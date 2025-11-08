Sogar nützliche Werkzeuge: Diese 6 Apps sind heute gratis

Sowohl Googles Play Store als auch Apples App Store umfassen unzählige Apps, von denen einige kostenlos, andere jedoch kostenpflichtig angeboten werden. Das ist kein allzu großes Geheimnis. Was viele jedoch nicht wissen oder nicht beachten: Oftmals lassen sich auch kostenpflichtige Vollversionen im Rahmen eines Angebots ohne Bezahlung herunterladen. Wir haben einige besonders interessante Gratis-Apps für dich herausgesucht.

Diese Pro-Apps sind aktuell kostenlos (Android)

Wasserwaage PRO – Lineal ( 2,79 Euro ) – Diese App verwandelt das Smartphone in eine Wasserwaage. Wie exakt diese ist, hängt zwar natürlich vom Handy selbst und den verbauten Sensoren ab. Doch im Eifer des Gefechts, wenn man keine richtige Wasserwaage zur Hand hat, kann die App sehr hilfreich sein. (3,7 Sterne, 1.300 Bewertungen)

Diese Premium-Apps sind zurzeit gratis (iOS)

Tiny Orchestra ( 3,49 Euro ) – Dieses musikalische Lernspiel ist etwas ganz Besonderes. Das Ziel ist es, Musikinstrumente aus aller Welt sowie ihren Klang kennenzulernen. Das jedoch nicht einfach so, sondern, indem man ein eigenes, einzigartiges Orchester zusammenstellt. Gepaart mit liebevoll gestalteten Musikern ist Spielspaß nahezu vorprogrammiert. (4,6 Sterne, 10 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf musst du achten

Alle oben aufgeführten Anwendungen waren zum Zeitpunkt der Anfertigung des Artikels kostenfrei verfügbar. Leider geben die Entwickler nur selten an, wie lange das Angebot anhält. Falls dir eine App gefällt, solltest du diese daher zeitnah herunterladen.

Vor dem Download der kostenlosen Apps empfiehlt es sich jedoch, sich die jeweiligen Seiten im Play Store oder dem App Store genauer anzusehen. Denn manche Programme beherbergen unterschiedliche Stolpersteine.

In-App-Käufe und Werbung

In der Regel finden sich In-App-Käufe und Werbung eher bei kostenlosen Anwendungen, doch auch Vollversionen bleiben oftmals nicht verschont – unabhängig davon, ob diese kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen wurden. Das ist vorwiegend dann relevant, wenn es sich bei dem heruntergeladenen Programm um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist. In solchen und ähnlichen Fällen kann eine der folgenden Kindersicherungen helfen:

App-Berechtigungen

Manche Anwendungen rentieren sich, indem sie Nutzerinformationen sammeln und diese etwa weiterverkaufen. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du darauf achten, dass du Apps nur die Berechtigungen gewährst, die diese zum Funktionieren benötigen. Ein Wecker benötigt in der Regel keinen Zugriff auf die Kamera oder deine Kontakte, während eine Taschenlampe deine Standortdaten nicht zu interessieren braucht.