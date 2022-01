Teure App jetzt geschenkt: Dieses Spiel wird dein Kind lieben

Was für Kinder damals Serien wie „Heidi“ und „Biene Maja“ waren, ist heute unter anderem „Peppa Wutz“. Die Zeichentrickserie zeigt die Geschichten von Peppa, einem vorlauten und liebenswerten kleinen Schweinchen, das am liebsten draußen ist, sich verkleidet oder durch Pfützen springt. Peppa lebt zu Hause mit ihren Eltern und ihrem Bruder Schorsch. Kinder können ihre Abenteuer jedoch nicht nur an der Flimmerkiste verfolgen, sondern auch selbst erkunden. Peppa Wutz hält einige Spiele-Apps bereit, die in der Regel ein paar Euros kosten. Eine von ihnen ist jetzt allerdings kostenlos zu haben.

Peppa Wutz: Darum geht es in dem Spiel

Wie auch die Zeichentrickserie richtet sich das Mobile Game „Peppa Wutz: Happy Mrs. Chicken“ an junge (Vorschul-) Kinder. Sie können am Tablet oder Smartphone das Abenteuer von Peppa aktiv miterleben und gestalten. In dem Spiel geht es schnurstracks in den Hühnerstall, wo die Bewohner im Federkleid schon warten.

Die Kinder müssen aufpassen, dass Mrs. Chicken möglichst viele Eier legt, alle Hühner ihren Weg zurück in den Stall finden oder Küken mithilfe einer Spur aus Körnern aus dem Labyrinth führen. Zwischendurch sollen die Spieler außerdem möglichst viele Matschpfützen durchspringen. Zusätzlich gilt es in „Peppa Wutz: Happy Mrs. Chicken“ Puzzle und Rätsel spielerisch zu lösen. Ein Erzähler führt die Kinder durch alle Spielbereiche und leitet an, was genau zu tun ist.

Mobile Game jetzt gratis sichern

Immer wieder gibt es Aktionen im Google Play Store und Apple App Store, in dessen Rahmen kostenpflichtige Apps gratis angeboten werden. So auch in diesem Fall: Für „Peppa Wutz: Happy Mrs. Chicken“ müssen Eltern normalerweise 3,49 Euro hinblättern. Wie lange die Aktion gilt, ist nicht klar – du solltest dich also schnell entscheiden.

Kompatibel ist das Mobile Game ab Android 4.1 und iOS 9. Neben Deutsch sind auch noch zehn weitere Sprachen für das Spiel verfügbar. Wer Sorge hat, das Kind könnte beim Spielen von Peppa Wutz unangebrachte Werbung sehen oder aus Versehen mehr Geld innerhalb der App ausgeben, sei beruhigt. Die App-Entwickler unterbinden Werbung und verzichten darüber hinaus auch auf In-App-Käufe.