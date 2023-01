Lenovos neuer High-End-Laptop: Zwei Displays – Doppelt gut?

Bei spannenden Neuinterpretationen des Themas Laptop hat sich Lenovo noch nie zurückgehalten. Ob nun das Thinkpad X1 Fold, das direkt nur aus einem klappbaren Display bestand oder das neue ThinkBook Plus Twist, das ein normales und ein E-Ink-Display in einem Laptop-Deckel vereint: Die Experimente von Lenovo sind oft spektakulär, aber wenig erfolgreich.

Neues Experiment-Modell

Und hier kommt das neue YogaBook 9i ins Spiel. Denn das könnte schon eher das Potenzial für ein auch monetär starkes Produkt bieten. Doch ist dem wirklich so? Wir haben uns auf der CES 2023 in Las Vegas den Doppelmonitor-Laptop angeschaut und geben dir einen ersten Eindruck von ihm.

Lenovo YogaBook 9i angefasst

Beim ersten Ausprobieren auf der CES in Las Vegas kann das YogaBook 9i Lenovo-typisch mit seiner Verarbeitung überzeugen. Das Gehäuse fühlt sich hochwertig an und das Klappscharnier macht einen robusten Eindruck. Das bestätigt sich auch, beim Klappen: Die beiden Hälften des YogaBook 9i halten in jedem Winkel stabil und es klappt nichts ungeplant. Dazu lässt es sich Yoga-typisch um ganze 180 Grad umklappen. Auch die Auflösung und Brillanz der Displays weiß zu überzeugen.

Die zwei Bildschirme des Lenovo YogaBook 9i im Detail.

Fraglich ist, ob die vielfältigen Nutzungsoptionen des YogaBook 9i nicht des Guten zu viel sind. Beim ersten Test funktioniert zwar alles wie gewünscht. Es fällt aber schwer, sich alle Handgesten und Bildschirm-Optionen zu merken, die zur Verfügung stehen. Die zusätzliche physische Tastatur sorgt für weitere Möglichkeiten, die allerdings noch mehr Komplexität bedeuten.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass jeder Nutzer im Alltag nur zwei bis drei Layouts auswählen wird und die Vielzahl der Optionen tatsächlich gar nicht nutzt. Ist man sich dieser Einschränkung bewusst, kann das YogaBook 9i aber ein spannendes Gerät für diejenigen sein, denen die Möglichkeiten eines gewöhnlichen Laptops zu gering sind.