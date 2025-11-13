Test zeigt: Diese 4K-Überwachungskamera nutzt KI endlich sinnvoll

Profilbild von Benjamin Lucks Benjamin Lucks
8 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Egal, ob zur Überwachung des Grundstücks während des Urlaubs oder einfach für mehr Sicherheit im Alltag: Eine hochwertige Überwachungskamera mit smarten Funktionen kann sich für fast jeden lohnen. Die Botslab W510 bietet dabei gleich mehrere interessante Vorteile.
Botslab W510 4K-Überwachungskamera
Botslab W510 4K-Überwachungskamera im TestBildquelle: inside digital
  • Teilen

Die Botslab W510 bietet für einen UVP von 399 Euro (aktuell bei Amazon schon für 299,99 Euro im Angebot) gleich zwei 4K-fähige und batteriebetriebene Sicherheitskameras inklusive Solarpaneele. Der chinesische Hersteller legt zudem eine Basisstation mit 32 GB internem Speicher und Möglichkeit zur Speichererweiterung obendrauf. Eine Cloud ist also scheinbar nicht nötig und du kannst deine Aufnahmen lokal und vor allem sicher speichern. Klingt schon mal gut, doch wie sich das Kamera-Bundle im Alltag schlägt, zeigt unser Test.

Design & Einrichtung der Botslab W510

Beim Botslab W510 Bundle gibt’s eine Menge auszupacken. Ordentlich angerichtet finden sich im Lieferumfang folgende Produkte:

  • 2 x Botslab W510 Überwachungskamera
  • 2 x Solar-Paneele
  • 1x HomeBase H200
  • 2 x Wandhalterung für W510 und Solarpaneele
  • USB-C-Verbindungskabel
  • Allerlei Schrauben
  • DC-Adapter für die HomeBase samt internationalen Steckern
Lieferumfang der Botslab W510 4K-Überwachungskamera
Lieferumfang der Botslab W510 4K-Überwachungskamera

An den Einsatzorten benötigt Ihr neben WLAN grundsätzlich nur feste Wände. Zur festen Installation an der Wand gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits lassen sich die Kameras und die Solarpaneele zusammen mit einer Aufhängung befestigen. Alternativ kann man die Solarpaneele aber ebenso getrennt anbringen – etwa wenn die Kameras im Schatten platziert werden.

Die Einrichtung erfolgt anschließend über die Botslab-App, die es sowohl für iOS als auch für Android in den jeweiligen App-Stores gibt. Wie bei vielen aktuellen Smart-Home-Produkten erfolgt die Einrichtung dann über einen QR-Code, der sich auf der HomeBase befindet. Sehr komfortabel: Die Botslab-App fungiert nach dem Scannen als Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ebenfalls bequem: Die Kameras musst du nicht noch einmal extra mit einem QR-Code einrichten, sondern lediglich den Sync-Knopf auf der Rückseite der HomeBase drücken. Anschließend rufen die Kameras ganz von selbst deine WLAN-Daten ab und verbinden sich.

Botslab W510 einfach angebracht
Über mitgelieferte Schrauben lässt sich die Halterung einfach an die Wand bringen.

Insgesamt sind Einrichtung und Installation der Botslab W510 angenehm einfach. Ein wenig ärgerlich finde ich, dass sich die Kameras nicht kopfüber nutzen lassen. Denn die Schwenk- und Neigevorrichtungen der Kameras können sich nicht um 180° drehen. Die Kameras sind folglich nur fürs Aufhängen und nicht fürs Aufstellen geeignet.

Smart-Home-Funktionen im Überblick

Die Botslab W510 ist kompatibel mit Alexa und Google Home – dadurch können wir den Video-Feed der Kameras auch auf smarten Displays sehen. Weiterhin finden wir in der Botslab-App eine Funktion namens „Intelligente Szenen“. Darüber können wir die Kameras unter anderem abschalten, wenn wir nach Hause kommen, oder benutzerdefinierte Sprachausgaben aktivieren.

