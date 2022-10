YouTube: Für diesen Service bezahlst du schon bald mehr

YouTube ist eine Video-Plattform, auf der große Unternehmen und unabhängige Künstler kostenlos Videos hochladen können. Meistens finanzieren sich diese durch Werbeeinnahmen, die durch Werbung vor, in und nach Videos generiert werden. Wer nicht ständig Werbung anschauen möchte, der hat vermutlich schon oft über YouTube Premium nachgedacht, oder nutzt den Service bereits.

Das ist YouTube Premium

Bei YouTube Premium handelt es sich um ein monatliches Abonnement, das es dir erlaubt, Videos ohne Werbung anzuschauen. Viele Nutzer halten das Abo für sinnvoll, da sie auf diese Weise unabhängige Künstler unterstützen können und trotzdem auf Werbung verzichten. Die Nutzung eines AdBlockers entfernt zwar auch Werbung, generiert jedoch auch keine Werbeeinnahmen. YouTube und die Urheber der Videos erleiden so einen finanziellen Schaden. Für viele ist das Abo also ein einfacher Weg, sich selbst die Werbung zu sparen, aber dennoch an die Urheber zurück zu geben. YouTube Premium beinhaltet außerdem Zugang zu YouTube Music und die Möglichkeit, Videos für den offline Gebrauch zu speichern.

Aktuell kostet ein Einzelabo für YouTube Premium 11,99 Euro pro Monat. Das beliebte Familienabo hingegen kostet nur 17,99 Euro. Für viele Nutzer ist es deswegen das bevorzugte Angebot. Bald könnte es jedoch sein, dass sich die Preise für das beliebte Abo erhöhen.

Preiserhöhungen

In Großbritannien und den USA hebt YouTube den Preis für sein Familienabo bereits an. In den USA ist der Preis von umgerechnet 18 Euro auf 23 Euro gestiegen. Es handelt sich damit um eine signifikante Preiserhöhung. Aktuell ist das Familienabo von YouTube Premium schon für zwei Nutzer ein großer Vorteil. Erhöht sich der Preis jedoch auch hier auf 23 Euro, dann verringert sich das Ersparnis durch ein Familienabo sehr. Es handelt sich dann nur noch um einen Vorteil von einem Euro.

Ob und wann die Preiserhöhungen Nutzer in Deutschland erreichen, ist noch unklar. Allerdings erhöhen aktuell viele Anbieter die Preise ihrer Services auch bei uns. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass bald auch Nutzer in Deutschland zur Kasse gebeten werden. YouTube Premium kann nur von Monat zu Monat abgeschlossen werden, also beträfe eine Preiserhöhung alle Nutzer.