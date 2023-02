Xiaomi: Android 13 und MIUI 14 jetzt für deutsche Nutzer verfügbar

Bisher hat Xiaomi sich mit dem Update auf Android 13 viel Zeit gelassen. Während der größte Konkurrent Samsung Anfang Januar bereits all seine Smartphones mit der neuen Android-Version versorgt hat, fing Xiaomi gerade erst an. So haben das Xiaomi 12 und 12 Pro im Januar zwar Android 13, jedoch ohne die neue Optik und Funktionen von MIUI 14 erhalten.

Xiaomi: Android 13 & MIUI 14 stehen bereit

Jetzt scheint es bei Xiaomi richtig loszugehen. Nutzer mehrerer Smartphone-Modelle in Europa berichten, dass aktuell sowohl Android 13 als auch MIUI 14 bei ihnen eintreffen. Folgende Geräte werden genannt:

Bereits in Kürze könnte das Update auf weiteren Geräten eintreffen. Das Xiaomi 12T und 12T Pro sind voraussichtlich als Nächstes an der Reihe. Nutzer „älterer“ Geräte müssen sich hingegen noch etwas gedulden. So hängt das Xiaomi 11 Pro – ein gerade einmal zwei Jahre altes Flaggschiff-Smartphone – beispielsweise noch bei Android 12 und einem veralteten Sicherheitsupdate von Oktober 2022.

Mit Android 13 und MIUI 14 kommen mehrere neue Funktionen auf dein Xiaomi-Smartphone. Highlights sind eine neue Galerie-App mit integrierter Text-Erkennung auf Fotos und einer automatischen Slideshow-Funktion.

Auch eine neue Betrugs-Warnung und die Möglichkeit sich mit zwei Bluetooth-Kopfhörern gleichzeitig zu verbinden ist an Bord. Alle neuen Funktionen des Updates haben wir dir hier zusammengefasst:

Updates bei Xiaomi: So funktioniert es

Anders als bei anderen Herstellern ist bei Xiaomi die System-Software Android nicht fest mit der eigenen Oberfläche MIUI verbunden. Während Samsung sein One UI 5.0 also nur zusammen mit Android 13 ausspielt, kann Xiaomi Android 13 auch getrennt von MIUI 14 ausliefern.

Dazu gibt es bei Xiaomi verschiedene Software, abhängig von der Region, in der das Smartphone gekauft wurde. Diese Regionen sind: China, EEA (European Economic Area), Russland, Indonesien und Taiwan. Das liegt an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer in den verschiedenen Ländern. So werden Xiaomi-Smartphones in China beispielsweise ohne Google-Dienste und den Play Store ausgeliefert.

Während viele Smartphones in China das Update auf MIUI 14 und Android 13 bereits im Dezember 2022 erhalten haben, müssen wir uns hier weiter gedulden. Ein Wechsel zwischen den Länder-Versionen ist nur mit viel Aufwand möglich und mit Nachteilen verbunden.