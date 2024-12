WhatsApp: Neue Funktion sorgt für Kontroverse

Vielleicht hast du es in den vergangenen Tagen schon mitbekommen: Bei immer mehr Nutzern taucht eine neue Tipp-Anzeige im Chat auf, wenn der Gesprächspartner gerade eine Nachricht verfasst. Jedoch aktuell nicht bei allen Nutzern und nicht immer. So konnte ich die neue Darstellung bereits auf iPhone und Mac beobachten, zeitweise war sie aber wieder verschwunden.

WhatsApp zeigt, wer gerade tippt

Grundsätzlich ist die Funktion nicht neu. Im Chat mit einer Person oder einer Gruppe konntest du schon immer unter dem Namen sehen, wer gerade tippt. Jetzt zeigt WhatsApp dies jedoch deutlich prominenter an. So erscheint eine neue Textblase mit drei sich bewegenden Punkten. In Gruppenchats ist zudem das Profilbild der Person, die gerade tippt, zu sehen.

So sieht die neue Tipp-Anzeige in einem Gruppenchat aus

Auf dem Screenshot kannst du sehen, wie die neue Tipp-Anzeige in einem Gruppenchat auf dem Smartphone aussieht. Auch für die Desktop-Versionen für Mac und PC ist die Funktion bereits verfügbar. Jedoch bislang nicht bei allen Nutzern. Hast du die neue Ansicht schon?

Nicht alle Nutzer sind begeistert

Im Netz stößt die Änderung bei WhatsApp durchaus auf Kritik. Während sich einige Nutzer über die deutlichere Anzeige freuen, sind andere davon gestört. So sei die Darstellung „nervig“ und „unnötig“. Manche gehen sogar so weit, dass das neue Symbol für Unwohlsein und unnötigen Stress beim Schreiben sorgt.

So viel Kritik an einer neuen WhatsApp-Funktion ist ungewöhnlich. Insbesondere, da WhatsApp die neue Tipp-Anzeige bereits in der Beta getestet hat. Auch dürften viele Nutzer diese Darstellung von anderen Messengern, wie etwa iMessage von Apple, kennen. Eine Möglichkeit, die neue Funktion abzuschalten, gibt es nicht.

WhatsApp wird sich 2025 weiter verändern

Die neue Tipp-Anzeige ist bei weitem nicht die einzige Design-Änderung, auf die sich die Nutzer einstellen müssen. So soll WhatsApp im kommenden Jahr grundlegend überarbeitet werden. So werde es höchste Zeit für eine neue Optik, damit die App gegenüber anderen Messengern nicht altbacken aussieht. Noch wissen wir nicht, wie das neue Design aussehen soll. Es soll jedoch deutlich mehr Möglichkeiten zur Personalisierung geben, also bisher.