Botslab W510 Erkennbarer Bereich in App einstellen
Den Ausschnitt für die Erkennung können wir einschränken

Die Smart-Home-Funktionen sind insgesamt vergleichsweise eingeschränkt. Das unterstreicht auch der fehlende Matter-Support sowie die Inkompatibilität zu Apples HomeKit. Für alle Funktionen sind wir also auf die Botslab-App angewiesen, die es kostenfrei für iOS und Android gibt.

Für unseren Test haben wir die deutsche Sprachausgabe der App genutzt, in der es jedoch leider einige Übersetzungsfehler gibt. Das erschwert den Umgang mit den smarten Sicherheitskameras. Noch nerviger sind allerdings die vielen Werbeanzeigen in der App. Womöglich sind die Werbeplatzierungen aber einer der Gründe, warum Botslab viele Funktionen ohne Abo anbieten kann. Denn die Botslab W510 lässt sich immerhin mit hohem Funktionsumfang ganz ohne laufende Kosten betreiben.

Botslab W510 App mit Werbung
Die Werbung und Onlineshop-Einbindung sind nervig

Für die erweiterten AI-Funktionen muss man jedoch ein aktuell noch kostenfreies Abo abschließen. Eventuell kommen hier zukünftig noch Kosten auf uns zu. Botslab bietet zudem einen optionalen Cloud-Speicher an, der für 3,33 US-Dollar im Monat zu haben ist.

Mit 4K-Auflösung: Gut erkennbare Aufnahmen am Tag und bei Nacht

Technisch verspricht Hersteller Botslab klare Videos dank der 4K-Auflösung, die auf Bildsensoren mit 8 Megapixeln basiert. Das Sichtfeld ist dabei recht eng, wird aber natürlich durch die PTZ-Funktion (Schwenken, Neigen, Zoomen) deutlich erweitert. Möglich sind dabei Drehungen um 360° nach links und rechts und Neigungen in einem Winkel von 136°.

Nachts schalten die Botslab-Kameras entweder auf eine Infrarot-Nachtsicht oder eine farbige Nachtsicht um. In der folgenden Galerie haben wir dir sowohl die Bildqualität bei Tageslicht als auch die Nachtsicht-Modi einmal aufgenommen.

Botslab W510 Testaufnahmen am Tag
Tagsüber ist die Bildqualität extrem hochwertig! Die Auflösung reicht für einen klaren 4-fach-Zoom.
Quelle: inside digital
Botslab W510 Testaufnahmen bei Nacht
Die Infrarot-Nachricht überzeugt ebenfalls
Quelle: inside digital
Botslab W510 farbige Nachtsicht
Wie viele moderne Sicherheitskamera bietet die W510 eine farbige Nachtsicht, die ohne Zusatzlampen funktioniert
Quelle: inside digital
Botslab W510 Flutlicht
Hier siehst du ein Bild mit Flutlicht
Quelle: inside digital

Bilderkennung und weitere KI-Features der Botslab W510

Smarte Überwachungskameras zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie verschiedene Motive eigenständig erkennen können. Botslab nutzt hierfür eine KI-Bilderkennung, die laut Herstellerangaben eine 99-prozentige Genauigkeit bietet und Motive in unter einer Sekunde erkennt. Dabei soll die Kamera zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen unterscheiden.

Botslab W510 Gesichtserkennung
Gesichter werden gut erkannt und können eingespeichert werden

Durchaus clever ist die Integration einer generativen KI in die Botslab-App. Über eine Technologie ähnlich wie bei Chatbots (Chat GPT und Co.) kann die App das Geschehen vor der Kamera in Benachrichtigungen beschreiben. Beispielsweise „Ein Mann in einem blauen T-Shirt geht die Wand entlang“. Alternativ können wir mit natürlicher Sprache suchen. Etwa „Schwarze Katzen auf dem Rasen“.

Und siehe da: Die Funktion klappt im Test gut und bietet einen echten Mehrwert. Botslab nutzt diese Technologie zudem auch für ein smartes Alarmsystem. Eine Computerstimme kann Einbrecher so beispielsweise dadurch abschrecken, dass diese bei der Warnmeldung genauer beschrieben werden.

