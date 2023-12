Verkaufsverbot für Apple Watch: Die Uhr tickt

Mit einer überraschenden Meldung sorgte der US-Konzern vor einigen Stunden für aufsehen. In einem Statement gegenüber 9to5Mac – und nicht etwa einer Pressemitteilung im hauseigenen Newsroom – sagte der iPhone-Hersteller, dass in Kürze ein Verkaufsstopp für zwei aktuelle Modelle der Apple Watch greifen werde. Grund dafür ist ein Patentstreit mit dem US-Technologieunternehmen Masimo.

Apple Watch: Patentstreit stoppt zwei aktuelle Modelle

Betroffen sind laut dem Statement die Apple Watch Ultra 2 sowie die Series 9; das SE-Modell ist nicht betroffen. Die günstigste Smartwatch verfügt nicht über die Technik, um die es im Patentstreit geht. Dieser Zwist zwischen Masimo und Apple dreht sich um die Technologie zur Messung des Blutsauerstoffs. Entsprechende Sensoren sind seit der Series 7 Teil der Smartwatch. Der Stopp bezieht sich dabei ausschließlich auf den US-Markt und Apples eigene Stores.

Hintergrund ist eine Entscheidung der US-Behörde ITC (International Trade Commission, Kommission für internationalen Handel der Vereinigten Staaten). Diese hatte am 26. Oktober 2023 entschieden, dass Apple Patente von Masimo verletzt. US-Präsident Joe Biden hatte seitdem 60 Tage Zeit, um ein Veto gegen diese Entscheidung einzulegen. Dies ist bislang nicht geschehen.

Da die Möglichkeit des Vetos am 25. Dezember endet, bereitet sich Apple jetzt auf den Bann vor. In den USA wird man die Apple Watch Ultra 2 und Series 9 ab Donnerstag, den 21. Dezember, um 15 Uhr Ostküstenzeit nicht länger im eigenen Online-Store verkaufen. Der Verkauf in Apples Ladengeschäften endet nach dem 24. Dezember. Zusätzlich dürfte es außerdem die Series 8 treffen, die Apple selbst derzeit als gebrauchtes Modell verkauft.

Andere Händler sind nicht betroffen. Der Bann der Apple Watch bedeutet jedoch, dass auch Importe der Smartwatch in die USA nicht länger erlaubt sein werden. Sollte die Entscheidung also gültig bleiben, werden auch Drittanbieter wie Amazon oder Best Buy keine neuen Lieferungen erhalten.

Apples Entwickler arbeiten an einem Ausweg

Apple hat mehrere Wege, um den Verkauf der Smartwatch in den USA fortsetzen zu können. So könnte Präsident Biden ein Veto einlegen. Beobachter erwarten dies derzeit jedoch nicht.

Der iPhone-Hersteller kann aber am 26. Dezember 2023 selbst Einspruch gegen die Entscheidung der ITC einlegen. Gegenüber 9to5Mac sagte man bereits, dass dies geplant sei. Dies verzögert den Verkaufs- und Importstopp der Apple Watch allerdings nicht. Des Weiteren kann Apple sich auch mit Masimo einigen und ein Abkommen abschließen.

Bloomberg berichtet jedoch von einem anderen Ausweg aus dem Streit. Wie Mark Gurman schreibt, arbeiten Apples Entwickler unter Hochdruck an einer Software-Lösung für die Apple Watch. Damit will man die Art und Weise der Blutsauerstoffmessung so anpassen, dass man nicht länger gegen die Patente verstößt. Masimo sagte jedoch bereits, dass eine Änderung an der Hardware nötig sei.