Oral-B iO 2 im Test: Gute Leistung zum kleinen Preis

Mit Gewohnheiten zu brechen, stellt Menschen teilweise vor Herausforderungen. Das ist simple Psychologie. Denn unser Gehirn liebt Routinen und wird durch bekannte Prozesse entlastet. Umzudenken fällt deswegen oft schwer. Auch darum scheuen viele Menschen den Wechsel von einer Handzahnbürste auf eine elektrische Zahnbürste. Trotz aller Vorteile, die eine E-Zahnbürste mit sich bringt. Teilweise ist auch der hohe Preis für eine moderne Zahnbürste der Gegenwart ein Hemmnis. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass etwa das Top-Modell von Oral-B, die iO Series 10 (Test), im Onlineshop des Herstellers mehr als 300 Euro kostet. Für eine preissensible Kundschaft hat Oral-B jetzt aber etwas Neues im Programm: die Oral-B iO Series 2. Sie wurde speziell für Ein- und Umsteiger auf eine elektrische Zahnbürste entwickelt.

Oral-B iO 2 im Test: Deutlich abgespeckt – aber auch ausreichend?

Wir hatten die Möglichkeit, die Einsteiger-Zahnbürste für mehrere Wochen im Test auf die Probe zu stellen. Und dabei haben wir uns primär eine Frage gestellt: Reicht die Oral-B iO 2 im Vergleich zu den Top-Modellen des Herstellers wirklich aus? Oder vermisst man schnell das eine oder andere Feature, das Premium-Zahnbürsten von Oral-B bieten? Um die Antwort an dieser Stelle vorwegzunehmen: Die Oral-B iO 2 erfüllt die in sie gesteckten Erwartungen – mit wenigen Abstrichen – auf eine beeindruckende Art und Weise. Sie ist ein echter Preis-Leistungs-Tipp.

Auf den ersten Blick mag es etwas blass wirken, dass die Oral-B iO 2 nur mit einem Putzmodus und drei Reinigungsstufen ausgestattet ist. Sie bietet nur einen einzigen Knopf zum Ein- und Ausschalten und startet immer im Modus „Super Sensitiv“. Optional lässt sich das Rotieren des Bürstenkopfes über den gleichen Knopf beschleunigen, um in den Modus „Sensitiv“ zu wechseln. Diese beiden Stufen sind für Menschen mit eher empfindlichen Zähnen oder sensiblem Zahnfleisch gedacht. Alle anderen können über einen weiteren Knopfdruck auf den Modus „Tägliche Reinigung“ für eine noch gründliche Zahnreinigung wechseln.

Oral B iO2: Ein runder Bürstenkopf ist das Markenzeichen der elektrischen Zahnbürsten von Braun.

Wie alle iO-Zahnbürsten von Oral-B setzt auch die iO Series 2 auf einen runden, vibrierenden Bürstenkopf, der durch oszillierende, rotierende Bewegungen für eine gründliche Reinigung zur Entfernung von Plaque und anderen Ablagerungen sorgt. Die regelmäßige Verwendung von Zahnseide kann aber auch eine elektrische Zahnbürste nicht ersetzen. Essensreste in den Zahnzwischenräumen erreichen die Borsten des Bürstenkopfes teilweise nicht. Ein Problem, das wir auch schon bei hochwertigeren Zahnbürsten beobachtet haben.

Nicht zu laut und mit einer automatischen Andruckkontrolle ausgestattet

Nachteil: Je stärker die Reinigungsleistung, desto lauter wird die Zahnbürste. Jedoch ist das Geräusch, das der kleine Alltagshelfer für die Zahngesundheit abgibt, auch in der höchsten der drei auswählbaren Stufen nicht unangenehm. Zu vernehmen ist grundsätzlich nämlich nur ein Brummen, das an eine Polierbürste in der Zahnarztpraxis erinnert. Es wird durch einen integrierten Zwei-Minuten-Timer verstärkt, sobald die empfohlene Putzdauer erreicht ist. Ferner vibriert die Bürste alle 30 Sekunden, um den Nutzer darauf hinzuweisen, von einer zur nächsten der vier Zahnregionen (Oberkiefer rechts, Oberkiefer links, Unterkiefer rechts und Unterkiefer links) zu wechseln.

Integriert ist in die Oral-B iO 2 auch ein automatischer Drucksensor. Eine rote LED am Handstück der Zahnbürste informiert dich, wenn du den Bürstenkopf zu stark an Zähne oder Zahnfleisch drückst. Dann verlangsamt die Bürste automatisch ihre Bewegungen, stoppt aber nicht in Gänze. Gut zu erkennen ist die rote Warn-LED während des Zähneputzens im Gegensatz zu den auffälligen LED-Ringen hochwertigerer Oral-B-Bürsten aber nicht. Allenfalls im Augenwinkel nimmt man die rot leuchtende LED wahr. Und das auch nur, wenn man bewusst darauf achtet – oder konsequent vor einem Spiegel steht.

Am Handstück der iO 2 von Oral-B ist nur ein Knopf mit einer integrierten LED zu finden.

Gute Akkulaufzeit

Und wie lange kann ich die Oral-B iO Series 2 mit einer Akkuladung nutzen? Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht. Das Ergebnis: nutzt du die Zahnbürste morgens und abends mit der höchsten Reinigungsstufe, hält der Energiespeicher knapp zwei Wochen durch. Für die Wiederaufladung kannst du den mitgelieferten Ladeadapter nutzen, musst aber recht viel Zeit einplanen, bis der Lithium-Ionen-Akku wieder voll ist.

