Story of Seasons im Test: Die beste Stardew Valley Alternative?

Story of Seasons ist eine Videospielreihe, die schon seit über 25 Jahren Bestand hat. Dennoch kennt den Namen heutzutage kaum jemand. Woran das liegt, lässt sich recht einfach erklären. Story of Seasons ist nämlich ein neuer Name, den die Spielreihe erst seit 2013 trägt. Zuvor waren die Spiele unter dem Namen Harvest Moon bekannt. Harvest Moon gibt es auch heute noch, denn der ehemalige Publisher entschied sich dazu, den Namen weiterhin zu behalten und bringt mittlerweile mit einem neuen Entwicklerstudio neue Harvest Moon Spiele auf den Markt. In diesem Test soll es jedoch um die Story of Seasons Reihe gehen. Insbesondere um die Remakes der alten Harvest Moon Spiele, die in den letzten Jahren herausgekommen sind.

Harvest Moon, aber modern?

Bei den Remakes, die aktuell unter dem Namen Story of Seasons verfügbar sind, handelt es sich um „Friends of Mineral Town“ und „A Wonderful Life“. Die beiden Spiele basieren auf den originalen Harvest Moon Spielen für GBA. Allerdings handelt es sich nicht um exakte Kopien. Einige Design- und Gameplay-Elemente wurden modernisiert und angepasst. Dazu gehört beispielsweise auch eine Überarbeitung der im Spiel vorhandenen Charaktere. Manchmal sind diese Überarbeitungen gelungen, andere Male rauben sie den Charakteren ihre einzigartige Persönlichkeit, was besonders Spielern, die aufgrund der Nostalgie spielen, missfällt.

Insgesamt sind die neuen Spiele modernisierte Versionen der alten Harvest Moon Spiele. Sie sind einfach zu verstehen, bieten nicht allzu viel Content, aber schaffen es, trotz ihrer Simplizität ansprechend zu bleiben. Doch wie gelungen sind die Spiele? Lohnen sie sich auch für Spieler, die die Originale nie gespielt haben? Mittlerweile gibt es so viele Cozy-Farm-Simulationen, dass es schwer ist, sich für eine zu entscheiden. Im Folgenden erzähle ich dir, was mir an Story of Seasons gefällt, für wen die Spiele geeignet sind und wer besser auf den Kauf verzichten sollte. Wie jedes Spiel haben nämlich auch diese beiden Games individuelle Stärken und Schwächen.

Gameplay: Einfach, aber ansprechend

Wie bereits erwähnt, ist das Gameplay beider Spiele sehr einfach gestaltet. Es gibt keine komplizierten Spielmechaniken, die es zu erlernen gibt. Stattdessen kannst du dich voll und ganz auf die Story und deine Farm konzentrieren. Es gibt allerdings einige Unterschiede zwischen den beiden Spielen. So gibt es beispielsweise in Friends of Mineral Town schlichtweg mehr zu tun. Dir stehen mehr Tiere zur Auswahl, du kannst zwei Mienen erkunden und an einer Vielzahl von Festivitäten teilnehmen. Für manche Spieler mag dies ein Vorteil sein, andere empfinden es eher als stressig, so viele Dinge im Blick behalten zu müssen.

Der Ort in A Wonderful Life ist klein, aber keinesfalls unbelebt.

Das gilt insbesondere für die Dorfbewohner, mit denen du dich anfreunden musst. In A Wonderful Life ist es unmöglich, Freundschaftspunkte mit Bewohnern zu verlieren, ohne dass du aktiv etwas dafür tust. Sprichst du also mehrere Tage lang nicht mit deinen Nachbarn, dann nehmen sie es dir nicht übel. In Friends of Mineral Town ist das nicht der Fall. Du solltest im Idealfall jeden Tag mit deinen Nachbarn reden, denn sonst verlierst du ihre Freundschaft. Das kann schnell zu einer anstrengenden Pflicht werden, die das Spiel verlangsamt und komplizierter macht, als es sein müsste.

Insgesamt ist dein Kalender in Friends of Mineral Town stets voller als in A Wonderful Life. In A Wonderful Life steht dein Leben mit deiner Familie im Vordergrund. Deine Farm gerät dabei schnell mal in Vergessenheit. In Friends of Mineral Town kannst du zwar auch heiraten und ein Kind bekommen, es ist jedoch keine Voraussetzung, um im Spiel weiterzukommen. Stattdessen kannst du dich auch einfach dazu entscheiden, dein Leben lang Single zu bleiben und dich vollkommen auf deine Farm zu konzentrieren.

Friends of Mineral Town steckt voller spannender Minispiele.

