200 GB geschenkt: Diese Vodafone-Tarife lohnen sich mehr denn je Cedric Litzki 2 Minuten

Du hast richtig gelesen: Vodafone schenkt dir aktuell bei bestimmten Tarifen satte 200 GB Datenvolumen - und das jeden Monat! So wird etwa aus einem 50-GB-Vertrag im Handumdrehen eine preiswerte Vielsurfer-Option. Wir schauen uns die Aktion in diesem Artikel genauer an.