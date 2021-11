Zurück zu WhatsApp? So will Telegram seine Nutzer melken

Ob neue Nutzungsbedingungen oder Datenweitergaben an Facebook: In den vergangenen Monaten suchten viele WhatsApp-Nutzer nach Alternativen. Viele landeten bei Telegram. Und wer einmal dort war, hat schnell die neuen Funktionen und Möglichkeiten zu schätzen gelernt. Doch nun will Telegram von dem Nutzeransturm profitieren.

→ Von WhatsApp zu Telegram wechseln und Chat-Verlauf mitnehmen: So einfach geht’s

Der Telegram-Plan

Vor Kurzem berichteten wir darüber, dass Telegram demnächst Werbung in seinem Messenger anzeigen wird. Zwar haben die Betreiber des Messengers das bereits vergangenes Jahr angekündigt. Aber erst jetzt hat man eine Werbe-Plattform vorgestellt. Werbung will Telegram in großen Kanälen mit mehr als 1.000 Abonnenten schalten. Zudem sollen Werbenachrichten nicht länger als 160 Zeichen sein. Des Weiteren hat der Messenger eine Liste herausgegeben, wofür nicht geworben werden darf. Verboten sind demnach Inhalte, die mit Gewalt, Sex oder politischen Themen zu tun haben. Auch für Glücksspiel, medizinische Produkte, Alkohol, Tabak und Waffen dulde Telegram keine Werbung, heißt es. Selbst McDonalds und Co. dürfen keine Werbung schalten, da der Messenger Anzeigen für Fast Food verbietet.

Doch nun folgt der nächste Schritt im Werbe-Programm von Telegram. Die Idee der Macher: Nutzer, die ein Abo-Modell abschließen und monatlich Geld zahlen, können die Werbung ausblenden. Wie hoch die Summe sein wird, steht noch nicht fest. Allerdings deutet auch diese Maßnahme darauf hin, dass das nur der Anfang sein könnte und Telegram schon bald bei seinen Nutzern ordentlich abkassiert. Noch spricht man davon, dass es in privaten Chats oder in Gruppenchats keine Werbung geben soll. Ob das aber ewig so bleibt, ist fraglich.

Zurück zu WhatsApp?

Sollte Telegram die Werbeeinblendungen deutlich ausweiten, dürften viele Nutzer den Messenger genauso schnell verlassen, wie sie gekommen sind. Und die Alternative könnte dann heißen: Zurück zu WhatsApp. Allerdings musst du wissen: Auch WhatsApp hat einen Plan für Reklame im Messenger in der Schublade – und das schon ziemlich lange. Man dürfte nun genau hinschauen, wie die Reaktionen der Telegram-Nutzer ausfallen, bevor man sich erneut damit beschäftigt und früher oder später ebenfalls Werbung anzeigt. Doch dann gibt es immer noch eine weitere Alternative: Signal. Wir zeigen dir, wie einfach du von WhatsApp zu Signal wechseln kannst.