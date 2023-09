Der 5-kWh-Trolley: Rollbarer mobiler Stromspeicher von Oukitel im Test

Bei der Frage nach der perfekten Powerstation stehen viele vor dem Kompromiss – lieber tragbar oder massig Speicher? Die Oukitel P5000 schlägt auf den ersten Blick in die zweite Kerbe. Mit ihren über 5.000 Wattstunden Ladekapazität der LiFePO4-Akkus, bringt sie mehr als 50 Kilogramm auf die Waage – im Richtwert also rund 10 Kilogramm pro 1.000 Wattstunden Akku-Kapazität. Aber sie ist trotzdem ein Tipp für Camper und alle, die auf transportable Stromspeicher setzen. Ansonsten ist sie auch als Notstromspeicher zu gebrauchen, da sie ausgesprochen viel Kapazität hat und mit kompatiblem Mikro-Wechselrichter an den Hausstrom angeschlossen werden kann (Kabel und Zubehör müssen allerdings zusätzlich erworben werden).

Die Powerstation lässt sich via Netzstrom, aber auch via Solar aufladen. Kabel und Adapter finden praktisch verstaut im Deckel des Generators Platz – ein Design-Vorteil gegenüber vielen anderen Powerstations.

Auf der Front befinden sich die Ausgänge. Und das sind einige. Unterteilt in DC-, USB– und AC-Blöcke, befinden sich folgende Stecker an der Oukitel P5000:

5 X 220-240V Haushaltssteckdose (16A, 2.200W)

4 X USB-A (davon zwei mit QuickCharge 3.0 und 18W)

2 X USB-C (100W)

1 X 12V Zigarettenanzünder (10A)

1 X 24V DC-Stecker (10A)

2 X 12V DC-Stecker (3A)

Oukitel P5000 Powerstation

Die Spitzenleistung der gesamten Box liegt bei 2.200 Watt. Dabei kann jede der 240V-Steckdosen die Spitzenleistung einzeln abrufen. Sind mehrere Verbraucher angeschlossen, verteilt sich die Leistung entsprechend. Am Netz kannst du die Batterien mit 1.800 Watt aufladen, per Solar sind bis zu 1.000 Watt Aufnahme möglich.

Über den Steckdosen befindet sich das Status-Display, dem du jederzeit die Leistungsaufnahme, die Abgabe oder den Ladestatus entnehmen kannst. Oben befinden sich – wie angesprochen – alle möglichen Kabel in einer Deckenklappe und zwei massive Tragegriffe.

Rollbar wie ein Koffer

Den 50-Kilo-Koloss möchten aber die Wenigsten über wirklich lange Strecken tragen. Die Griffe sind eher für das Herausheben aus Fahrzeugen oder für Treppen geeignet. Entsprechende Kraft bei den Hebenden vorausgesetzt.

Wirklich mobil macht die P5000, dass sie auf der einen Seite zwei Rollen hat und sich an der anderen Seite ein Teleskopgriff wie bei einem Gepäck-Trolley herausziehen lässt. Damit rollst du den Stromspeicher smooth über ebene Untergründe. Gut ist, dass der Hersteller hier auch nicht bei den Rollen gespart hat und auf gummierte und fest montierte Rollen setzt. Hier knarzt nichts und die Räder halten das Gewicht der Powerstation gut und stabil.

Tragegriff wie bei einem Koffer.

Ein mobiles Büro? Gar kein Problem

Wir haben uns mit einigen Kollegen ins Grüne gewagt und unser Freiluft-Büro mit der Oukitel P5000 betrieben. Einen mobilen Router, diverse Laptops, ein paar Auflade-Sessions (Kamera, Smartphones und Co.) stellen die Powerstation vor keinerlei Probleme. Auch der durchgehend laufende Kühlschrank lastet sie nicht aus.

Die Oukitel P5000 ist durch ihre große Energiespeicher-Kapazität somit sogar als Hausspeicher verwendbar. Unterwegs im Camper bietet sie im Grunde eine Rundum-Sorglos-Versorgung. Wer viele Kleinverbraucher beschäftigt, kommt hier an keine Grenzen. Selbst Kurzzeit-Spitzenlast-Nutzer wie moderne Wasserkocher oder Kontaktgrills passen hier noch in die Leistungs-Kapazität hinein.

Für den Parallel-Betrieb von Föhn und Toaster reichen die 2.200 Watt jedoch nicht und auch einen Outdoor-Elektrogrill (den Ninja Woodfire) bekamen wir nicht mit der Powerstation ans Laufen. Immerhin: Hierbei zeigt sich, dass auch die Überlastungs-Notabschaltung präzise und sicher funktioniert.

Keine App, kein Problem

Während die Konkurrenz ihre Powerstations um jeden Preis mit einer App-Steuerung ausstaffiert, verzichtet Oukitel auf diesen smarten Zusatz. Und das ist erfrischend gut. Denn: Powerstations funktionieren simpel und sollen nicht unnötig kompliziert zu steuern sein. Und da es hier keinen Bedarf gibt, die Schalter am Gerät direkt intuitiv und wirksam sind, muss hier keine App obendrauf kommen.

Display der Oukitel P5000 Powerstation

Pros und Contras zur Oukitel P5000

Im Einsatz macht die P5000 als Stromspeicher und Powerstation, was sie soll. Sie ist leicht bedienbar, besitzt coole und durchdachte Funktionen wie die Rollfähigkeit oder das Deckelfach für die Kabel, die sonst herumfliegen würden.

Die Rollfähigkeit bietet einen echten Mehrwert. Insbesondere, wie sie von Oukitel erdacht und eingebaut wurde. Die Platzierung des Griffs, den du unterhalb der Box herausziehst, sorgt dafür, dass der 50-Kilogramm-Brocken einen angenehmen Schwerpunkt bekommt. Dazu sind die gummierten Rollen wirklich hochwertig und sorgen für ein stabiles Rollgefühl.

Der Verzicht auf eine App-Steuerung ist ebenfalls kein großes Problem, da solche smarten Steuerungen einerseits fehleranfällig sind und das simple Gebilde einer Powerstation unnötig verkomplizieren.

Negativ sind uns im Test aufgefallen, dass die Maximalleistung, mit ihrer Deckelung auf 2.200 Watt, im Großbetrieb mit vielen Verbrauchern aus dem Haushalt schnell erreicht ist. Außerdem ist die Oukitel P5000 im Betrieb teilweise sehr laut. Sowohl beim Aufladen als auch während des Verbrauchens ist ein merkliches Pfeifen und Schnauben aus den Lüftern zu entnehmen.

Pros der Oukitel P5000

Große Kapazität (5.120 Wh)

Vielseitige Nutzung durch viele Anschlüsse

Gute Handhabung trotz 50 Kilogramm

Contras der Oukitel P5000

Sehr schwer, dafür nicht extrem leistungsstark

Etwas laut im Betrieb

Die Kabel finden Platz im praktischen Deckel-Fach der Powerstation.

Was kostet die Oukitel P5000?

Der Stromspeicher von Oukitel ist für seine große Kapazität erstaunlich preiswert. Mit derzeit 2.799 Euro Startpreis liegt die Powerstation weit unter der Richtmarke von 1.000 Euro pro Kilowattstunde und ist für die gebotene Kapazität und Leistung sogar richtig günstig.