Mehr als zwölf Stunden hat eine Aufladung des Akkus im Rahmen unseres Tests gedauert. Sobald der Energiespeicher nicht mehr ausreichend Energie hat, wirst du darüber über die blinkende LED am Handstück informiert. Eine Akkustandanzeige gibt es aber nicht. Während des Ladens blinkt eine Ladekontrollleuchte so lange weiter, bis der Akku vollständig geladen ist.

Wer die Oral B iO2 in Schwarz kauft, bekommt trotzdem einen weißen Ladeadapter.

Was kostet die Oral-B iO Series 2?

Im Onlineshop von Oral-B kannst du die iO 2 mit zwei Jahren Garantie derzeit für 79,99 Euro kaufen; auf Wunsch auch bezahlbar über Klarna in drei Raten zu jeweils 26,66 Euro. Und zwar in drei Farben: Rosa, Schwarz und Olivgrün. Im Lieferumfang ist zu diesem Preis ein praktisches Reiseetui und eine einzelne Aufsteckzahnbürste inklusive. Der gleiche Preis gilt eigentlich ebenfalls bei Amazon. Dort ist derzeit aber ein befristetes Angebot erhältlich, das den Preis für die Oral-B iO Series 2 auf 59,99 Euro senkt.

Mit zwei Aufsteckbürsten steigt der Preis im Webshop von Oral-B auf 99,98 Euro, mit vier Bürstenköpfen auf 114,98 Euro. Und mit acht Aufsteckbürsten sind aktuell 149,97 Euro zu bezahlen. Wenn du auf das Reiseetui verzichten kannst, geht es aber auch viel günstiger, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Dann kostet dich der Kauf der Oral-B iO 2 momentan im günstigsten Fall nämlich nur knapp 50 Euro zuzüglich Versandkosten. Lohnen kann sich auch das Doppelpack der elektrischen Zahnbürste. Im sogenannten Duo Pack werden für die iO 2 bei Amazon knapp 100 Euro fällig.

Teil der Wahrheit ist aber auch: Neue Aufsteckzahnbürsten sind im Vergleich zu Handzahnbürsten teuer. Mit Blick auf die iO 2 von Oral-B bedeutet das: zwei Ersatz-Aufsteckbürsten kosten bei Oral-B selbst 19,99 Euro. Für vier Bürsten werden 34,99 Euro fällig. Und sechs Ersatzbürsten kosten 44,99 Euro, während ein Vorratspack, bestehend aus zehn Bürsten, 69,99 Euro kostet. Etwas preiswerter sind die Aufsteckbürsten zum Beispiel im Oral-B-Shop bei Amazon zu bekommen; teilweise sogar stark reduziert. Ein Bürstenkopf ist im Lieferumfang der Zahnbürste enthalten.

Fazit zur Oral-B iO 2: Gut und günstig?

Muss es eine elektrische Zahnbürste sein, die mehrere Hundert Euro kostet? Nach einem mehrwöchigen Test der Oral-B iO 2 können wir diese Frage mit guten Gewissen mit einem „Nein“ beantworten. Zwar bieten teurere Zahnbürsten viele zusätzliche Komfort-Funktionen, ein gutes Reinigungsergebnis erzielt aber auch die Oral-B iO 2. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche und erzielt trotzdem ein gutes Ergebnis.

Wir können die Reinigungswirkung der Oral-B iO 2 im Rahmen dieses Tests zwar nicht medizinisch im Detail untersuchen. Was wir aber klar sagen können: Wer die Oral-B iO 2 verwendet, wird nach jedem Zähneputzen spüren, dass die Zahnbürste insbesondere Plaque zuverlässig entfernt. Fährt man mit der Zunge nach dem Putzen über die Zahnoberflächen, sind diese erfreulich glatt und fühlen sich angenehm gesäubert an. Ein wesentlicher Unterschied zur Verwendung einer teureren iO-Zahnbürste ist nicht auszumachen.

Die elektrische Einsteiger-Zahnbürste Oral B iO 2 kann im Test überzeugen.

Putz-Feedback per App-Anzeige fehlt

Schade ist aber, dass das neue Einsteigermodell unter den elektrischen Zahnbürsten von Oral-B keine App-Unterstützung bietet. Damit wäre es nämlich durch KI-Unterstützung und praktische Anzeigen mit Echtzeit-Feedback auf dem Handy-Display möglich, ein noch gründlicheres Reinigungserlebnis zu erzielen. Denn über die Oral-B-App oder die iO Sense Ladestation der iO 10 erhält man wertvolles Feedback, welche Zahnbereiche bereits ausreichend geputzt wurden und welche nicht. Dieses wertvolle Feedback fehlt der iO 2 komplett.

Teil der Wahrheit ist aber auch: Eine Zahnbürste mit App-Anbindung würde den eigentlichen Zielen, eine Bürste für den schnellen, einfachen Umstieg auf ein elektrisches Modell anzubieten, deutlich weniger gerecht werden. Entsprechend tut die iO 2 das, für was sie entwickelt wurde. Und wer sich später mehr Komfort beim Zähneputzen wünscht, kann ja immer noch auf ein hochwertigeres Modell wechseln.

Vorteile der Oral-B iO 2

einfache Handhabung

leise in der Anwendung

starke Akkulaufzeit

Andruckkontrolle vorhanden

erschwinglicher Preis

Nachteile der Oral-B iO 2

nur ein Putzmodus

App-Anbindung für noch gründlichere Kontrolle der Reinigung fehlt

LED zur Andruckkontrolle schwer zu erkennen

keine Akkustandanzeige, nur LED-Info bei leerem Akku

Bürstenköpfe sind vergleichsweise teuer

