Fair oder Abzocke? An diesen 5 Merkmalen erkennst du seriöse eBay-Händler

eBay ist der Online-Marktplatz für Gebrauchtware schlechthin. Die Gründe dafür sind verschieden: Die einen greifen zur Gebrauchtware, weil sie schlichtweg preiswerter ist als fabrikneue Produkte. Andere Nutzer möchten wiederum umweltschonend handeln und entscheiden sich deshalb für gebrauchte Produkte. Im eBay Re-Store findest du Ware, die schon einmal genutzt wurde oder nur kurz im Geschäft oder auf einer Messe ausgestellt wurde. Der Vorteil gegenüber einem reinen Gebrauchtkauf auf dem Flohmarkt oder online über Tauschbörsen und Privat-Plattformen: Die Produkte werden professionell überprüft und sind daher garantiert voll funktionsfähig.

Alle Produkte im Re-Store werden von unterschiedlichen Verkäufern angeboten. Du bist dir unsicher, ob ein Verkäufer und das jeweilige Angebot vertrauenswürdig sind? Wir helfen dir und erklären, worauf du achten solltest.

Achte auf die Verkäuferbewertungen

Beginnen wir mit dem wohl naheliegendsten Kriterium für einen seriösen Händler: den Verkäuferbewertungen. Interessierst du dich für einen bestimmten Artikel, findest du auf der Produktseite unter „Angaben zum Verkäufer“ die Bewertungen des jeweiligen Händlers. Auch die Menge der positiven Bewertungen als Prozentzahl steht darunter. Das verschafft dir einen ersten Eindruck.

Klickst du auf den Verkäufer, findest du detailliertere Angaben zu den Bewertungen. Ist der Großteil der Bewertungen „sehr gut“, ist das grundsätzlich ein positives Zeichen für einen vertrauensvollen Verkäufer. Vereinzelte negative Bewertungen findest du vermutlich bei so gut wie jedem Händler. Findest du hier jedoch viele Beschwerden in den vergangenen Monaten, solltest du vorsichtig sein. Generell solltest du auch stichprobenartig durch die Bewertungen fliegen. Denn auch ein sehr gut bewerteter Anbieter kann mit wenigen schlechten Bewertungen, die allerdings zu deinem Fall besser passen, sich als ungeeignet herausstellen. Genauso ist es umgekehrt: Hat ein Laden beispielsweise viele Beschwerden wegen chaotischem Versand, du wolltest die Ware aber ohnehin selbst abholen, kann es trotzdem passen.

Schaue auf die Verkäufe und den Servicestatus

Ein weiterer Blick lohnt sich auf die Anzahl der Verkäufe zu werfen. Hat der Händler bereits viel verkauft, ist das ebenfalls ein gutes Zeichen. Hat eine Verkäuferin oder ein Verkäufer noch nicht viel verkauft, muss das auf der anderen Seite aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass es sich um einen unseriösen Händler handelt. Denn auch kleine oder frische Händler können vertrauenswürdig sein und müssen sich erst noch etablieren.

Ein weiterer Anhaltspunkt ist der jeweilige Servicestatus eines Verkäufers. Jeden Monat überprüft eBay, wie gut der Service der Verkäufer bei eBay ist. Steht auf dem jeweiligen Verkäuferprofil „Verkäufer mit Top-Bewertung“ bedeutet dies, dass er zu den besten Verkäufern bei eBay zählt – da er ein vorbildliches Einkaufserlebnis nach verschiedenen Kriterien bietet. Hier kannst du ohne Zweifel zugreifen.

Ist der Verkäufer durch eBay ausgezeichnet?

Weitere Kriterien für einen seriösen Händler sind die Begriffe „eBay-Garantie“ und „eBay Käuferschutz“ auf der Produktseite. Die Auszeichnung „eBay-Garantie“ bedeutet, dass es sich hierbei um einen von eBay als Top-Verkäufer bestätigten Händler handelt. Dieses Abzeichen erhalten Verkäuferinnen und Verkäufer nur, wenn sie einen hervorragenden Service samt schnellem Versand und einfachen Rücknahmen bieten.

eBay-Garantie im Re-Store

Der „eBay Käuferschutz“ ist ein kostenfreier Service von eBay – hierdurch unterstützt dich der Online-Händler, falls das jeweilige Produkt nicht bei dir ankommt oder beschädigt ist. Das Team von eBay hilft dir ebenfalls, wenn die Ware nicht mit der Beschreibung auf der Angebotsseite übereinstimmt oder Schwierigkeiten bei der Rückgabe entstehen sollten. So bist du auf der sicheren Seite und kannst dich im Zweifel auch auf Beistand und aktive Hilfe von eBay selbst verlassen.

Hab alle möglichen Zahlungsmittel im Blick

Ein weiteres Anzeichen für einen vertrauenswürdigen Verkäufer sind die von ihm angegebenen Zahlungsmittel. Bezahlungen via PayPal gelten aktuell als der sicherste Weg für einen Kauf im eBay Re-Store. Bietet der jeweilige Verkäufer hingegen nur die Bezahlung per Überweisung an, solltest du stutzig werden. Denn: Hierbei können Betrüger am leichtesten unentdeckt bleiben.

Außerdem ist es hierbei im Falle eines Betrugs sehr viel schwieriger, dein Geld zurückzubekommen, als etwa bei PayPal. Denn PayPal kümmert sich im Falle eines Betrugs darum, dass das Geld wieder auftaucht. Der Bezahldienst erstattet dir das Geld und du selbst hast keinen Ärger damit. Unseriöse Händler werden PayPal daher meist nicht als Zahlungsmittel angeben.

Vergleiche den Preis bei eBay mit anderen Angeboten

Weiterhin lohnt es sich, Angebote mit denen von anderen Anbietern zu vergleichen. Findest du ein Angebot, das deutlich günstiger ist, als der Wert der Ware, solltest du skeptisch sein. Da im eBay Re-Store Produkte ein gutes Stück günstiger sein können als Neuware, solltest du den jeweiligen Preis mit einem anderen Gebrauchtwarenhändler vergleichen.

Oder du suchst das gleiche Produkt im eBay Re-Store von einem anderen Händler und vergleichst die Preise so. Dabei solltest du jedoch auch den jeweiligen Artikelzustand beachten. Denn dieser hat auch immer Einfluss auf die Kosten. Sind die Kosten für das gleiche Produkt in etwa gleich hoch, ist das ein guter Anhaltspunkt für einen seriösen Händler. Findest du hingegen ein Angebot, das weit darunter liegt, solltest du besser vorsichtig sein.