Slots ebenfalls vorhanden. Und selbstverständlich hast du den Smart-TV ebenso im Nu zum Streamen mit dem Internet verbunden. Wer aktuell einen neuen 4K-Fernseher in einer ordentlichen Größe sucht, sollte sich dieses Angebot daher nicht entgehen lassen.

→ 65 Zoll 4K-TV von LG für 599 Euro

In Sachen Laptops liefert dir MediaMarkt gleichzeitig ein absolutes Schnäppchen. Das Acer 314 Chromebook (CB314-2H-K7E8) kostet dank 40 Prozent Rabatt aktuell nur noch 179 Euro und ist somit ein erschwingliches Gerät für die tägliche Büroarbeit sowie fürs entspannte Streamen und Surfen. Auf dem 14-Zoll-Display erkennst du die verschiedenen Inhalte dabei stets optimal, während der Akku mit einer Laufzeit von bis zu 15 Stunden zu punkten weiß. Natürlich handelt es sich mit Blick auf das Preisschild hierbei nicht um ein High-End- oder Gaming-Gerät, jedoch ist das auch gar nicht das Ziel eines Chromebooks. Dank des Betriebssystems ChromeOS nutzt du sämtliche Programme online, ohne sie auf das Gerät herunterzuladen. Dadurch muss das Notebook selbst gar keine High-End-Technik besitzen. Mit dem Preisschild von 179 Euro liefert MediaMarkt auch hier den aktuell besten Preis im Netz.

→ Acer Chromebook für 179 Euro

Nur 179 Euro: So günstig kann ein guter Laptop sein

Google Pixel 7a – Das Highlight unter den Smartphone-Angeboten

Selbstverständlich gibt es im Rahmen des Wahnsinns Schnell Verkaufs von MediaMarkt auch einige Smartphone-Angebote zu entdecken. Dabei sticht der Deal zum Google Pixel 7a besonders hervor. Das hochwertige Handy ist jetzt nämlich mit einem Preisschild von lediglich 399 Euro versehen. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt zwar, dass es das Google-Smartphone zuvor schon mal etwas günstiger gab – das aktuelle MediaMarkt-Angebot ist jedoch trotzdem ein toller Deal, der momentan von keinem anderen Anbieter geschlagen werden kann.

Mit seinem 6,1 Zoll OLED-Display, einer hervorragenden Performance sowie dem langen Update-Support holst du dir mit dem Pixel 7a ein rundum exzellentes Smartphone. Bei uns im Test stach zudem auch das gute Kamerasystem hervor. Generell waren wir von dem Pixel 7a begeistert – und jetzt kannst du dir das Google-Handy bei MediaMarkt schon für lediglich 399 Euro schnappen.

→ Google Pixel 7a für 399 Euro

Bei MediaMarkt kannst du dir das Pixel 7a jetzt erstaunlich günstig sichern

Weitere Top-Deals unter 100 Euro: Kopfhörer, Fahrradpumpe & Philips Hue

Doch auch für unter 100 Euro kannst du bei MediaMarkt momentan ein paar coole Angebote entdecken. Da wäre zum einen die beliebte Xiaomi Mi Portable Minipumpe. Dieses praktische Gadget ist ein Muss für alle Fahrrad-, E-Bike- und E-Scooter-Fahrer: Mit der akkubetriebenen Luftpumpe füllst du deine Reifen nämlich kinderleicht mit Luft, ohne selbst ins Schwitzen zu kommen. Für aktuell 35 Euro machst du hiermit definitiv einen guten Kauf. Dies zeigt auch ein Blick auf den Preisvergleich.

→ Xiaomi Mi Portable Minipumpe für 35 Euro

Dieses günstige Gadget ist ein Muss für alle Radfahrer

Weiter geht’s mit Kopfhörern. Hier haben wir gleich zwei tolle Deals für dich. Die Soundcore Life Tune Over-Ear-Kopfhörer sind mit einem Preisschild von 49 Euro etwa über die Hälfte billiger und ein echtes Schnäppchen. Günstiger gab’s die Hörer zuvor nämlich noch nie! Abseits des satten Sounds und der aktiven Geräuschunterdrückung weiß das Gerät ebenso mit seiner Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden zu überzeugen. Neben der drahtlosen Verbindung via Bluetooth kannst du dein Handy ebenso via AUX-Kabel mit den preiswerten Kopfhörern verbinden.

→ Soundcore Life Tune Over-Ear-Kopfhörer für 49 Euro

Wer hingegen In-Ears sucht, sollte sich die JBL Live Pro 2 Bluetooth-Kopfhörer mal genauer anschauen. Hier bekommst du – trotz des kompakten Designs – über den JBL Signature Sound nämlich ordentlich was auf die Ohren. Gleichzeitig sorgt das adaptive Noise Cancelling dafür, dass du auch wirklich nur deine Musik hörst. Die Wiedergabedauer von bis zu 40 Stunden ist dabei besonders stark. Ebenso stark ist der Preis: Bei MediaMarkt kannst du dir die Stöpsel jetzt für 99,99 Euro sichern – dem aktuellen Bestpreis im Netz.

→ JBL Live Pro 2 In-Ear-Kopfhörer für 99,99 Euro

Zu guter Letzt gibt’s mit diesem Philips Hue Set auch noch einen Deal aus der Kategorie Smart Home. Für 89 Euro bekommst du ein Starter-Set bestehend aus drei Hue White und Col. Amb. E27 Glühbirnen sowie der praktischen Hue Bridge. Mit 16 Millionen Farben sorgst du für eine ganz besondere Stimmung in deiner Wohnung, während viele smarte Funktionen wie ein Timer für mehr Komfort im Alltag sorgen. Mit der Hue Bridge – der Kontrolleinheit für alle smarten Hue Produkte – bist du zusätzlich ebenso für noch mehr Smart Home Geräte und Funktionalitäten vorbereitet.

→ Philips Hue White und Col. Amb. Set mit drei E27 Birnen und der Hue Bridge für 89 Euro

Cooles Starter-Set von Philips Hue zum Bestpreis

Für weitere Top-Deals lohnt sich zudem natürlich auch ein Blick auf die Aktionsseite zum Wahnsinns Schnell Verkauf. Hier sparst du noch bis zum 29. Januar bis zu 70 Prozent.