Diese Smartphone-Reihe stellt Samsung 2023 ersatzlos ein

Der Smartphone-Markt verändert sich und die Hersteller reagieren mit ihrem Angebot auf die Nachfrage der Kunden. So hat Samsung erst vor zwei Jahren die ehemals beliebte Galaxy Note Reihe eingestellt. Nun soll es den nächsten Abgang geben.

Diese Smartphone-Reihe stellt Samsung ein

Dieses Mal soll es die Galaxy A7X-Reihe treffen. Hierbei handelt es sich um die bisher am besten ausgestatteten Smartphones der Mittelklasse. Das Galaxy A7X war stets die etwas besser ausgestattete Variante zum allseits beliebten Galaxy A5X, mit etwas mehr Akku, einem etwas größeren Bildschirm oder einer etwas besseren Kamera. Das 2022er Modell der Reihe – das Galaxy A73 – war hierzulande nur beschränkt erhältlich. Eine 2023er-Version soll es hingegen gar nicht mehr geben.

Grund dafür dürften die gestiegenen Preise sein. So erwarten Kunden für einen Preis von ungefähr 500 bis 600 Euro ein Smartphone der Oberklasse und kein Gerät, dass vom Namen her an günstigere Smartphones erinnert, die bereits für rund 100 Euro zu haben sind.

Wird es einen Ersatz geben?

Ohne ein Galaxy A74 wird es 2023 einen großen Preissprung zwischen dem Galaxy A54 für rund 450 Euro und dem Galaxy S23 für rund 850 Euro geben. An diese Stelle könnte eine neue Variante der bestehenden Galaxy S22 Smartphones treten.

So soll noch vor dem Start der neuen Galaxy S23 Flaggschiffe eine sogenannte Fan-Edition des Galaxy S22 auf den Markt kommen. Wie die vorherigen FE-Smartphones soll das Samsung Galaxy S22 FE günstiger als die bisherigen S22-Modelle sein und so die preisliche Lücke in Samsungs Portfolio schließen.

Samsungs Smartphone-Reihen erklärt

Um bei dem großen Angebot an Smartphones den Überblick zu behalten, ordnet Samsung seine Smartphones in Modellreihen. Ein Beispiel: Galaxy A03, A13, A33, A53 und A73 sind alle im selben Jahr auf den Markt gekommen. Die hintere Ziffer beschreibt also die Generation. Die vordere Ziffer ist hingegen die Modellreihe. Je höher die Nummer, desto besser ist das jeweilige Smartphone ausgestattet.

Die höherpreisigen Galaxy S Smartphones tragen hingegen das Modelljahr als Namen, gefolgt von einem Zusatz wie „Plus“ oder „Ultra“, um die besser ausgestatteten Modelle abzugrenzen. Überdies gibt es noch weitere Reihen wie die Galaxy Fold- und Flip-Smartphones mit faltbarem Display und die budgetorientierte Galaxy M Serie.