„Stirb langsam“ zählt an Weihnachten mittlerweile zu den Klassikern wie „Dinner for One“ zum Silvesterabend. Du fragst dich, ob es zu Ostern klassische Filme gibt? Die Frage beantworten wir dir mit den zehn besten Osterfilmen – für jedes Alter, für jeden Geschmack und für Familien.

Ostern-Klassiker mit religiösem Schwerpunkt

Das Leben des Brian

Keine andere Truppe schafft es, Sachverhalte auf irrwitzige Art auf den Punkt zu bringen: Monty Python. Zu den Filmproduktionen gehört auch „Das Leben des Brian“ aus dem Jahr 1979. Mit einem Hauch Blasphemie erzählt die Komödie vom naiven Brian Cohen, der zufällig zur gleichen Zeit wie Jesus geboren wird. Das Problem: Brian wird von seinem Dorf mit Jesus verwechselt und als Messias verehrt. Diese Verwechslungskomödie zieht sich durch sein ganzes Leben – Missverständnisse und Lacher vorprogrammiert.

Die letzte Versuchung Christi

In diesem religiösen Drama von 1988 nimmt Willem Dafoe die Rolle von Jesus Christus ein. Eine Geschichte voller Zweifel: Ist er tatsächlich der Messias? Jesus verzehrt sich vielmehr nach Maria Magdalena und verbündet sich mit Judas: Er will sich verraten lassen. Ein Film von Martin Scorsese, der die Bibelgeschichte hinterfragt und umkehrt. Zu leihen oder kaufen ist der Film bei Amazon, im Google Play Store und auf iTunes.

Ben Hur

Auch wenn der Spielfilm bereits von 1959 ist, so zählt „Ben Hur“ nach wie vor zu den schwergewichtigen Klassikern. Der Zuschauer wird in das Judäa dreißig Jahre nach Christi Geburt versetzt. Dort kommt es zu einer dramatischen Auseinandersetzung: Der römische Tribun Messala verdammt seinen Jugendfreund Ben Hur, obwohl er Messala einst das Leben rettete. Ben Hur lässt das nicht auf sich sitzen – und nimmt Jahre später bei einem waghalsigen Wagenrennen Rache.

Jesus Christ Superstar

Diese Musicaladaption aus dem Jahr 1973 lehnt sich an kein geringeres Vorbild als an das gleichnamige Musical von Andrew Lloyd Webber an. Das Drama „Jesus Christ Superstar“ behandelt die letzten Wochen der Passionsgeschichte und des Lebens von Jesus. Die Handlung basiert auf den Evangelien und thematisiert in erster Linie den Konflikt zwischen Jesus und Judas. Verfügbar ist der Film bei Amazon und iTunes.

Oster-Komödien für die ganze Familie

Osterspaziergang

In diesem romantischen Musicalfilm bezaubern Fred Astaire als Don Hewes und Judy Garland als Hannah Brown durch Tanz und Gesang. Hannah und der erfolgreiche Tänzer Don begegnen sich zu Ostern 1912 in New York. Don sitzt in der Klemme, da seine Tanzpartnerin und Frau Nadine ihn für eine Solokarriere verlassen hat. Hannah soll sie ersetzen – doch Don kann Nadine nicht vergessen.

Die Hüter des Lichts

In diesem Animationsabenteuer treffen sämtliche Helden der Kindheit aufeinander: Der Weihnachtsmann Nicholas St. North, der Osterhase E. Aster Bunnymund, der Sandmann, Jack Frost und die Zahnfee Tooth. Sie alle haben magische, einzigartige Fähigkeiten und bilden gemeinsam die Hüter des Lichts. Doch die Hüter sind in Gefahr: Der hinterlistige Boogeyman will durch Alpträume die Hoffnungen und Träume der Kinder zerstören und die Welt in die Finsternis stürzen. Doch die Hüter des Lichts schließen sich mit vereinten Kräften gegen ihn zusammen.

Fröhliche Ostern

„Fröhliche Ostern“ – französische Komödie voller Verwicklungen und Überraschungen. Die noch junge Sophie Marceau spielt als Julie die erfundene Tochter des windigen Burschen Stéphane, der er seiner Frau Sophie zur Ablenkung auftischt. Doch Sophie kommt der Wahrheit immer wieder auf die Spur, wodurch sich Julie und Stéphane in ein immer größer werdendes Lügenkonstrukt verwickeln.

