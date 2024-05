Schon ab August: Vodafone stellt Dienst ersatzlos ein

Mit speziellen Geräten wollte Vodafone unter dem Namen „Smart Tech“ zahlreiche Produkte aus dem Alltag mit dem Internet der Dinge (Internet of Things) verbinden. Unter anderem ein Fahrradlicht mit integriertem GPS-Tracker oder auch eine smarte Kinder-Smartwatch. Doch der erhoffte Erfolg blieb offenbar aus. Und das hat schon in Kürze schwere Folgen. Denn ab dem 1. August 2024 wird der Smart-Tech-Service von Vodafone kurzerhand abgeschaltet.

Vodafone Smart Tech: Das Aus ist nah

Man müsse deswegen noch laufende Verträge kündigen, heißt es auf den zugehörigen Support-Seiten von Vodafone. Bereits gekaufte Produkte können noch während der gesamten Mindestvertragslaufzeit genutzt werden. Danach wird die SIM-Karte in den entsprechenden Geräten aber deaktiviert. Zum Teil bedeutet das, dass ein Weiterbetrieb nach Auslaufen der Mindestvertragslaufzeit nicht mehr möglich ist. Eine integrierte Smart-SIM-Karte, die nicht ausgetauscht werden kann, verhindert die Weiternutzung. Betroffen sind nach Angaben von Vodafone die folgenden Geräte:

Curve Bike Light and GPS Tracker

Neo Kids Watch

Curve Smart GPS Tracker

V-SOS Band

V-Bag (TrackiSafe Luggage)

V-Pet (Kippy)

V-Multi – (TrackiSafe Multi)

Einzelne Vodafone-Smart-Tech-Geräte sind mit einem zugänglichen und offenen SIM-Steckplatz ausgestattet. Ersetzt man die vor dem Aus stehende Vodafone Smart SIM durch eine kompatible SIM-Karte eines anderen Tarifs und schließt ein Abonnement bei einem anderen Anbieter ab, sind die folgenden Produkte laut Angaben von Vodafone weiter nutzbar:

V-Camera – (Arlo Go)

V-Kids Watch – (Alcatel MT30)

V-Bag – (Alcatel)

Drittanbieter-Hardware ebenfalls betroffen

Auch Drittanbieter-Hardware wie die Überwachungskamera ReoLink Go oder die ThinkWare Connected DashCam kann von dem Aus von Vodafone Smart Tech betroffen sein, sofern in die entsprechenden Geräte eine Vodafone Smart SIM eingelegt ist. Hier kann man durch das Einlegen einer alternativen SIM-Karte unter Umständen ebenfalls erreichen, dass die Hardware weiter mit dem Internet verbunden und so vollumfänglich nutzbar bleibt.

Offizielle Gründe für das Aus von Vodafone Smart Tech nennt der Netzbetreiber auf seinen Support-Seiten übrigens nicht. Aber alles andere als eine nicht ausreichende Nutzung durch die Kundschaft und damit ein nicht kostendeckender Betrieb wäre eine Überraschung.