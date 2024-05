Deshalb haben manche Ampeln zwei rote Ampelmännchen

Ohne Ampeln ginge in Städten heute nichts mehr. Sie regeln den Verkehr und fallen sie einmal aus, bricht an so mancher Kreuzung Chaos aus. Doch die Lichtzeichenanlagen, wie Ampeln auch genannt werden, haben sich in den vergangenen Jahren verändert. So wurden einerseits LEDs eingeführt, die deutlich sparsamer sind. Zudem haben manche Städte ihre Ampelmännchen verändert. So findet man etwa in Mainz statt des normalen Ampelmännchens ein Mainzelmännchen, in Bonn leuchtet Beethoven auf und in einigen Städten im Ruhrgebiet gibt es statt normalem Ampelmännchen die Bergmannsampel. Doch immer wieder sieht man auch Ampeln mit zwei roten Ampelmännchen untereinander. Viele Fußgänger dürften sich bereits schon mal gefragt haben, warum das so ist. Das hat zwei Gründe.

Ampeln mit zwei roten Ampelmännchen: Das sind die Gründe

Das doppelte rote Ampelmännchen wurde vor allem bei älteren Ampeln installiert. Falls eine Glühlampe ausfällt, leuchtet immerhin noch das zweite Ampelmännchen. Das ist seit der Einführung von LED-Ampeln aber obsolet geworden, da meist nur vereinzelte LEDs ausfallen. Zudem wurden Ampeln mit doppelrotem Ampelmännchen häufig dort aufgestellt, wo man auf eine besonders hohe Gefahrensituation hinweisen wollte. Da LEDs heute deutlich heller leuchten als die alten Glühbirnen, ist auch dieser Punkt überholt.

Doch es gibt noch einen zweiten, deutlich banaleren Grund dafür, warum es mancherorts Ampeln gibt, die zwei rote Ampelmännchen haben. In Hamburg etwa. Als in der Hansestadt in den 50er-Jahren die Ampeln errichtet wurden, gab es keine speziellen Fußgängerampeln. So hat man sich dazu entschieden, die „normalen“ Ampeln mit drei Lichtgebern, die für Autos und Co. gelten, auch als Fußgängerampeln aufzuhängen. Man tauschte nur die Gelbphase gegen ein weiteres, rotes Ampelmännchen aus. Inzwischen werden aber in Hamburg die normalen Ampeln gegen LED-Modelle ausgetauscht. Damit verschwindet dann langsam aber sicher das zweite rote Ampelmännchen.

