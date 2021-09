Xlayer LED Monitor Lampe: Günstige Screenbar im Test

Die Screenbar von XLayer wird in einem flachen Karton geliefert und besteht aus zwei Teilen – der Lampe selber und einer Halterung mit Gegengewicht für den Monitor. Der Zusammenbau ist denkbar einfach: Die Lampe wird in die Halterung geklippt und schon ist die Screenbar einsatzbereit. Ein 1,5 Meter langes USB-C auf USB-A Kabel zur Stromversorgung befindet sich im Lieferumfang. Mit diesem kann man die Lampe mit einem freien USB-Port am Monitor oder PC mit Strom versorgen.

Die XLayer LED Monitor Lampe ist aus Aluminium gefertigt und mattschwarz lackiert. In der rechten Ecke findet sich zudem ein dezentes XLayer-Logo. Auf der Oberseite befinden sich zwei Tasten. Eine links und eine rechts von der Halterung, damit man diese auch ohne zu schauen auseinanderhalten kann. Die eine Taste dimmt die Screenbar in 5 Helligkeitsstufen und schaltet sie aus. Mit der anderen kannst du die Farbtemperatur festlegen.

Features im Überblick

Die XLayer LED Monitor Lampe bietet 40 warmweiße LEDs mit 3000 Kelvin und 40 tageslichtweiße LEDs mit 5700 Kelvin. Entweder schaltest du über die Taste an der Oberseite nur eine der LED-Arten ein. Oder: Du schaltest beide LED-Arten gleichzeitig ein, um einen neutraleren Weißton mit 4000 Kelvin zu erhalten.

Die beiden Schalter auf der Oberseite der Screenbar

Mit einem kurzen Klick auf den An-/Ausschalter kannst du zudem die Helligkeit bestimmen. Hierzu stehen 5 Helligkeitsstufen zur Auswahl. Hältst du die Taste gedrückt, wird die Lampe ausgeschaltet. Nutzt man zur Stromversorgung den Monitor oder PC, geht die XLayer LED Monitor Lampe sogar automatisch aus, wenn man den PC oder Monitor ausschaltet.

Passt die XLayer LED Monitor Lampe auf meinen Bildschirm?

XLayer gibt an, dass die Lampe für alle Bildschirme mit einer Dicke von 1 bis maximal 3 Zentimeter geeignet ist. Auch auf einem Curved-Monitor konnten wir die Screenbar problemlos nutzen. In den meisten Fällen hält die XLayer LED Monitor Lampe komplett ohne Kleber oder andere permanente Lösungen. Zur Sicherheit liegen jedoch zwei 3M-Klebepads im Lieferumfang bei.

Fazit

Mit einer Screenbar kannst du deinen Schreibtisch platzsparend und ohne Schatten beleuchten. Die neue LED Monitor Lampe von XLayer ist hierbei besonders kostengünstig und dennoch hochwertig verarbeitet. Die Steuerung mit den zwei haptischen Tasten ist intuitiv und unkompliziert.

Die LED Monitor Lampe von XLayer ist für 29,95 Euro bei Amazon erhältlich.