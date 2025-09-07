Tagesgeld: Top-Zinsaktion bei deutscher Großbank gestartet

Eine der größten Banken Deutschlands startet mit einer neuen Tagesgeld-Aktion durch: die Postbank. Noch bis zum 12. September 2025 ist es möglich, von einer Sonderaktion zu profitieren, bei der es für ein halbes Jahr lang stattliche 2,75 Prozent Zinsen p.a. gibt. Den beachtlichen Bonuszins gibt es für eine Anlagesumme von bis zu 100.000 Euro, er ist allerdings an eine Bedingung geknüpft: Es muss parallel zu einem neuen Tagesgeldkonto auch ein privat genutztes Girokonto bei der Postbank eröffnet werden.
Um die 2,75 Prozent Zinsen p.a. für sechs Monate bei der Postbank nutzen zu können, musst du dich bis zum 12. September erfolgreich im Rahmen einer Kontoeröffnung gegenüber dem Finanzinstitut legitimieren. Anschließend kannst du über das Onlinebanking ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen und so von der neuen Sonderaktion für Sparer profitieren. Das Girokonto ist bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 900 Euro ebenfalls kostenlos. Sonst werden pro Monat 5,90 Euro fällig. Wichtig auch: Guthaben, das auf dem Tagesgeldkonto über 100.000 Euro hinausgeht, wird mit nur 0,75 Prozent p.a. verzinst. Und diese Verzinsung wird – Stand heute – auch ab dem siebten Nutzungsmonat gelten.
Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Tagesgeld-Angeboten, die du aktuell als Sparer mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Bei der Auswahl haben wir darauf geachtet, dass nur Angebote gelistet sind, die du unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzen kannst. Und: Wir setzen voraus, dass eine Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung möglich ist. Angebote von zwischengeschalteten Dienstleistern schließen wir aus.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|3,25 Prozent für 1 Monat
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,11 Prozent p.a. bis zum 31. Dezember 2025
0,75 Prozent p.a. ab Oktober 2025
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Berliner Volksbank
Tagesgeldkonto
|3,02 Prozent p.a. bis 30. November 2025
0,75 Prozent p.a. ab September 2025
|bis maximal 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 30.000 Euro
|jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,80 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Consorsbank
Tagesgeld
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Postbank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 6 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
(ein Girokonto bei der Postbank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Bank11
Tagesgeldkonto
|2,60 Prozent p.a. bis 30. September 2024
2,00 Prozent ab dem 1. Oktober 2025
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro 0,05 Prozent p.a.
über 1.000.000 Euro 0,01 Prozent p.a.
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,60 Prozent p.a. für 4 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Bank of Scotland
Tagesgeld
|2,60 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
Mindestanlage 1.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|TF Bank
Tagesgeld
|2,55 Prozent p.a. für 3 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
1,00 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|ING
Extra-Konto
|2,50 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Bigbank
Tagesgeld
|2,40 Prozent p.a. für 4 Monate
2,00 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|jetzt Konto eröffnen
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,40 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|jetzt Konto eröffnen
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,30 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Santander
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|DHB
NetSp@rkonto
|2,25 Prozent p.a. für 6 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat.
|bis maximal 50.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|1822direkt
Tagesgeldkonto
|2,25 Prozent p.a. für 6 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
Doch nicht nur die Postbank hat eine neue Tagesgeld-Aktion gestartet, sondern auch die Bank of Scotland. Das Besondere: Die Aktion gilt nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden. Wer bis zum 24. September 2025 sein Sparguthaben auf dem Tagesgeldkonto um mindestens 5.000 Euro erhöht, kassiert zwischen dem 30. September und dem 30. Dezember 2,6 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld – bis maximal 100.000 Euro. Danach gilt wieder der Basiszins in Höhe von aktuell 1,25 Prozent pro Jahr. Anders als bei der Postbank erfolgt die Zinsgutschrift bei der Bank of Scotland aber nicht quartalsweise, sondern nur einmal jährlich zum Jahresende.
