Zubehör fürs Home-Office: Dieser Hersteller steigt jetzt ein

Der Videocall startet und die Hälfte der Teilnehmer ist nur schlecht zu verstehen oder man sieht einen Pixelbrei. Zurzeit oft die Realität im deutschen Home-Office. Der Zubehörriese Anker will das ändern und hat eine intelligente Kamera und einen Konferenz-Speaker vorgestellt. Doch was macht die beiden Geräte aus?

PowerConf C300 Smarte HD-Webcam

Die PowerConf C300 ist die erste 1080p/60fps Full HD-Webcam von AnkerWork. Anker Work steckt noch in den Kinderschuhen und will gegen die Branchen-Führer Logitech und Co. anstinken. Das soll über eine KI-Steuerung gelingen. Sie zentriert dich immer im Zentrum des Bildes und bemerkt, wenn du im Home-Office bewusst den Bildausschnitt verlässt. Dazu gibt es drei Bildwinkel, die den Bildausschnitt so gering wie möglich belässt. Trotzdem soll es möglich sein, auch Gruppen oder analoge Präsentationen auf das Bild zu bekommen. Wählbar sind Bildwinkel von 78, 90 und 115 Grad.

Der Autofokus der C300 ist ebenfalls KI-gesteuert und bietet die Möglichkeit, den Fokus schnell zwischen dem Gesicht einer Person, einem in die Kamera gehaltenen Objekt und dann wieder auf das Gesicht zu verschieben. Leidiger Pixelbrei im Home-Office soll so verhindert werden. Zwei Mikrofone mit aktiver Verstärkungsregelung und Rauschunterdrückung sollen sicherzustellen, dass deine Stimme klar zu hören ist, während Hintergrundgeräusche reduziert werden.

Das PowerConf C300 ist laut Herstellerangaben ab heute über Amazon, Anker.de und ausgewählte Einzelhändler für 129,99 Euro erhältlich.

PowerConf S500: Anker Work für besseren Ton im Home-Office

Eher für die Konferenz in der Gruppe und nur bedingt fürs Home-Office ist der PowerConf S500 gedacht. Der PowerConf S500 ist dabei eine Weiterentwicklung der schon bestehenden PowerConf-Produkte. Mit vier Mikrofonen und der neue proprietärer VoiceRadarTM-Technologie soll er den Klang in Konferenzen mit Gruppen verbessern. VoiceRadar nutzt laut Anker Beamforming und verbesserte digitale Signalprozessoren (DSPs). Sie sollen nur die Stimme der sprechenden Person aufnehmen und alle Umgebungsgeräusche ignorieren.

Du kannst den S500 mit der AnkerWork App für Android und iOS verwenden. Darin kannst du eines von drei Aufnahmemustern für verschiedene Anwendungsszenarien auswählen. Zum einen sind das traditionelle Konferenzraumumgebungen mit mehreren Personen, eine einzelne Person, die anderen präsentiert, sowie die Verwendung des S500 als Mikrofon für Live-Streaming. Der Clou des PowerConf S500 ist, dass du zwei Geräte für größere Konferenzräume miteinander koppeln kannst. Damit werden die Gespräche auch überall im Raum hörbar. Der Preis und die Verfügbarkeit des PowerConf S500 sind noch nicht bekannt, es sollen aber mehr Produkte fürs Home-Office aus der neuen Reihe folgen.

Wie du dein Büro zu Hause besser einrichtest und wie du Licht richtig einsetzt, haben wir dir in weiteren Artikeln zusammengestellt. Muss dein Kind im Homeschooling ackern, haben wir auch Tipps und Tricks dazu gesammelt.

Jetzt weiterlesen Laptop-Zubehör: So machst du dein Homeoffice fit

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.