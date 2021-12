Die 5 besten Weihnachtsfilme kostenlos bei Amazon

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Der Märchen-Klassiker für kalte Wintertage kostenlos bei Amazon: Aschenbrödel hat drei magische Haselnüsse bekommen. Für ihre Stiefmutter muss sie niedrige Dienste als Magd verrichten. Doch das magische Geschenk hilft ihr, das Herz des Prinzen zu erobern. Beim märchenhaften Ball, wo die zwei sich näher kommen, muss sie fliehen. Mithilfe ihres verlorenen Schuhs versucht der Prinz jedoch alles, um Aschenbrödel zu finden. Ein Kultfilm, der an Weihnachten nicht fehlen darf.

Tatsächlich Liebe

Von den Machern von „Notting Hill“ und „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ kommt die romantische Liebeskomödie „Tatsächlich … Liebe“, die du kostenlos bei Amazon sehen kannst. Zehn außergewöhnliche Geschichten, die sich am Weihnachtsabend zu einer verweben. Ein Premierminister verliebt sich in das Mädchen, das den Tee serviert. Ein Schriftsteller sucht Ruhe in Südfrankreich und findet dort eine Liebe ohne Worte. Ein Rockstar erlebt ein privates Comeback mit seinem Manager … Jeder von ihnen ist auf der Suche nach Liebe.

Last Christmas

Emilia Clarke spielt in „Last Christmas“ Kate, die als Elf in einem ganzjährig geöffneten Laden für Weihnachtsartikel arbeitet. Kate sieht sich einer endlosen Serie von Pech und schlechten Entscheidungen gegenüber. Sie vernachlässigt ihre Arbeit, zerstreitet sich mit ihrer Mutter und trinkt. Bis sie Tom trifft, einen gutherzigen Mann mit einer mysteriösen Vergangenheit, der ihr zynisches Weltbild infrage stellt.

Der Grinch

Der Grinch erzählt die Geschichte eines grantigen grünen Griesgrams, der Weihnachten verabscheut und beschließt, das ganze Fest zu stehlen, um seinen fröhlichen Nachbarn ein für alle Mal die Stimmung zu vermiesen. Gesprochen wird der Grinch von Otto Waalkes. Der Animationsfilm ist zwar ab 0 Jahren freigegeben, allerdings nicht nur für Kinder eine Empfehlung. Bei Amazon Prime Video ist er kostenlos im Abo enthalten.

Rosemont – Wunder der Weihnacht

Fünf Tage vor Weihnachten finden die hochschwangere 23-jährige Lisa und ihr neuer Freund Brad im Schneesturm Unterschlupf in einem alten Haus in Rosement. Nach dem Verlust der geliebten Familie hat die verbitterte Besitzerin Josephine es verfallen lassen. Aber jetzt, da das junge Pärchen hier gestrandet ist, stehen sie gemeinsam für das ein, was sie alle am meisten brauchen – eine Familie. Und dann passiert etwas Unerwartetes.

