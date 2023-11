WhatsApp mit neuer Tarnfunktion: Das steckt dahinter

Erst Anfang Oktober zeigten die WhatsApp-Programmierer bei Meta die Möglichkeit, deine Telefonnummer vor neugierigen Blicken zu schützen. Mit einer neuer Funktion gehen sie jetzt noch einen Schritt weiter und helfen dir damit, gleich dein gesamtes Profil gegenüber unbekannten Nutzern zu tarnen. WABetaInfo hat das neue Feature in der aktuellen Beta-Version für Android entdeckt.

WhatsApp arbeitet an „Alternativen Profilen“

In den Einstellungen für dein Profil und dein Profilfoto finden erste Teilnehmer des Beta-Programms der Android-App eine neue Option. WhatsApp hat dieser den Namen „Alternatives Profil“ gegeben.

Bereits seit langer Zeit hast du die Möglichkeit, beispielsweise dein Foto nur deinen Kontakten anzuzeigen. Alle anderen Nutzer gehen dann leer aus und sehen nur einen Platzhalter. In Zukunft kannst du in WhatsApp über das neue alternative Profil festlegen, dass diese ein separates Foto zu Gesicht bekommen.

WABetaInfo hat einen Screenshot der neuen WhatsApp-Funktion veröffentlicht. In den Profil-Einstellungen soll dieselbe Option ebenfalls vorhanden sein.

WhatsApp testet in der Android-Beta nun ein alternatives Profil

Mit der neuen Tarnfunktion in WhatsApp geben dir die Entwickler also neue Möglichkeiten, deine Daten vor unbekannten Nutzern zu schützen. In Kombination mit dem oben erwähnten Feature, welches es dir erlaubt, deine Telefonnummer hinter einem Benutzernamen zu verstecken, könnte es noch nützlicher werden. Mit dem alternativen Profil sehen unbekannte Nutzer dann nur den Namen und andere Daten, die du in diesem Profil hinterlegt hast.

Wann WhatsApp die neue Funktion für alle Nutzer anbieten wird, ist bislang unbekannt. Bis es so weit ist, kann es aber möglicherweise noch lange dauern. Häufig lassen sich die Entwickler viel Zeit damit, neue Features für alle Anwender bereitzustellen. Derzeit haben nur einige ausgewählte Beta-Tester der Android-App Zugriff auf die alternativen Profile.