Allerdings bietet Botslab keine Informationen darüber, wo das dafür benötigte KI-Sprachmodell ausgeführt wird. Da die Leistung der HomeBase dafür sicher keineswegs ausreicht, ist davon auszugehen, dass die Daten auf Servern von Botslab ausgewertet werden. Heißt: Bei jedem erkannten Ereignis wird ein Bild auf einem fremden Server ausgewertet. Datenschutztechnisch sorgt das natürlich eher für das Gegenteil eines Sicherheitsgefühls im eigenen Heim.

Keine Cloud nötig: Lokal & sicher speichern

Dabei weiß die Botslab W510 bei der Speicher-Thematik eigentlich ja absolut zu überzeugen. Standardmäßig sind bereits 32 GB an Speicherplatz verfügbar – und zwar nicht über eine mircroSD-Karte innerhalb der Kamera, sondern als Speicher in der HomeBase. Diese steht sicher in der Wohnung, wodurch ein Datendiebstahl deutlich erschwert wird. Zusätzlich lässt sich der Speicher der Basisstation auf bis zu 16 TB Speicherplatz aufrüsten. So können wir auch bei umfangreichen Installationen mit vielen Kameras eine lokale Datenspeicherung realisieren.

Botslab W510 HomeBase
Auf der kompakten HomeBase werden alle Aufnahmen sicher innerhalb (!) des Hauses gespeichert

Wer bei Botslab zudem gleich mehrere Kameras kauft – die W510 gibt’s wahlweise auch im Viererpacker – der genießt zudem einen weiteren Vorteil. Denn die Kameras können Ereignisse über mehrere Kameras hinweg verfolgen. Die Videoclips werden dann zusammen in der App angezeigt. Praktisch!

Nie wieder Akkuprobleme dank der Solarpaneele?

Die beiden smarten Überwachungskameras von Botslab sind mit ausdauernden Akkus ausgestattet. Dank 10.000 mAh sollen die Kameras ohne Aufladen 25 Tage lang durchhalten. Die Laufzeit hängt aber natürlich von der Häufigkeit der Ereignisse ab, die die Kamera erkennt.

Botslab W510 Solarpanel mit Halterung
Praktisch: Die Halterung kann auch das Solarpanel tragen.

Botslab packt aber ohnehin direkt zwei Solarpaneele mit zu den Sicherheitskameras, die eine Nennleistung von 5 W aufweisen. Im prallen Sonnenschein lud die W510 dabei innerhalb von 20 Minuten um zwei Prozent auf. Das klingt erst einmal wenig, kann im Sommer aber dafür sorgen, dass du die Kameras nicht weiter aufladen musst. Alternativ legt Botslab auch Ladekabel für eine dauerhafte Stromversorgung mit in den Lieferumfang.

Abschließendes Fazit zur Botslab W510

Zum UVP von 399 Euro  (aktuell schon für 299,99 Euro im Angebot) schnürt Botslab ein wirklich leistungsstarkes Paket für die smarte Überwachung deines Eigenheims. Die Kombination aus zwei batteriebetriebenen 4K-Sicherheitskameras mit Pan-Tilt- und Zoom-Funktion, zwei Solarpaneelen mit 5-W-Ausgangsleistung UND einer HomeBase mit 32 GB internem Speicher (plus Möglichkeit, auf 16 TB nachzurüsten) ist an und für sich schon ein Alleinstellungsmerkmal.

Besonders interessant finden wir vor allem, dass Botslab hierbei auf ein System setzt, das unabhängig von Cloud-Speicherungen funktioniert. So landen unsere Videos theoretisch nicht auf irgendwelchen Servern, deren Datenschutzrichtlinien wir nicht kennen. Zusätzlich sparen wir so laufende Abo-Kosten, die bei der Konkurrenz vor allem langfristig echt ins Geld gehen können.

Auch die sehr hochwertigen Erkennungsfunktionen sowie die überraschend praktischen KI-Features können wir absolut loben. Allerdings ist es nur sehr schwer nachzuvollziehen, wie Botslab unsere Daten hierbei verarbeitet. Das für die intelligenten Benachrichtigungen benötigte Sprachmodell läuft sicherlich nicht lokal auf der HomeBase. Und die Vorstellung, dass Bilder vom eigenen Grundstück permanent von einer generativen KI ausgewertet werden, sorgt für mulmige Gefühle in der Magengegend.

