Schnell sein: PlayStation Now hat tolle Titel nur noch für kurze Zeit im Angebot

Unter PlayStation Now wird die gesamte Palette an Konsolen von der PlayStation 5 bis zur PS2 mit einer großen Auswahl an Spielen bedient. Zusätzlich kannst du auf dem Windows-PC die Titel entweder streamen oder herunterladen. Monatlich kommen neue dazu. Die Möglichkeit Playstation Originals auch ohne Konsole auf dem PC zu erleben, ist für viele Spieler spannend. Neben dem Multiplayer Modus, den du wie gewohnt nutzen kannst, kann man das Angebot auch für sieben Tage kostenlos auf die Probe stellen und schauen, ob es sich lohnt oder nicht. Ist das der Fall, erhält man das Monatsabo ab 9,99 Euro, drei Monate für 24,99 Euro und das Jahresabo für insgesamt 59,99 Euro. Die knapp 5 Euro im Monat wären da sicher keine schlechte Investition.

Welche Titel du dir jetzt nicht entgehen lassen solltest

Profitieren kannst du vor allem als PC-Nutzer von exklusiven PlayStation Bestsellern wie „Uncharted 3“, „The Last of Us“ oder „Bloodborne“. Von Shooter über Rollenspiele bis Simulatoren, sollte etwas für jeden Gamer bei der großen Auswahl dabei sein. Nicht zuletzt da Titel in PlayStation Now regelmäßig hinzugefügt werden. Genauso verlassen jedoch einige das Angebot in kurzer Zeit wieder. Einige Toptitel solltest du dir nicht entgehen lassen, wenn du sie noch nicht gespielt hast oder sie noch auf deiner Liste stehen:

„Slay the Spire“ endet am 06.12.2021

„Jump Force“ endet am 02.09.2021

„Marvel´s Avengers“ endet am 02.09.2021

„Borderlands 3“ endet am 29.10.2021

„Street of Rage 4“ endet am 01.11.2021

“Witcher 3” endet am 06.09.2021

Slay the Spire

In „Slay the Spire“ levelst du im Kampf gegen Monster den „Spire“, den Dungeon, hoch. Im Spiel sammelst du ein unbesiegbares Kartendeck zusammen oder versucht auch einfach zu überleben. Schaffst du es alle Endbosse zu vernichten? Erhältlich ist es bei PlayStation Now bis zum 06.12.2021.

Jump Force

„Jump Force“ ist ein klassisches Fighting Game und könnte als Anime Pendant zu “Super Smash Bros. Ultimate” bezeichnet werden. Im Kampf kannst du in unterschiedlichen Stages zwischen bekannten Charakteren des Anime- und Manga-Universums von Jump auswählen. Mit drei Charakteren, die gleichzeitig auf dem Feld stehen, kannst du durch Wechseln und Verketteten von Angriffen siegen. Bis zum 02.09.2021 hast du dazu die Gelegenheit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Marvel´s Avengers

Mit einer Story basierend auf den Marvel Comics und Filmadaptionen überzeugt „Marvel´s Avengers“ in diesem Third-Person-Adventure. Mit welchen Charakteren man hier den Einzel- oder Multiplayer Modus bewältigt, liegt wohl auf der Hand. Für Fans der Serie, die ihre Helden auf der Leinwand vermissen, ist bis zum 05.07.2021 das Eintauchen in eine bekannte Welt möglich.

Klassiker bei PlayStation Now

Was jetzt noch fehlt, ist ein wirklich guter Ego Shooter in PlayStation Now. Fügt man ein bisschen Weltraum Szenerie, eine mutige Rebellengruppe im Kampf um die kostbaren Bodenschätze der Galaxie und einen Haufen Banditen, die unsere Planeten ausbeuten wollen, hinzu, erhält man nichts anderes als „Borderlands 3“. Allein oder mit anderen levelst du, durch Abschließen der Haupt- oder Nebenmissionen zusammen mit Charakteren aus den vorigen Borderlands Teilen, auf.

„Street of Rage 4“ heißt Kinder der 90er-Jahre herzlich willkommen. Die elektronische Dance Musik füllt dieses Beat´em-up-Game mit etwas mehr Gangsta Atmosphäre. Mit neuen Charakteren zeigst du deinen Gegnern, wer auf den Straßen das Sagen hat. Die handgezeichnete Grafik und Pixelversion versetzt uns zurück in frühere Titel und ist genauso beeindruckend geblieben. Bis zum 01.11.2021 ist es erhältlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Zum Abschluss kommen wir zu einem Open World Meisterwerk. Wenige Spiele überzeugen so, wie the “Witcher 3” es im Story Modus auf der Suche nach Tochter Ciri in der Witcher-Welt tut. Den Verlauf der Geschichte könnt ihr selbst bestimmen. Da jede Entscheidung ihre unwiderrufbaren Auswirkungen auf das Ende hat, solltest du genau überlegen, was du machst. Upleveln und Belohnungen erwarten dich in den genialen Haupt- und Nebenmissionen. Auf der Suche nach diesen kann dich die Erkundung der Welt, ohne es zu merken, mehrere hundert Stunden beschäftigen. Bis zum 06.09.2021 solltet ihr euch also ranhalten.

PlayStation Now: Das musst du beachten

Für die PS5 oder PS4 Besitzer ist die Einrichtung kein Problem. Mit dem PlayStation Network Konto kann man PlayStation Now erstmalig auf dem Home-Bildschirm starten, danach geht es über den PlayStation Store auch auf jedem anderen Gerät eurer Wahl. Ein Dualsense- oder Dualshock 4 Controller wird zusätzlich benötigt, ein funktionierender Breitbandanschluss selbstverständlich auch.

Bei der Benutzung für den PC solltest du vorab die Mindestanforderungen berücksichtigen. Mit Windows 7, 8.1 oder 10, mindestens 2 GB RAM und rund 300 MB verfügbaren Speicherplatz, bist du gut bedient. Gestartet wird über die kostenlose PlayStation Now App. Kompatibel ist hier auch nur ein Dualshock Controller. Mit Maus und Tastatur funktioniert das Angebot leider nicht.

Aufregende Spiele stellt das PlayStation Now Paket zusammen, welchen ihr auf jeden Fall eine Chance geben solltet. Was demnächst noch alles in den monatlichen Updates auf uns zukommt, bleibt spannend.