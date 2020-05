Emojis und Smileys zum Kopieren und Einfügen

Egal ob auf Facebook, bei WhatsApp-Nachrichten oder in einem Forum: Im Zeitalter der modernen (Schrift-)Kommunikation reicht reiner Text nicht mehr aus. Um beim Schreiben die eigenen Gefühlszustände und Stimmungen verdeutlichen zu können und Ironie / Sarkasmus Tür und Tor zu öffnen, wurden zuerst sogenannte Emoticons verwendet. Dabei handelt es sich um schriftliche Symbole wie Punkte, Komata und Klammern, die in einer speziellen Reihenfolge ein beispielsweise lachendes oder trauriges Gesicht zeigen. Der Begriff an sich setzt sich aus den Worten Emotion (Gefühl) und Icon (Symbol) zusammen.

Zeichen zum Kopieren und Einfügen

Smileys, Emoticons und Emojis sind zu einem festen Bestandteil der Online- und teilweise sogar Offlinekommunikation geworden. Die Bestände der einzelnen Portale sind jedoch oft recht überschaubar und können dem enormen Anspruch der Nutzer nicht mehr gerecht werden. Andere Webseiten und Plattformen wie beispielsweise das soziale Netzwerk Facebook bieten hingegen eine große Anzahl an Smileys an, sodass ein einzelner Smiley nur schwer und mit einem zeitraubenden Scroll-Aufwand gefunden werden kann. Darum haben wir die besten und nützlichsten Sonderzeichen und Emojis zum Kopieren zusammengesucht.

Um das benötigte Emoji schnell finden zu können, kann man sich der Suchfunktion des Browsers bedienen. Diese öffnet sich über die Tastenkombination „Strg + F“. Danach muss lediglich das gesuchte Smiley-Stichwort, beispielsweise „Auto“, eingetippt werden und das Fenster springt automatisch zum gewünschten Symbol.

Smileys zum Kopieren

Lachen 😂 Unschuld 😇 Gestresst 😓 Streber 🤓 Übelkeit 🤢 Krank 🤒 Verliebt 😍 Hungrig 😋 Verletzt 🤕 Cool 😎 Clown 🤡 Wütend 😡 Kuss 😙 Genervt 😑 Böse 🤬 Geld 🤑 Müde 😴 Lachanfall 😆 Schockiert 😱 Verwirrt 😵 Traurig 😥 Kopfstand 🙃 Begeistert 🤩 Überlegen 🤔 Gähnen 🥱 Flehend 🥺 Party 🥳 Frierend 🥶

Natur: Emojis zum Kopieren

Schnee ❄️ Feuer 🔥 Herbst 🍂 Wolken ☁️ Weihnachtsbaum 🎄 Pilz 🍄 Sonne ☀️ Palme 🌴 Regenbogen 🌈 Blitz ⚡️ Tropfen 💧 Wind 💨 Mond 🌙 Baum 🌳 Blume 🌻 Planet 🌎 Regen 🌧 Blumenstrauß 💐 Kleeblatt 🍀 Stern ⭐️ Sonnenblume 🌻 DNA 🧬 Rose 🌹 Kaktus 🌵

Verkehrsmittel: Emojis zum Kopieren

Ampel 🚦 Polizei 🚓 Zug 🚄 Hubschrauber 🚁 Auto 🚗 Schwebebahn 🚟 Tankstelle ⛽️ Motorrad 🏍 Flugzeug 🛫 Roller 🛵 Traktor 🚜 Schiff ⛴ Fahrrad 🚲 Krankenwagen 🚑 Bus 🚌 Feuerwehr 🚒 UFO 🛸 Kanu 🛶 Rakete 🚀 Segelboot ⛵️ Fallschirm 🪂 Rikscha 🛺 Rollstuhl 🦽 Skateboard 🛹

