Always-on-Display in Schwarz-Weiß: So aktivierst du es auf deinem iPhone 14 Pro

Mit dem iPhone 14 Pro erfüllt Apple seinen Smartphone-Fans einen langersehnten Wunsch: das Always-on-Display. Im Gegensatz zu den bislang bekannten Varianten, die unter anderem bei Android-Geräten seit Jahren zu finden sind, hat das Unternehmen jedoch ein aufwendigeres Design gewählt. Statt etwa einfach die Uhrzeit und Benachrichtigungen anzuzeigen, bleibt beim neuen iPhone auch das Hintergrundbild weiterhin leicht sichtbar.

iPhone 14 Pro: Always-on-Display vereinfacht

Dies ist einigen Nutzern zu viel und wünschen sich, dass Apple eine einfachere Version anbietet. Wie 9to5Mac beschreibt, kannst du einen derartigen Schwarz-Weiß-Bildschirm schon heute in wenigen Schritten aktivieren.

Die gewünschte Einstellung findest du in auf deinem iPhone 14 Pro mit iOS 16 in Einstellungen > Fokus > dein gewünschter Fokus-Mode > Optionen > Sperrbildschirm abdunkeln. Wenn du nun den entsprechenden Fokus-Mode aktivierst und dein Smartphone in den Ruhezustand schickst, siehst du ein deutlich simpleres Always-on-Display. Statt eines durchscheinenden Hintergrundbilds ist es ein einfaches Schwarz, während die Widgets und Uhrzeit weiterhin sichtbar sind.

Leider hat dieser Trick aber auch seine Nachteile. So muss immer dieser Fokus-Mode aktiv sein. Dies bedeutet gleichzeitig, dass du auf diesen ebenfalls dauerhaft im Display hingewiesen wirst. Außerdem wird – wie die Funktion bereits beschreibt – auch das normale Hintergrundbild beim aktiven Display abgedunkelt.

Die Option für das vereinfachte Always-on-Display versteckt sich in den Fokus-Einstellungen

Für manche Anwender könnte aber genau dies schon ausreichen, da sie das Always-on-Display nur in einigen Situationen abdunkeln wollen. Das ist auch das Ziel eines Fokus-Mode: Die Anpassung des Smartphones an bestimmte Gegebenheiten.

Der Trick ist also kein Allheilmittel für diejenigen, die sich dauerhaft ein einfaches Always-on-Display wünschen. Insbesondere Anwender, die von einem Android-Smartphone kommen, finden damit möglicherweise keine Abhilfe.

Wer Strom sparen will oder sich schlichtweg mit Apples Design nicht anfreunden kann, hat aber weiterhin die Möglichkeit, das neue Display ganz abzuschalten. Damit verliert das iPhone 14 Pro jedoch eines der wichtigsten neuen Features. Es bleibt also die Hoffnung, dass Apple die Aufrufe seiner Smartphone-Nutzer erhört und in Zukunft einen Mittelweg ermöglicht. Dass derartige Wünsche erfüllt werden, zeigt die Rückkehr der Prozentanzeige für den Akku in iOS 16.