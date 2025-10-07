Wozu ist der versteckte Ampel-Knopf gut?

Ein jeder kennt die für gewöhnlich gelbfarbene Ampelarmatur. Und auch ihr Zweck ist wohlbekannt: Möchte man eine befahrene Straße sicher überqueren, muss man die frontal angebrachte Taste betätigen. Daraufhin wird die Fußgängerampel wenige Augenblicke später grün geschaltet. Doch was viele Passanten nicht wissen: Zahlreiche solcher Ampel-Kästen bieten zwei Knöpfe. Der zweite Knopf befindet sich dabei versteckt an der Unterseite des Kastens. Und er hat einen besonderen Zweck.

Was passiert, wenn du den zweiten Ampel-Knopf drückst?

Obwohl sich die Vermutung anbietet, ist der Knopf an der Unterseite nicht für Techniker, sondern für den Endverbraucher gedacht. Allerdings nicht für alle Fußgänger. Der Taster soll vielmehr primär Menschen mit Sehbehinderung dabei unterstützen, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden. Wird der Knopf betätigt, meldet man sich zunächst einmal an – wie auch mit dem normalen Taster. Schaltet die Fußgänger-Ampel auf Grün, ertönt jedoch neben dem visuellen auch ein akustisches Signal. Oder aber, der Knopf beginnt zu vibrieren. Je nach Ampel kann es auch vorkommen, dass sowohl eine Vibration am Ampel-Kasten als auch ein akustisches Signal einsetzt. Eine geregelte Norm für die Funktionalität existiert nicht.

Darum ist der Knopf mit einem Pfeil versehen

Abseits des zuvor aufgeführten Funktionsumfangs werden die Knöpfe oftmals mit einem tastbaren Pfeil ausgestattet. Dieser zeigt in Richtung des Überwegs und weist Menschen mit Sehbehinderung auf diese Weise den Weg. Ferner können der Taster auch leicht hervorstehenden Markierungen aufweisen, die auf Besonderheiten des Fußgängerüberwegs hinweisen.

Versteckter Knopf unter dem Ampel-Kasten

Was sich grundsätzlich nach einer nützlichen Idee anhört, ist es in der Praxis nicht unbedingt. Denn Betroffene können sich nur selten auf den zweiten Ampel-Knopf verlassen. Dafür sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Ampelanlagen in Deutschland zu groß. Manchmal ist das Signal akustisch, manchmal haptisch (Vibration). Manchmal enthält der Taster Markierungen, zuweilen jedoch auch nicht. Und viele Ampel-Kästen – nach unserem nicht repräsentativen Selbstversuch sogar die meisten – bieten überhaupt keine Taste für Menschen mit Sehbehinderung an. Stadtessen ertönt das akustische Signal automatisch. Oder eben nicht.