Tiere: Emojis zum Kopieren

Pinguin 🐧 Tiger 🐯 Schmetterling 🦋 Drache 🐉 Delfin 🐬 Huhn 🐓 Löwe 🦁 Pferd 🐎 Schlange 🐍 Schildkröte 🐢 Fisch 🐟 Affen 🙈 🙉 🙊 Hai 🦈 Kamel 🐫 Hund 🐶 Adler 🦅 Schwein 🐖 Bär 🐻 Biene 🐝 Hase 🐰 Katze 🐱 Elch 🦌 Ente 🦆 Maus 🐭 Orangutan 🦧 Flamingo 🦩 Stinktier 🦨 Otter 🦦

Essen: Emojis zum Kopieren

Donut 🍩 Fleisch 🍖 Pommes 🍟 Kuchen 🍰 Eis 🍨 Brot 🍞 Möhre 🥕 Kirsche 🍒 Apfel 🍏 Banane 🍌 Käse 🧀 Ei 🥚 Pizza 🍕 Bier 🍻 Ananas 🍍 Reis 🍚 Wassermelone 🍉 Sushi 🍣 Trauben 🍇 Schokolade 🍫 Zitrone 🍋 Kiwi 🥝 Popcorn 🍿 Kokosnuss 🥥 Zwiebel 🧅 Auster 🦪 Knoblauch 🧄 Waffeln 🧇

Gegenstände: Emojis zum Kopieren

Taschenlampe 🔦 Bombe 💣 Kreditkarte 💳 Glühbirne 💡 Kamera 📷 Kugelschreiber 🖊 Buch 📕 Schlüssel 🔑 Hammer 🔨 Telefon ☎️ Smartphone 📱 Briefkasten 📫 Schere ✂️ Wecker ⏰ Klo 🚽 Messer 🔪 Uhr ⌚️ Computermaus 🖱 Tür 🚪 Akku 🔋 Geschenk 🎁 Drucker 🖨 Kalender 📅 Geld 💶💰 Axt 🪓 Heftpflaster 🩹 Stuhl 🪑 Stethoskop 🩺

Unterhaltung: Emojis zum Kopieren

Reiten 🏇 Hockey 🏒 Fahrrad fahren 🚴‍♀️ Film 🎬 Basketball 🏀 Golf ⛳️ Boxen 🥊 Tischtennis 🏓 Klavier 🎹 Fußball ⚽️ Geige 🎻 Tor 🥅 Konsole 🎮 Gitarre 🎸 Kunst 🎨 Trommel 🥁 Drachen 🪁 Jo-Jo 🪀 Frisbee 🥏 Banjo 🪕

Sonstige Emojis zum Kopieren

T-Shirt 👕 Selfie 🤳 Ohr 👂 Nase 👃 Lippenstift 💄 Sonnenbrille 🕶 Kraft 💪 Totenkopf ☠️ OK 👌 Rucksack 🎒 Stinkefinger 🖕 Schlag 🤛 Hose 👖 Geist 👻 Überkreuzt 🤞 Hut 👒 Augen 👀 Kleid 👗 Bikini 👙 Regenschirm ☂️ Schuhe 👢👞👟 Gefällt mir nicht 👎 Tasche 👜 Alien 👽 Roboter 🤖 Zunge 👅 Spock 🖖 Krone 👑 Peace ✌️ Beten 🙏 Lippen 💋 Gefällt mir 👍 Kneifen 🤏 Protese 🦿 Sari 🥻 Warnweste 🦺

Smileys, Symbole und Emoticons für Facebook

So gut die Möglichkeit, einzelne Smileys per Kopieren und Einfügen auf Facebook zu posten, auch sein mag: Für Facebook-Intensivnutzer wird diese Variante auf Dauer wohl zu umständlich und zeitaufwendig werden. Doch auch der übliche Weg über das Emoji-Einfügen-Feld dürfte die Tippgeschwindigkeit beachtlich drosseln. Damit dies nicht geschieht, können sich Nutzer der schriftlichen Symbole, der Emoticons, bedienen. Hierbei werden bekannte Zeichen wie ein Doppelpunkt und eine Klammer so zusammengefügt, dass diese ansatzweise ein lächelndes Gesicht darstellen. Ein Facebook-Programm wandelt das Emoticon nun automatisch in passende Smileys und Emojis um, sodass diese im Facebook-Post direkt bildlich dargestellt werden. Das spart den Umweg über das Emoji-Feld und somit auch wertvolle Zeit. Alle wichtigen Facebook-Emoticons finden sich in der nachfolgenden Tabelle.