Charaktere und Story

Ein weiterer großer Unterschied zwischen den beiden Spielen sind die Charaktere, denen du im Laufe des Spiels begegnest und die Geschichte, die das jeweilige Spiel erzählt. In A Wonderful Life findest du weniger Dorfbewohner vor. Dafür wirken die Interaktionen mit den jeweiligen Charakteren umso bedeutender. Das kleine Dorf, in dem du lebst, verändert sich stetig. Neue Bewohner ziehen ein, andere ziehen aus oder sterben. Mineral Town hingegen wirkt belebter und bietet dir mehr Optionen bei der Partnerwahl, birgt jedoch auch Nachteile. Zu den Nachteilen gehört beispielsweise, dass die einzelnen Charaktere sich nicht wirklich verändern. Sie wirken eher statisch und rücken schnell in den Hintergrund, obwohl du viel öfter mit ihnen interagieren musst.

Es scheint außerdem keine große, übergeordnete Story zu geben. Während du in A Wonderful Life dein ganzes Leben erlebst, welches mit deinem Tod im hohen Alter endet, scheint Friends of Mineral Town endlos zu sein. Dein Charakter verändert sich von Jahr zu Jahr nicht und Dorfbewohner, die schwer krank sind, leben auch nach Jahren noch glücklich in der Nachbarschaft. Welches der beiden Konzepte besser ist, lässt sich nicht sagen und hängt rein von persönlicher Präferenz ab.

In A Wonderful Life dreht sich alles um deine kleine Familie.

Grafik und Gestaltung

A Wonderful Life und Friends of Mineral Town unterscheiden sich optisch sehr stark. A Wonderful Life ist zwar auch niedlich und fantasievoll gestaltet, bewegt sich jedoch näher an der Realität als Friends of Mineral Town. Zudem hast du mehr Optionen, was die Gestaltung deines Charakters angeht. Der Stil von Friends of Mineral Town ist sehr verspielt und erinnert an Anime für Kinder. Ein besonders großer Realitätsanspruch herrscht in diesem Spiel nicht. So erhältst du beispielsweise beim Melken deiner pinken Kuh Erdbeermilch und von deiner braunen Kuh gibt es Kaffee.

Die Grafik in Friends of Mineral Town setzt auf Niedlichkeit.

Solche fantasievollen Kreationen lassen sich auch in A Wonderful Life finden. Das Spiel ist zwar insgesamt realitätsnaher, beinhaltet allerdings auch Feldfrüchte, die wie eine Diskokugel, oder eine Teetasse aussehen. Wer also eine möglichst realistische Farmsimulation sucht, der ist mit beiden Spielen nicht gut bedient. Stattdessen empfiehlt sich vermutlich der Landwirtschaftssimulator.

A Wonderful Life ist minimal realistischer gestaltet.

Performance und Fehler

Beide Spiele sind nicht sonderlich anspruchsvoll. Sie lassen sich also auch auf schlechteren Systemen ohne Probleme spielen. Dennoch gibt es manches zu bemängeln. Dazu gehören beispielsweise fehlende Optionen, die man in einem modernen Videospiel erwarten würde und unterschiedliche Gameplay-Fehler. Besonders frustrierend ist an mancher Stelle die Undurchsichtigkeit der Spiele. So gibt es beispielsweise manche Sequenzen, die nur unter sehr spezifischen Bedingungen zu sehen sind, die das Spiel jedoch nicht kommuniziert. Es ist also ohne externe Anleitungen reines Glück, ob du diese Sequenzen überhaupt siehst. Das ist besonders frustrierend, wenn es um Szenen geht, die dir die Persönlichkeit und Geschichte anderer Charaktere näher bringen. Verpasst du sie versehentlich, dann gibt es keine Möglichkeit, mehr über einen Bewohner zu erfahren.

Auch manche Gegenstände sind so gut im Spiel versteckt, dass sie ohne Guides und viel Glück kaum auffindbar sind. Wer die beiden Spiele also im vollen Umfang genießen will, der sollte sich darauf einstellen, externe Anleitungen lesen zu müssen.

Für wen eignen sich die Spiele?

Die beiden Story of Seasons Spiele sind nicht nur für jene interessant, die sie aus Nostalgie-Gründen spielen. Auch Neueinsteiger finden hier niedliche, einfache Farmsimulationen vor, die stundenlangen Spielspaß bergen. Insbesondere für Spieler, die nicht vor Guides zurückschrecken, sind die Spiele eine gute Alternative zu Stardew Valley und Co. Mir persönlich gefällt beispielsweise die grafische Gestaltung der beiden Spiele schlichtweg besser als vergleichbare Titel, weswegen ich die beiden Spiele bevorzuge.

Bei der Auswahl des richtigen Spiels solltest du vor allem auf die oben genannten Unterschiede achten. A Wonderful Life ist storylastiger und gleichzeitig entspannter, während Friends of Mineral Town mehr bietet, aber auch weit mehr von dir verlangt. Friends of Mineral Town eignet sich für Spieler, die gerne planen, organisieren und sich ihre eigene Story erarbeiten. Insgesamt eignen sich die Spiele für jeden, der auf der Suche nach einem entspannten Spiel ist, das man auch nebenbei spielen kann. Beim Spielen einen Podcast oder ein Hörbuch hören ist durchaus möglich.

