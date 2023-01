ThinkBook Plus Twist im ersten Eindruck: Ist E-Ink für den Laptop eine gute Idee?

Displays werden nicht nur in Monitoren und Fernsehern immer hochauflösender und schneller, sondern auch in Laptops. Das kann prinzipiell niemand für schlecht befinden. Denn eine höhere Auflösung und schnellere Reaktionszeiten machen Inhalte natürlicher und Animationen flüssiger. Das Ganze hat aber einen dicken Nachteil. Denn der Stromverbrauch steigt rapide. Das ist nicht nur unterwegs ärgerlich, sondern belastet auch die Umwelt und den Geldbeutel. Dabei benötigt man bei sehr vielen Anwendungsfällen gar kein High-End-Display. Und damit kommt das E-Ink-Panel von Lenovo ins Spiel.

E-Ink mit 10 Hz im Lenovo ThinkBook Plus Twist

Lenovo will dem entgegenwirken und hat beim ThinkBook Plus Twist in die Rückseite des Laptop-Deckels ein stromsparendes E-Ink-Display verbaut. Damit ist eine viel höhere Laufzeit möglich und die Augen werden theoretisch auch noch geschont. Doch bevor es an einen ausführlichen Test geht, haben wir uns das Lenovo ThinkBook Plus Twist auf der Messe in Nevada schon einmal angeschaut und erste Eindrücke sammeln können.

Der erste Eindruck des ThinkBook Plus Twist ist zwiespältig. Überzeugen kann Lenovo mit der enorm stabilen Verarbeitung. Bei einem um 360 Grad schwenkbaren Display kommt schnell der Verdacht auf, dass es um die Stabilität nicht so gut bestellt sein mag. Lenovo beweist das Gegenteil und zeigt mit dem ThinkBook Plus Twist, dass flexibel und stabil keine Gegensätze sein müssen.

Der Lenovo ThinkBook Plus Twist im Drehmodus.

Gelungenes Laptopmodell

Die Idee mit dem E-Ink-Display als zweites Display zum Lesen von Dokumenten oder zum Stromsparen ist prinzipiell gut gelungen und das farbige E-Ink-Display gegenüber Vorgängermodellen durchaus verbessert worden. Es bleibt allerdings bei den prinzipiellen Problemen dieser Technik: Die Reaktionszeit ist relativ schleppend und im Grunde nur für das Lesen von Dokumenten akzeptabel. Andere Arbeiten wird man eher auf dem gewöhnlichen Display ausführen – Stromsparen hin oder her.

Und damit wird es sich im ausführlichen Test stellen müssen. Denn egal ob Business- oder Privatkunde, die Akkulaufzeit ist für viele das Ein und Alles.