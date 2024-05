Super-Wärmepumpe aus Norwegen: Sie heizt alle Gebäude Lisa-Marie Karzick 3 Minuten

Die Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen in Wohngebäuden sind bisher vor allem durch die limitierte Vorlauftemperatur begrenzt. Das Unternehmen Tequs aus Norwegen setzt mit seiner neusten Wärmepumpe genau an dieser Problemstelle an und liefert Vorlauftemperaturen bis zu 90 Grad Celsius.