Wer sich daran nicht stört, findet mit dem Botslab W510-Bundle aber ein äußerst leistungsstarkes Gesamtpaket, das es wahlweise sogar im Viererpack gibt.

Botslab W510 bei Amazon kaufen

Vorteile der Botslab W510:

  • Tolle Bildqualität dank hoher Flexibilität dank Tilt-Pan-Zoom
  • Lokaler Speicher mit bis zu 16 TB macht Cloud-Abo überflüssig
  • Interessante KI-Funktionen
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank Solarpaneele und großen Akkus

Nachteile der Botslab W510:

  • Fragwürdiger Datenschutz bei KI-Bilderkennung
  • App mit häufigen Übersetzungsfehlern
  • Wenig Smart-Home-Funktionen
  • Werbung in der App nervt
Jetzt kaufen!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Botslab. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Bildquellen

  • lieferumfang-der-botslab-w510-4k-überwachungskamera-im-test: inside digital
  • botslab-w510-einfach-angebracht: inside digital
  • botslab-app-erkennbarer-bereich: inside digital
  • botslab-werbung-app: inside digital
  • botslab-w510-picture-quality-screenshots1: inside digital
  • botslab-w510-picture-quality-screenshots2: inside digital
  • botslab-w510-picture-quality-screenshots4: inside digital
  • botslab-w510-picture-quality-screenshots3: inside digital
  • botslab-app-screenshots-inside-digital9: insid digital
  • botslab-w510-homebase: inside digital
  • botslab-w510-solarpaneel-mit-halterung: inside digital
1 0

Jetzt weiterlesen

SICHERHEIT
Kostenlos: Behörden verteilen Sicherheitspaket an alle Bürger
Paket, Adler, Bundeswappen, Päckchen
Die Behörden bieten viele Services, von denen die meisten Bürger nie etwas erfahren. Dabei sind diese gelegentlich ziemlich nützlich. So verhält es sich auch mit einem kostenlosen Datenschutz-Tool, das die Regierung aktuell an alle Interessierten versendet.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VOR KURZEM GETESTET

Xiaomi 15T Pro
Preiswertes Top-Smartphone: Xiaomi 15T Pro im Test
Skoda Enyaq 85 (2025)
Skoda Enyaq (2025) im Test: E-SUV fast in Perfektion
Apple Watch Series 11 (Aluminium 42 mm)
Apple Watch Series 11: 3 Vorteile und 2 Schwächen im Überblick
Citroen AMI Buggy in der Seitenansicht.
Citroen AMI Buggy

Der Citroën Ami Buggy liefert Fahrspaß pur. Komfort-Extras gibt es aber nicht!
citroen-ec5-aircross-seitlich-vorn-pre-shot
Citroen e-C5 Aircross Komfort Range

Konkurrenz für den Opel Grandland mit Fokus auf Komfort.
apple-iphone-17-pro-max-rueckseite-weiss
Apple iPhone 17 Pro Max

Das Apple iPhone 17 Pro ist ein zuverlässiger Begleiter auch für professionelle Anwendungzwecke.
roborock-qrevo-curv-2-pro-in-station
Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Einen Navigationsclou, wie ihn der Roborock Qrevo Curv 2 Pro hat, hat sonst kein anderer Saugroboter.
avm-fritzbox-5690-seitlich-vorn
Fritz! FritzBox 5690

Solider Glasfaser-Router mit moderner Technik und guter Ausstattung – ideal für GPON-Anschlüsse, aber kein High-End-Modell für höchste Ansprüche.
huawei-watch-6-gt-pro-front-gold
Huawei Watch GT 6 Pro

Die Huawei Watch GT 6 Pro bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit und nützliche Outdoor-Funktionen, doch Lücken bei App-Unterstützung, LTE und Transparenz beim Datenschutz werfen Fragen auf. Für manche ein K.-o.-Kriterium – wer jedoch bereits im Huawei-Ökosystem unterwegs ist, könnte trotzdem gut damit zurechtkommen.