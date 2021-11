Samsung verrät Android 12 Plan: Diese Liste zeigt, wann dein Handy das Update bekommt

Bei Samsung kommt das Android 12 Update zusammen mit der eigenen Oberfläche OneUI in Version 4.0. Diese bietet über 60 neue Features. Bei den meisten davon handelt es sich nur um kleine Verbesserungen, um die Bedienung des Smartphones zu optimieren. Doch auch ein paar große Neuerungen und eine frische Optik sind in dem Update enthalten. Insbesondere die Widgets und der Picture-in-Picture Modus bekommen einen neuen Anstrich. In einem separaten Beitrag stellen wir dir die neuen Features von OneUI 4.0 vor.

Wann bekommt mein Samsung-Smartphone Android 12?

Über diese Frage herrscht nun Klarheit. Denn Samsung hat eine offizielle Liste veröffentlicht, welches Smartphone in welchem Monat das Update erhalten soll. Auch Tablets finden sich in der Aufzählung. Die gute Nachricht: Die Verteilung des Updates beginnt ab sofort. Bei den ersten Nutzern sollte das Update noch diese Woche eintreffen. Andere Geräte werden hingegen erst im Sommer 2022 versorgt.

Bist du stolzer Besitzer eines Galaxy S21, S21+ oder S21 Ultra? Dann kannst du dich noch dieses Jahr über das große Update freuen. Auf den ersten Geräten steht das Update sogar jetzt schon zur Verfügung. Die Installation auf einem Samsung Galaxy S21 nimmt rund 10 Minuten in Anspruch. Der Download ist je nach Modell zwischen zwei und drei Gigabyte groß. Je nach Mobilfunkvertrag solltest du also auf eine W-LAN-Verbindung setzen.

Auch die neuen Falt-Smartphones Galaxy Z Flip3 und Galaxy Z Fold3 bekommen das Update noch im Dezember.

Das Update auf Android 12 und OneUI 4.0 ist da!

Wie bei Android-Updates üblich werden die aktuellen Flaggschiff-Geräte zuerst versorgt. Anschließend sind die High-End-Smartphones des Vorjahres an der Reihe. Danach landet das Update auch bei beliebten Mittelklasse-Smartphones wie dem Galaxy A52 und wenig später dem Galaxy A51. Günstige Einsteiger-Smartphones warten hingegen am längsten auf Android 12.

Januar 2022

Februar 2022

April 2022

Galaxy A51

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy Tab S7 FE 5G

Mai 2022

Galaxy X Cover Pro

Galaxy A32 5G

Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Juni 2022

Juli 2022

August 2022

Was gibt es bei der Samsung-Liste zu beachten?

Der Update-Plan von Samsung ist nicht in Stein gemeißelt und kann laufend aktualisiert werden. Erfahrungsgemäß liefert Samsung aber eine ausgezeichnete Update-Versorgung und hat den selbst gesetzten Plan in den vergangenen Jahren weitestgehend eingehalten.

Die Verteilung erfolgt wie üblich in Wellen. Zuerst schlägt das Update also nur bei einer kleinen Anzahl von Nutzern in ausgewählten Ländern auf. Anschließend ist eine größere Gruppe von Nutzern dran, bis das Update schlussendlich auf allen Geräten landet.