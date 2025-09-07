Tagesgeld: Top-Zinsaktion bei deutscher Großbank gestartet

Eine der größten Banken Deutschlands startet mit einer neuen Tagesgeld-Aktion durch: die Postbank. Noch bis zum 12. September 2025 ist es möglich, von einer Sonderaktion zu profitieren, bei der es für ein halbes Jahr lang stattliche 2,75 Prozent Zinsen p.a. gibt. Den beachtlichen Bonuszins gibt es für eine Anlagesumme von bis zu 100.000 Euro, er ist allerdings an eine Bedingung geknüpft: Es muss parallel zu einem neuen Tagesgeldkonto auch ein privat genutztes Girokonto bei der Postbank eröffnet werden.

Postbank: 2,75 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld

Um die 2,75 Prozent Zinsen p.a. für sechs Monate bei der Postbank nutzen zu können, musst du dich bis zum 12. September erfolgreich im Rahmen einer Kontoeröffnung gegenüber dem Finanzinstitut legitimieren. Anschließend kannst du über das Onlinebanking ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen und so von der neuen Sonderaktion für Sparer profitieren. Das Girokonto ist bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 900 Euro ebenfalls kostenlos. Sonst werden pro Monat 5,90 Euro fällig. Wichtig auch: Guthaben, das auf dem Tagesgeldkonto über 100.000 Euro hinausgeht, wird mit nur 0,75 Prozent p.a. verzinst. Und diese Verzinsung wird – Stand heute – auch ab dem siebten Nutzungsmonat gelten.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Tagesgeld-Angeboten, die du aktuell als Sparer mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Bei der Auswahl haben wir darauf geachtet, dass nur Angebote gelistet sind, die du unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzen kannst. Und: Wir setzen voraus, dass eine Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung möglich ist. Angebote von zwischengeschalteten Dienstleistern schließen wir aus.

Doch nicht nur die Postbank hat eine neue Tagesgeld-Aktion gestartet, sondern auch die Bank of Scotland. Das Besondere: Die Aktion gilt nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden. Wer bis zum 24. September 2025 sein Sparguthaben auf dem Tagesgeldkonto um mindestens 5.000 Euro erhöht, kassiert zwischen dem 30. September und dem 30. Dezember 2,6 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld – bis maximal 100.000 Euro. Danach gilt wieder der Basiszins in Höhe von aktuell 1,25 Prozent pro Jahr. Anders als bei der Postbank erfolgt die Zinsgutschrift bei der Bank of Scotland aber nicht quartalsweise, sondern nur einmal jährlich zum Jahresende.

