Instagram-Sprüche zu Silvester 2025: Nur die besten Captions

Längst gehört Instagram zu den beliebtesten sozialen Netzwerken weltweit. Die App konzentriert sich in erster Linie auf visuelle Inhalte wie Bilder und Videos. Doch komplett werden diese nur, wenn man Kontext liefert – oftmals in Form sogenannter Instagram-Captions. Zu Deutsch sind das schlicht Sprüche für Instagram. Und diese fallen häufig situationsbezogen aus. Steht der Jahreswechsel kurz bevor, empfehlen sich folglich Instagram-Sprüche zu Silvester, um Freunde und Follower in die richtige Stimmung zu versetzen. Blöd nur, dass gute Silvester-Captions gar nicht mal so einfach sind. Aus diesem Grund haben wir die Weiten der digitalen und analogen Welten durchforstet, um die besten Instagram-Captions zu Silvester zusammenzutragen. Das Ergebnis unserer Mühen hält für jeden den passenden Instagram-Spruch in zwei Sprachen – Englisch und Deutsch – parat. Und zwar unterteilt in vier Kategorien: clever, lustig, Alkohol und Glitter.

Übrigens, Instagram-Captions passen größtenteils ausschließlich auf die zu Meta gehörende Plattform. Auf WhatsApp können diese höchstens im Status Verwendung finden. Möchtest du deiner Familie und deinen Freunden einen guten Rutsch wünschen und diese mit kreativen Silvestergrüßen überraschen, empfiehlt sich unser Artikel mit den besten und lustigsten Silvester-Sprüchen für WhatsApp.

Clevere Instagram-Sprüche zu Silvester

It’s the final countdown.

New year, new adventures.

New year. Overdue.

Don’t predict the future, create it.

Expecting a clever caption? That was so last year.

365 new days. 365 new excuses.

New year, same me.

Walking into 2025 like…

365 neue Tage, 365 neue Chancen.

Neues Jahr, neue ich.

Kleide dich für das Jahr, das du willst.

Wir sehen uns nächstes Jahr.

Raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen.

Seite 1 von 365.

Meine Jahresvorsätze? Keine zu haben.

Lustige Silvester-Captions

I can’t wait to control+alt+delate 2024 and start 2025.

*Sponge Bob voice*: 365 days later

Taking applications for my New Year’s kiss.

My New Year’s resolution? 1080 pixels!

„Thank U, Next.“ – Me to 2024

Dont quit your bad habits. Nobody likes a quitter.

Cheers to making pour decisions.

I would lose weight for my New Year’s resolution, but I hate losing.

Silvester ist wie ein Neustart, nur krasser!

Gute Vorsätze? Brauche ich nicht, habe noch die alten!

Im nächsten Jahr mache ich einfach alles anders falsch.

31.12., du bist der letzte Tag des Jahres. Wo bleibt mein Happy End?

Ich habe seit dem letzten Jahr nicht mehr gepostet!

2024, es ist an der Zeit, dass wir neue Leute kennenlernen.

Bereit? Showtime!

Instagram-Sprüche rund um Alkohol

But first, we toast.

Save water, drink champagne.

Cheers to 2025.

Less pain, more champagne!

Just here for the champagne.

Why overthink when you can over-drink?

Hebe dein Glas!

Lächle, da gibt’s Champagner!

Beginne den Tag mit einem Lächeln und beende ihn mit Champagner.

Ein Gläschen Sekt, macht das Jahr perfekt.

Zu Silvester soll es Glitter regnen

Glitter is the only option.

Less bitter, more glitter.

Cheers to the perfect reason to show off my sparkly dress.

The best endings always have confetti.

Glitter is a part of my 2025 rebrand.

Silvester als Ausrede, um Pailletten zu tragen.

Glitter ist meine Lieblingsfarbe.

Glitter oder es ist nie passiert.

Wenn es glänzt, ist es Teil meines Outfits.

Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ich schon.