Schüler bekommen 200 Euro vom Staat: So kommt man an das Geld

Viele Dinge des täglichen Gebrauchs werden auch 2024 teurer. Ob höhere Energiekosten oder Ausgaben für Lebensmittel: Auch dieses Jahr haben vor allem diejenigen weniger Geld zur Verfügung, die ohnehin schon wenig haben, wie diese Rechnung ergibt. Da kommt jede finanzielle Entlastung gelegen. Für Schüler etwa gibt es rund 200 Euro vom Staat. Und die Klassenfahrt bezahlt die Regierung gegebenenfalls auch noch. Das Bildungspaket macht es möglich.

Rund 2,5 Millionen Schüler haben Anspruch auf das Geld

Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben bis zu 2,5 Millionen Schüler Anspruch auf 195 Euro pro Schuljahr. Doch das Geld darf freilich nicht einfach so verprasst werden, sondern ist für die Ausstattung mit Schulbedarf vorgesehen. Das heißt: Familien können sich die Kosten für Hefte, Bücher, Stifte und Co. beim Staat wiederholen. Anspruch haben jedoch nur Schüler bis 25 Jahren. Und: „Insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Bürgergeld oder Sozialhilfe erhalten oder deren Eltern den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, haben grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf nachstehende Bildungs- und Teilhabeleistungen“, so das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Doch nicht nur die.

Auch wer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält, könne einen Anspruch auf das Geld haben, erklärt das Ministerium. Zudem können auch Schüler die rund 200 Euro bekommen, die keine der genannten Sozialleistungen beziehen und auch dann, wenn die Eltern ein regelmäßiges Einkommen aus einer Beschäftigung erhalten, das am Ende die Bedarfe des Kindes aber nicht decken kann.

Noch mehr Leistungen

Neben dem persönlichen Schulbedarf von insgesamt 195 Euro im Kalenderjahr 2024 gibt es vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Bedarf noch mehr Geld für Schüler. Und zwar für Klassenfahrten und Ausflüge, Mittagessen in Kindertagesstätten oder ÖPNV-Tickets. Bei welchen Anlaufstellen die Leistungen für Bildung und Teilhabe beantragt werden können, zeigt diese Übersicht des Bundesministeriums. Anträge kann man online auf der Internetseite der Familienkasse stellen.