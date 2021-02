Inspiration Garten: Das bieten YouTube, Instagram und Co.

Die Gartensaison steht in den Startlöchern. Wenn dir der Sinn danach steht, deinen Garten zu verschönern, gibt es verschiedene Inspirationsquellen, die dir dabei helfen können, Ideen für deinen eigenen Garten zu entwickeln. Als Inspirationsquelle, können Gartenbauserien, YouTube, Instagram und auch Pinterest dienen. Hier bekommst du auch unter anderem Ideenvorschläge was sich alles im Garten anpflanzen lässt.

Inspiration zum Streamen

Mit Formaten wie Gartenduellen und Gartenumgestaltungen hat das Fernsehen viel zu bieten. So kannst du bei der Sendungen „Ran an den Rasen“ das Duell für den schönsten Garten in Deutschland beobachten. Im Gegensatz dazu kämpfen drei Gartendesigner in der Serie „Garden Rescue: Wer rettet meinen Garten“ darum, dass den Gartenbesitzern ihre Entwürfe gefallen. Der gewonnene Entwurf wird anschließend umgesetzt. Ansehen kannst du dir nächste Folge am Dienstag, 23. Februar um 21.20 Uhr.

Für kreative Gartenideen lohnt sich ein Blick in die Serie „Große Träume, große Gärten“, denn hier begleitet der Gartenarchitekt McCoy den kompletten Prozess bis der Garten zum Traumgarten verwandelt wurde. Eine Doppelfolge hiervon gibt es bei RTL Living am 9. März ab 22:10 Uhr. Auch Alan Titchmarsh verhilft in seiner Serie „Alan Titschmarsh: Liebe deinen Garten“ bestehenden Gärten wieder aufzublühen. Dabei liefert er jede Menge Tipps an die Gartenbesitzer, die auch für deinen Garten relevant sein können.

Zu guter Letzt gibt es noch die Serien mit Gartenexperte Monty Don. In „Monty Don: Große Ideen für kleine Gärten“ präsentiert er dir wie auch aus kleinen Flächen ein gemütlicher Garten werden kann. Für inspirative Bilder gibt es zusätzlich noch die Serien „Orientalische Gärten mit Monty Don“ und „Japanische Gärten mit Monty Don“ bei denen in die jeweiligen Länder reist und sich dort verschiedene Gärten in diesen Stilen ansieht. Die nächste Folge von „Japanische Gärten mit Monty Don“ gibt es bei RTL Living am Dienstag 23. Februar um 20:15 Uhr. Gefolgt von „Orientalische Gärten mit Monty Don“ um 22:10 Uhr.

Alle Sendungen kannst du dir derzeit auch bei Amazon Prime Video mit RTL Living anschauen oder wahlweise gibt es die Folgen auch bei TV Now im Abo zu sehen.

Inspiration YouTube

Auch auf YouTube gibt es einige Garten Experten. Brauchst du noch Ideen, was du alles anpflanzen könntest, bietet dir der Kanal „Der Gartencoach – Tipps & Tricks für Gärtner“ einige Vorschläge. Du bekommst Pflegehinweise für einzelne Pflanzen und erfährst, wie du deinen Garten in ein echtes Pflanzenpßaradies verwandeln kannst.

Ein weiterer empfehlenswerter Kanal ist „Garten Ideen„. In kurzen Videos bekommst du verschiedene Dekorationsideen präsentiert, wie du deinen Garten verschönern kannst. Hier gibt es einige kreative Ideen für Sichtschutz-Möglichkeiten. Diese helfen dir Blickgeschützt vor deinen Nachbarn die Sonne im Garten zu genießen.

Ideen wie du deinen Garten in einen Traumgarten umwandelst, findest du in der Playliste „Gartengestaltung: Traumgarten“ vom Kanal „GaLaBau“. Die Gartenbaufirma präsentiert dir hier einige unterschiedliche Gartenstile. Zudem bekommst du einige Akzentmöglichkeiten präsentiert, mit denen du deinen Garten individuell gestalten kannst.

Auch interessant: Mit diesen Tools deinen Garten vorplanen

Bildliche Inspirationsquellen

Auf Instagram und Pinterest kannst du ebenfalls verschiedene Stile, und Do it Yourself Ideen finden. Mit diesen Ideen kannst du deinen Garten in eine wunderschöne Gartenlandschaft verwandeln. So findest du auf dem Instagram-Account „gartendesign_geniessergarten“ jede Menge Fotos zu verschiedenen Pflanzenarten, die sich auch in deinem Garten hübsch machen können.

Für spannende vorher und nachher Bilder lohnt es sich einen Blick auf den Feed von „eickhoff_garten“ zu werfen. Das Gartenbauunternehmen zeigt dir wie sie Gärten und Vorgärten wieder auf Vordermann bringen. Für schöne Bilder aus dem Garten und wie du das Grün auch in deine vier Wände bekommst, zeigt dir der Account von „einschweizergarten„.

Doch nicht nur Instagram kann dir als Inspiration dienen. Auf Pinterest gibt es zahlreiche Pinnwände zum Thema Gartengestaltung. Die Pinnwand „Inspiration Garten“ von Her King bietet dir verschiedene Pins zu den Themen Gartenwege, Kinder im Garten, Vorgarten und Gartenmöbel. Weitere Pins zum Thema Garten und Gartengestaltung findest du auf den Pinnwänden von Mrs. Cousin und Scrap4fun.