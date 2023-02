Die schönsten Bilder zum Valentinstag für WhatsApp

Zwar sind heute Rosen, Parfüm oder Schmuck angesagte Artikel. Ein schönes Bild, dass man schnell und kostenlos per WhatsApp teilen kann, geht aber auch. Neben witzigen, romantischen und auch peinlichen Sprüchen haben wir hier auch 20 wunderschöne Bilder zum Valentinstag für WhatsApp und Co. für dich. Klick oder wisch dich einfach durch die folgende Galerie.

So teilst du die Bilder zum Valentinstag über WhatsApp

Sollte dir ein Bild in der Galerie gefallen, kannst du es sehr einfach herunterladen oder auf deinem Smartphone direkt über WhatsApp mit deiner oder deinem Liebsten teilen. Tippe und halte dazu mit einem Finger auf das ausgesuchte Bild, bis sich ein neues Fenster öffnet. Nun kannst du es herunterladen oder auf „Bild teilen“ tippen. Im nächsten Schritt wählst du WhatsApp oder einen Dienst deiner Wahl aus und suchst deinen Schatz in der Kontaktliste.

Nun kannst du noch etwas Nettes dazu schreiben. Hast du keine Idee, können wir dir auch hier weiterhelfen. Statt „Happy Valentinstag“ oder „Alles Gute zum Valentinstag“ geht es auch etwas kreativer oder lustiger. In unserem Artikel mit den besten Sprüchen zum Valentinstag findest du mit Sicherheit etwas, das zu dir und deiner/deinem Liebsten passt.

So ist der Valentinstag entstanden

Seinen Ursprung findet der Valentinstag nicht, wie häufig angenommen, in den USA, sondern im angelsächsischen Sprachraum. Das Gedicht „Parlament der Vögel“ vom britischen Schriftsteller Geoffrey Chaucer aus dem 14. Jahrhundert soll dem einst katholischen Gedenktag an einen Priester namens Valentin seine Popularität verschafft haben.

Das Gedicht beschreibt den Valentinstag als große Partnersuche von Vögeln. Rund hundert Jahre nach Veröffentlichung des Gedichts bildeten sich in England die ersten Valentinspaare, die den Partner mit Gedichten und Geschenken umwarben. Mittlerweile ist der Valentinstag in Europa und den USA für Blumenhändler zu einem der umsatzstärksten Tage des Jahres geworden. Jährlich gehen am Tag der Verliebten in Deutschland rund 36 Millionen Pralinenschachteln und 50 Millionen Rosen über die Ladentheken. Nicht nur romantisch ist er, der Valentinstag, auch kommerziell sehr erfolgreich also.