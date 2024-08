Steam rudert zurück: Neue Funktion wurde sofort wieder entfernt

Steam experimentiert immer wieder mit neuen Funktionen, die Spielern das Leben erleichtern sollen. Manchmal handelt es sich dabei um sogenannte Quality-of-Life Features, andere Male werden Probleme direkt in Angriff genommen. Beim Feature, das jetzt so plötzlich entfernt wurde, wie es aufgetaucht war, handelt es sich um eine Funktion, die beides schafft. Sie verbessert die Erfahrung der Spieler, kämpft aber auch gegen ein wachsendes Problem an.

Das Problem der Spiele-Bewertungen

Wer überlegt, sich ein neues Spiel zu kaufen, der verlässt sich meistens auf die Bewertungen anderer Spieler. Doch was passiert, wenn du den Bewertungen nicht mehr vertrauen kannst? Sogenanntes Review-Bombing ist in letzter Zeit zu einem großen Problem geworden. Beim Review-Bombing verfassen Spieler negative Bewertungen, um die Gesamtwertung eines Spiels zu verschlechtern. Allerdings tun sie das nicht, weil es Spaß macht.

In den meisten Fällen resultiert Review-Bombing aus schlechten Entscheidungen der Entwickler und Publisher. Spieler nutzen schlechte Bewertungen, um ihren Unmut auszudrücken und Druck auf die Verantwortlichen auszuüben. Und die Taktik funktioniert. Schlechte Bewertungen sind ein mächtiges Tool, denn kaum ein Spieler kauft ein Spiel, dessen Bewertungen negativ ausfallen. Das betrifft auch Spieler, die von der aktuellen Kontroverse eigentlich gar nicht betroffen sind.

Ob dieser Kollateralschaden gerechtfertigt ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Steam versucht jedoch seit einiger Zeit, Review-Bombing zu identifizieren und zu unterbinden. Mittlerweile zeigt Steam beispielsweise Anomalien in den Bewertungen an. So können Spieler sehen, ob ein Spiel Opfer des Review-Bombing geworden ist. Das soll es Spielern ermöglichen, eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob sie ein Spiel kaufen wollen.

Der rote Ausschlag nach unten zeigt Review-Bombing.

Neue Steam-Funktion

Eine neue, hilfreiche Steam-Funktion sollte jetzt weiter gegen Review-Bombing vorgehen und die Bewertungen insgesamt verbessern. Es handelte sich bei dem Feature um einen Filter, der nach hilfreichen Reviews filtert und diese anzeigt. So können beispielsweise auch Witze aussortiert werden, die sich oft in den Bewertungen finden. Manchmal kann es nämlich sehr schwer sein, seriöse Bewertungen zu finden. Auch die Anzahl an Bots und Spam-Bewertungen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Kaum hatten Spieler das neue Feature entdeckt, entfernte Steam es wieder. Scheinbar befindet es sich noch in einer Testphase. Den Berichten mancher Spieler zufolge funktionierte das Feature bereits. Die neue Option filterte die Bewertungen, allerdings griff sie dabei nicht auf die Bewertungen anderer Spieler zurück. Stattdessen zeigte das Feature besonders lange, ausführliche Bewertungen an und ignorierte Witze, auch wenn diese von Spielern positiv bewertet wurden.

Wie genau das neue Feature funktionieren soll, ist noch unklar. Manche Spieler spekulieren jedoch, dass es sich um eine Art Textanalyse handeln könnte. Unbekannt ist jedoch auch, nach welchen Kriterien eine solche Analyse die Qualität einer Bewertungen definiert. Wann die neue Funktion offiziell veröffentlicht wird, ist nicht bekannt. Es könnte auch sein, dass die Funktion nie das Licht der Welt erblickt.