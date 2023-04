Der Staubsauger-Spezialist aus Deutschland: Klar hat Vorwerk einen Saugroboter – jetzt ist er 100 € günstiger

Und so verwundert es eigentlich nicht, dass Vorwerk neben den seit Jahren konsequent weiterentwickelten Bodenstaubsaugern mit Kabel auch Akku-Staubsauger und sogar einen Saugroboter im Sortiment hat. Letzterer hört auf die Bezeichnung Kobold VR300. Der smarte Haushaltshelfer ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die dein Zuhause zuverlässig auf Vordermann bringen. Wir zeigen dir, was der Saugroboter alles kann.

→ Direkt bei Vorwerk im Online-Store vorbeischauen: Hier gibt es aktuell 100 Euro Rabatt auf den Kobold VR300

Vorwerk VR300 Saugroboter – der selbstständige Kobold

Die Argumente für einen Saugroboter liegen auf der Hand: Er nimmt dir lästige Arbeit ab und spart dir dadurch Zeit. Der Kobold VR300 wartet zudem mit einer hohen Saugkraft auf, dank der er Schmutz und Staub von Hart- und Teppichböden problemlos aufnimmt. Auch die Reinigung von Ecken und Kanten ist für den smarten Haushaltshelfer kein Problem. Hierfür ist er nicht wie die meisten Roboter auf dem Markt kreisförmig gestaltet, sondern wie der Buchstabe D – also mit einer geraden Seite. Und dank seiner niedrigen Höhe fährt der VR300 auch mit Leichtigkeit unter Tische, Betten und Regale. Mit einer Akkuladung reinigt der Saugroboter Flächen von bis zu 120 Quadratmeter in einem Rutsch – so kannst du auch mehrere Etagen von Staub befreien, ohne ihn zwischendurch aufladen zu müssen. Treppen steigen, kann er allerdings nicht.

Diese Top-Features zeichnen den Kobold VR300 aus

Das sind die besten Eigenschaften des VR300 auf einen Blick:

Design und Bauhöhe Mit nur 9 Zentimetern Bauhöhe und dank des D-Designs saugt er unter vielen Möbeln und lässt auch in Ecken und an Kanten entlang nichts zurück.

60 Minuten Akku-Laufzeit Im Eco-Modus sind es sogar bis zu 90 Minuten – das reicht für 120 Quadratmeter Fläche.

Sensoren und Scanner Mit diversen Sensoren und dank Berührungs-Erkennung umfährt der VR300 Hindernisse platzsparend und macht Halt vor Treppenabgängen, er erkennt und überwindet Teppichkanten sowie Türschwellen. Unterstützt wird die Sensorik durch einen 360°-Laserscanner, der die Umgebung aufnimmt, Hindernisse ausmacht und Grundrisse erstellt.

Eigenständiges Aufladen Ist der VR300 mit seiner Aufgabe nicht fertig, aber der Akku ist leer, fährt er eigenständig an die Ladestation. Danach fährt er vollgeladen alleine wieder los und macht dort weiter, wo er aufgehört hat.



Cool ist außerdem der spezielle Spot-Reinigungs-Modus sowie die Integration in die Kobold Familie. Entleert beziehungsweise ausgesaugt wird der Saugroboter nämlich wahlweise von einem anderem Vorwerk Staubsauger. Damit sammelt sich der aufgesaugte Staub und Dreck in dessen Staubbeutel und wird dort hygienisch entsorgt. Du hast selbst also keinerlei Berührungspunkte mit dem Staub.

Den Saugroboter kannst du einfach und hygienisch mit einem anderen Staubsauger aussaugen.

Bedienung per App oder direkt am Gerät

Bedient wird der VR300 Saugroboter mit der MyKobold-App, über die du die digitale Hoheit über den Saugroboter erlangst. Damit kannst du ihn auch von unterwegs fernsteuern und außerdem Reinigungszonen sowie No-Go-, oder in diesem Fall eher No-Saug-Areas definieren. Dazu kannst du den Saugroboter auch mit Alexa-Sprachsteuerung an die Arbeit schicken.

Für alle wichtigen Steuerungsbefehle gibt es aber auch Schalter am Gerät selbst. Du musst also nicht zwingend zum Handy greifen, um den VR300 saugen zu lassen.

Kobold VR300 – aktuell mit 100 Euro Rabatt im Angebot

Der Vorwerk VR300 Saugroboter kostet im Online-Store des Herstellers normalerweise 849 Euro. An sich ein stattlicher Preis, allerdings auch ein Gerät mit absolutem Premium-Anspruch. Nun tut sich aber etwas an diesem Preis: Derzeit bekommst du den VR300 100 Euro günstiger und zahlst so nur noch 749 Euro für den Saugroboter.

Da Vorwerk die eigenen Produkte ausschließlich selbst vertreibt, erübrigt sich ein Preisvergleich via Amazon und Co. Dort gibt es Vorwerk Produkte nicht neu zu kaufen.