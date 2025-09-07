Tagesgeld: Top-Zinsaktion bei deutscher Großbank gestartet

Gleich zwei Banken starten mit neuen Tagesgeld-Aktionen durch. Und die können sich sehen lassen. Bei einer Bank gilt der ausgerufene Bonuszins sogar für Bestandskunden, wenn sie neues Geld auf ihr Tagesgeldkonto überweisen.
Eine der größten Banken Deutschlands startet mit einer neuen Tagesgeld-Aktion durch: die Postbank. Noch bis zum 12. September 2025 ist es möglich, von einer Sonderaktion zu profitieren, bei der es für ein halbes Jahr lang stattliche 2,75 Prozent Zinsen p.a. gibt. Den beachtlichen Bonuszins gibt es für eine Anlagesumme von bis zu 100.000 Euro, er ist allerdings an eine Bedingung geknüpft: Es muss parallel zu einem neuen Tagesgeldkonto auch ein privat genutztes Girokonto bei der Postbank eröffnet werden.

Postbank: 2,75 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld

Um die 2,75 Prozent Zinsen p.a. für sechs Monate bei der Postbank nutzen zu können, musst du dich bis zum 12. September erfolgreich im Rahmen einer Kontoeröffnung gegenüber dem Finanzinstitut legitimieren. Anschließend kannst du über das Onlinebanking ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen und so von der neuen Sonderaktion für Sparer profitieren. Das Girokonto ist bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 900 Euro ebenfalls kostenlos. Sonst werden pro Monat 5,90 Euro fällig. Wichtig auch: Guthaben, das auf dem Tagesgeldkonto über 100.000 Euro hinausgeht, wird mit nur 0,75 Prozent p.a. verzinst. Und diese Verzinsung wird – Stand heute – auch ab dem siebten Nutzungsmonat gelten.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Tagesgeld-Angeboten, die du aktuell als Sparer mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Bei der Auswahl haben wir darauf geachtet, dass nur Angebote gelistet sind, die du unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzen kannst. Und: Wir setzen voraus, dass eine Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung möglich ist. Angebote von zwischengeschalteten Dienstleistern schließen wir aus.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,11 Prozent p.a. bis zum 31. Dezember 2025

0,75 Prozent p.a. ab Oktober 2025		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Berliner Volksbank
Tagesgeldkonto		3,02 Prozent p.a. bis 30. November 2025

0,75 Prozent p.a. ab September 2025		bis maximal 100.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 30.000 EurojährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,80 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Consorsbank
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Postbank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 6 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat

(ein Girokonto bei der Postbank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 100.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bank11
Tagesgeldkonto		2,60 Prozent p.a. bis 30. September 2024

2,00 Prozent ab dem 1. Oktober 2025		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro 0,05 Prozent p.a.

über 1.000.000 Euro 0,01 Prozent p.a.		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 4 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Bank of Scotland
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage 1.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 3 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

1,00 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,40 Prozent p.a. für 4 Monate

2,00 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,40 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,30 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
DHB
NetSp@rkonto		2,25 Prozent p.a. für 6 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat.		bis maximal 50.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
1822direkt
Tagesgeldkonto		2,25 Prozent p.a. für 6 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen

Doch nicht nur die Postbank hat eine neue Tagesgeld-Aktion gestartet, sondern auch die Bank of Scotland. Das Besondere: Die Aktion gilt nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden. Wer bis zum 24. September 2025 sein Sparguthaben auf dem Tagesgeldkonto um mindestens 5.000 Euro erhöht, kassiert zwischen dem 30. September und dem 30. Dezember 2,6 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld – bis maximal 100.000 Euro. Danach gilt wieder der Basiszins in Höhe von aktuell 1,25 Prozent pro Jahr. Anders als bei der Postbank erfolgt die Zinsgutschrift bei der Bank of Scotland aber nicht quartalsweise, sondern nur einmal jährlich zum Jahresende.

Sparschwein
Tagesgeld: Volksbank überrascht mit neuem Topzins

