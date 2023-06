Apps ohne Play Store installieren – Diese Alternativen gibt es

Um Apps ohne Play Store zu installieren, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du einzelne Apps manuell installieren, oder du greifst auf einen alternativen App-Store von einem anderen Anbieter zurück. Wir zeigen dir beide Möglichkeiten im Detail.

Hat dein Smartphone keinen Play Store vorinstalliert, aber du möchtest Googles Store eigentlich verwenden? In einem anderen Artikel erklären wir, wie du den Play Store nachträglich auf deinem Smartphone installierst:

Benötigst du nur wenige Apps, kannst du die benötigten Anwendungen für dein Telefon direkt bei ihren Entwicklern herunterladen. So bieten beispielsweise WhatsApp oder Telegram ihre Android-Apps als sogenannte APK-Datei zum Download an. Diese Dateien lassen sich problemlos herunterladen und auf dem Smartphone installieren. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, aus welchen Quellen man Apps herunterlädt. Gerade, wenn man Apps nicht von der offiziellen Hersteller-Website lädt, können diese mit Schad-Software verseucht sein oder deine Aktivitäten mitschneiden. Auf der Seite des Herstellers selbst ist das Risiko geringer. Wichtig: Im Normalfall werden Apps über den Play Store mit Updates versorgt. Bei der manuellen Installation musst du dich auch selbst um die Updates kümmern und diese einspielen. Nur so bist du vor neu entdeckten Sicherheitslücken sicher.

Aus Sicherheitsgründen muss man bei den meisten Android-Smartphones vor der Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Play Store die Installation erlauben. Diese Abfrage erscheint automatisch, wenn du das erste Mal versuchst eine App manuell zu installieren.

Alternativen zu Googles Play Store

Statt auf den Store von Google zu setzen oder dir teilweise riskante APKs zu laden, kannst du auch einen alternativen App-Store verwenden. Die wohl seriösesten Alternativen sind hierbei der Appstore von Amazon oder die AppGallery von Huawei. Beide Stores lassen sich als APK-Datei herunterladen und auf deinem Smartphone installieren. Anschließend kannst du in den Stores stöbern sowie Apps herunterladen und aktualisieren. Das Angebot ist zwar groß, aber bei Weitem nicht so umfangreich wie im Play Store von Google.

Die Huawei AppGallery enthält viele bekannte Apps

Bei Websites wie aptoide oder uptodown, hinter denen kein großes Unternehmen steckt, ist Vorsicht geboten. Grundsätzlich sind diese Unternehmen seriös, jedoch werden die einzelnen Apps oftmals von Privatpersonen bereitgestellt und könnten gegebenenfalls manipuliert sein. Etwas sicherer ist da die Seite APKMirror.com. Diese wird von den Kollegen des englischsprachigen Magazins Androidpolice betreut und bietet zahlreiche Apps zum Download. APKMirror ist jedoch auch kein richtiger App-Store. Hier musst du jede App als APK Datei im Browser einzeln herunterladen und installieren.

Apps aus dem Play Store ohne Play Store installieren

Googles Play Store ist auch über den Browser des Computers zu erreichen. Auch ohne Anmeldung mit einem Google-Account kann man in den angebotenen Apps stöbern. Das Herunterladen der Apps funktioniert jedoch nur mit Google Account – außer man wendet einen kleinen Trick an. Man kopiert einfach die URL-Adresse der gewünschten App und fügt diese auf der Seite von evozi.com ein. Anschließend kann man die APK-Datei der App herunterladen und installieren. Das funktioniert natürlich nur mit kostenlosen Apps. Im Test hatten wir sowohl beim DB Navigator als auch bei Candy Crush keine Schwierigkeiten, die App auf unserem Handy zu installieren.

Fazit

Besitzt man ein Smartphone oder Tablet mit Android, ist man nicht von Google abhängig. Weder muss man sich mit einem Google-Konto anmelden, noch muss man den Play Store nutzen. Es gibt viele Alternativen, um an gewünschte Apps zu kommen. Jedoch ist immer etwas Vorsicht gefragt. Wie Programme am Computer sollte man auch Apps nur aus seriösen Quellen herunterladen.