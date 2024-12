Smarter Trick senkt Heizkosten herab

In jedem Jahr beschert der Winter in Deutschland kalte Tage, die ein Heizen von Wohnräumen erforderlich machen. Gerade Heizkosten summieren sich in vielen Haushalten zu einem großen, monatlichen Kostenfaktor. Insbesondere in alten und ungedämmten Wohnungen kann der Winter eine teure Jahreszeit werden. Wer dazu noch zur Miete wohnt, hat häufig wenig Möglichkeiten, etwas am energetischen Zustand der Immobilie zu ändern. Doch ein Trick kann für schnelle Abhilfe bis zum nächsten Sommer sorgen.

Luftpolsterfolie am Fenster sorgt für Rückgang der Heizkosten

Fensterfolien, die alte und häufig nur einfach verglaste Fenster besser isolieren können, sind schon länger bekannt. Sie eignen sich auch für Mieter, die ohne Einverständnis des Vermieters nur Änderungen vornehmen dürfen, die bei Auszug auch rückgängig zu machen sind. Allerdings musst du nicht einmal zwingend in teure Fensterfolien investieren. Tatsächlich kann bereits eine schlichte Luftpolsterfolie dir helfen, den Wärmeverlust über alte Fenster deutlich zu verringern. Ein komplexes Verfahren zur Anbringung ist dabei nicht erforderlich.

Alles, was du dafür benötigst, ist Luftpolsterfolie und ein wenig Wasser. Schneide die Luftpolsterfolie in passend große Stücke, sodass du die komplette Fläche deiner Fensterscheibe damit bedecken kannst. Anschließend gibst du Wasser auf die glatte Seite der Folie und klebst sie so auf die Fensterscheibe. Die Luftpolster in der Folie schützen nicht nur Sendungen vor einem möglichen Schaden. Sie isolieren auch Wärme, ähnlich dem Prinzip, das bei mehreren Fensterscheiben hintereinander zum Vorschein kommt. Da die Methode keinerlei Kleber benötigt, kannst du die Luftpolsterfolie wieder problemlos vom Fenster abziehen, wenn der Sommer zurückkehrt oder du ausziehst.

Räume, in denen dir ein ungetrübter Blick nach draußen möglich sein soll, eignen sich jedoch nicht für diese Methode. Durch die Luftpolsterfolie kannst du nicht mehr ungehindert nach draußen sehen. Dafür hast du jedoch vergleichsweise kostengünstig einen großen Wärmeverlust in deinem Heim ausgeglichen. Solltest du eines Tages in eine hübschere Fensterfolie investieren wollen, kann die Luftpolsterfolie mühelos entfernt werden. Sie kann somit auch eine gute Übergangslösung zum Senken deiner Heizkosten darstellen, wenn du gerade nicht viel Geld übrig hast, um in hochwertigere Alternativen zu investieren.