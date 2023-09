Vom Abfall zum Kraftstoff: Wie Müllverwertung die Energiegewinnung verändert

Wenn es von einer Sache auf der Welt keinen Mangel gibt, ist es wohl Müll. Unzählige Tonnen an Rohstoffen, die nicht mehr länger verwertet werden können, landen im Jahr auf Mülldeponien. Darunter befinden sich allein 7,5 Millionen Tonnen Aluminium an verschwendetem Potenzial. Denn dieser Müll ließe sich in einen umweltfreundlichen Brennstoff verwandeln. Nebenbei liefert das Verfahren sogar den Hauptrohstoff, den man in der Aluminium-Industrie heute einsetzt. Ein tatsächlicher „Rohstoff-Kreislauf“ für Aluminium könnte somit zur Realität werden.

Found Energy verwandelt Abfall in Kraftstoff

Peter Godart gründete im Jahr 2022 die Firma „Found Energy“, ein Start-up, das gemeinsam mit Aluminium-Herstellern zusammenarbeitet, um Aluminium-Abfälle zur Energiegewinnung zu nutzen. Mittlerweile gelang Found Energy unter Godarts Leitung die Entwicklung eines Verfahrens, dass das Recycling von Aluminium auf eine neue Stufe hebt. Aluminium ist bereits heute eines der am häufigsten recycelten Materialien weltweit. Dennoch verschiffen Länder weltweit jährlich rund 15 Millionen Tonnen Aluminiumabfall, was zu einer enormen Energieverschwendung und zusätzlich hoher CO₂-Emission führt. Mit 7,5 Millionen Tonnen landet die Hälfte davon letztlich dennoch ungenutzt auf Mülldeponien.

Found Energy verwendet diesen Müll als Ressource, um mithilfe einer chemischen Reaktion Wärme und Wasserstoff freizusetzen. Ihr Aluminiumtreibstoff besitzt eine höhere Energiedichte als Batterien und kann leichter als ein Batteriespeicher transportiert werden. Dadurch könnte der Aluminiumtreibstoff vordergründig für Luft- und Schifffahrt neue Perspektiven eröffnen. Ein Kubikmeter des nachhaltigen Treibstoffes liefert fast doppelt so viel Energie wie die gleiche Menge an Diesel. Der Wasserstoff, der als Abfallprodukt innerhalb des Verfahrens entsteht, kann im Anschluss oxidiert werden. Dadurch lassen sich bis zu 8,6 MWh pro Tonne Aluminium gewinnen. Nach Ende aller gewünschten Reaktionen bleibt als Abfallprodukt Aluminiumhydroxid zurück. Ausgerechnet dieses Material verwendet die Aluminium-Industrie heute als Hauptrohstoff für ihre Produktion. Aluminiumhydroxid kommt unter anderem ebenso in Arzneimitteln, Zement sowie Feuerlöschmitteln zum Einsatz.

Dadurch löst das Verfahren gleich mehrere Probleme. Es reduziert Müll, in dem es einen neuen Rohstoff-Kreislauf für Aluminium schafft. Unternehmen können sich benötigte Rohstoffe für Aluminium-Produktionen günstiger sichern, während der neue Treibstoff umweltfreundlich Energie zur Verfügung stellt. Dieses effiziente Recycling birgt großes Potenzial, Ressourcen zu schonen und mehr grünen Treibstoff zur Verfügung zu stellen. Bis das Verfahren von Found Energy jedoch die Marktreife erreicht und großflächig zum Einsatz kommt, dürfte weitere Zeit vergehen. Mit einem kurzfristigen Durchbruch für umweltfreundliche Luft- und Schiffsfahrten ist daher leider nicht zu rechnen.