Facebook: Smileys zum Eintippen

>:O : D -_- :'( O:) >:( :/ <3 8 -) ^_^ : P 3:) : ( (y) 8| :* :3 o.O :poop: : ) :O (^^^) :v ; )

Die Zeichenfolgen müssen ohne Leerzeichen eingetippt werden.

Das sind die Unterschiede zwischen Smileys, Emojis und Sonderzeichen

Manche Kommunikationsportale wie WhatsApp können die Emoticons automatisch in Smileys umwandeln. Diese bestehen nicht nur aus Zeichen, sondern werden als „Grafiken“ auf dem Bildschirm angezeigt. Eine Weiterentwicklung der Smileys / Emoticons stellen die sogenannten Emojis dar. Diese stammen aus Japan und veranschaulichen nicht nur die Gefühlsebenen des Verfassers, sondern können als Ideogramme einzelne Wörter und Begriffe ersetzen.

Neben den Smileys und Emoticons können auch sogenannte Sonderzeichen verwendet werden, einzelne Textpassagen / Kommentare optisch hervorzuheben. Diese könnte man als eine Alternative zu Emojis ansehen, denn auch hier werden neben Emotionen auch Begriffe dargestellt. Im Gegensatz zu der japanischen Variante werden Sonderzeichen jedoch nicht als Bilder beziehungsweise Grafiken dargestellt, sondern als Schriftzeichen.

Wer kreiert neue Emojis?

Obgleich aktuell bereits zahlreiche Smileys und Emojis existieren, wurden diese weder zufällig noch zeitgleich erstellt. Die Verantwortung für die grundlegende Gestaltung der kleinen Bildchen liegt beim sogenannten Unicode-Konsortium. Die gemeinnützige Vereinigung legt den Grundstock an Symbolen fest. Hersteller wie Samsung, Microsoft oder Apple optimieren und selektieren diese Basis an Emoji dann für ihre eigenen Betriebssysteme, Nutzeroberflächen und Messenger. Daher erklärt sich auch, dass Nutzer von iOS, Android und Samsung unterschiedliche Grafiken für Emoticons wie „:-)“ verwendet.

Die Liste an Emojis wird jährlich ergänzt, kein Wunder also, dass bereits über 3.000 Bildchen existieren. Es dauert in der Regel jedoch stets etwas, bis die neuen Emojis für alle Systeme und Plattformen verfügbar sind.

Die Zukunft der Smileys und Emojis

Auch wenn Smileys und Emojis gerade wegen ihrer einfachen und übersichtlichen Art so sehr geschätzt werden, lässt sich der technische Fortschritt auch nicht aufhalten. Mit der Entwicklung und Optimierung der Gesichtserkennung sowie der Augmented Reality, haben auch Simleys ein Upgrade erhalten – zu sogenannten Animojis beziehungsweise AR-Emojis oder Memojis. Dabei werden die Gesichtszüge einer Person gescannt und auf einen beweglichen Smiley übertragen. Letzterer muss dabei nicht zwingend ein Mensch sein. Auch auf Tiere oder gar erfundene Charaktere wie Mickey Mouse kann die eigene Mimik kopiert werden. Anschließend lassen sich die so entstandenen Eigenkreationen an Freunde und Familie senden.

Den Animoji-Startschuss gab zuerst der Technologieriese Apple bei der Vorstellung des iPhone X Ende 2017. Seither haben zahlreiche andere Hersteller wie Samsung, Xiaomi und Honor die beweglichen Emojis in das eigene Portfolio aufgenommen. Ob sich die neue Technologie allerdings auch langfristig durchsetzen wird oder genauso wie viele andere Techniken im Laufe der Zeit untergeht, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch offen. Zumindest hierzulande konnten AR-Amojis bisher nicht sonderlich überzeugen.