Hop – Osterhase oder Superstar?

Kann ein Osterhase auch ein Superstar sein? Easterbunny (E.B.), Sohn des Osterhasen meint schon, denn sein Traum ist es, als Rockstar die Bühnen der Welt zu erobern. Kurzerhand geht E.B. deswegen von der Osterinsel nach Hollywood, wo ihn sein Vater von Ninja-Hasen verfolgen lässt. Währenddessen versucht das Küken Carlos auf der Osterinsel die Macht an sich zu reißen. E.B. muss sich entscheiden: Osterhase oder Superstar?

Hurra! Der Osterhase ist da!

Ein Puppentrickfilm mit Fred Astaire: 1977 leben in Kidsville ausschließlich Kinder nach ihren eigenen Regeln. In jedem Jahr bereiten alle Kinder zusammen mit Hase Sunny die Ostergeschenke vor. Sunny soll in diesem Jahr allerdings die Geschenke und Eier in die nahegelegene Stadt bringen. In die Stadt, in die die Kinder keinen Zutritt und in der alle Bewohner übellaunig sind. Doch Sunny und die Bewohner von Kidsville lassen sich was einfallen, um die bösen Einwohner fröhlich zu stimmen. Leih- und kaufbar ist der Film bei Amazon, Maxdome und iTunes.

Rohe Ostern

Einer der wenigen deutschen Filme, die sich an den Ostertagen eignen. „Rohe Ostern“ ist eine schwarze Komödie aus dem Jahr 1995, in der bei einem tödlichen Unfall der Falsche stirbt – nämlich Frieder. Dieser will seinen versehentlichen Tod nicht einfach hinnehmen, sondern muss nun seinen besten Freund Sebastian davon überzeugen, Selbstmord zu begehen. Denn Sebastian hätte eigentlich bei dem Unfall sterben sollen.

TV-Highlights an Ostern

Wer anstatt auf Streaming-Dienste lieber im linearen Fernsehprogramm nach unterhaltenden Osterprogramm Ausschau halten will, wird ebenfalls fündig. Zahlreiche Fernsehsender strahlen ehemalige Kinofilme und Blockbuster aus.

Film TV-Sender Uhrzeit und Datum Pippi in Taka-Tuka-Land ZDF 06:10 Uhr, Karfreitag Bibi & Tina - Der Film ZDF 07:35 Uhr, Karfreitag Die Schöne und das Biest ZDF 10:30 Uhr, Karfreitag Fräulein Smillas Gespür für Schnee arte 13:45 Uhr, Karfreitag, Die zehn Gebote ZDF 13:50 Uhr, Karfreitag Alles steht Kopf VOX 20:15 Uhr, Karfreitag Pirates of the Caribbean: Salazars Rache ProSieben 20:15 Uhr, Karfreitag Fack ju Göhte 3 Sat.1 20:15 Uhr, Karfreitag Die nackte Kanone Teil 1-3 Kabel eins 07:45 Uhr, Karsamstag Amelie rennt Das Erste 10:30 Uhr, Karsamstag Ritter aus Leidenschaft RTL II 17:40 Uhr, Karsamstag Marvel's The Avengers ProSieben 20:15 Uhr, Karsamstag Harry Potter und der Orden des Phönix Sat.1 20:15 Uhr Karsamstag Rio Sat.1 10:25 Uhr, Ostersonntag Der Sternwanderer Sat.1 12:10 Uhr, Ostersonntag Deadpool 2 ProSieben 20:15 Uhr, Ostersonntag Jumanji: Willkommen im Dschungel RTL 20:15 Uhr, Ostersonntag John Wick ProSieben 22:35 Uhr, Ostersonntag Pippi außer Rand und Band ZDF 06:05 Uhr, Ostermontag Pettersson und Findus ZDF 07:30 Uhr, Ostermontag Zwerg Nase MDR 16:15 Uhr, Ostermontag Karate Kid ProSieben 15:10 Uhr, Ostermontag Die Croods VOX 15:55 Uhr, Ostermontag Kingsman: The Secret Service ProSieben 20:15 Uhr, Ostermontag Die glorreichen Sieben RTL 22:15 Uhr, Ostermontag

