Samsung Galaxy S23 FE vorgestellt: Ist das der Geheimtipp des Jahres?

Ohne großes Event stellt Samsung das neue Galaxy S23 FE vor. FE steht hierbei für Fan Edition. Das Smartphone soll eine günstigere Alternative zu den anderen Telefonen der Galaxy S23 Reihe sein. Dabei soll das 599 Dollar teure Handy kein Mittelklasse-Gerät sein, sondern weiterhin eine Premium-Ausstattung bieten.

Samsung Galaxy S23 FE vorgestellt

Auf den ersten Blick sieht das neue Galaxy S23 FE aus, wie ein reguläres Galaxy S23: Flache Rückseite, drei Kameras und ein kantiger Aluminium-Rahmen. Nur anhand der etwas breiteren Displayränder kann man das Smartphone unterscheiden. Größentechnisch bewegt man sich mit 6,4 Zoll zwischen dem normalen S23 und dem S23+. Aufgrund der breiteren Displayränder ist das Smartphone in etwa zu groß, wie das S23+.

Qualitativ gibt es beim Display hingegen keine Unterschiede. Das 6,4 Zoll Panel setzt auf AMOLED-Technik mit einer dynamischen Bildwiederholrate von maximal 120 Hertz und einer Full-HD-Auflösung. Der Metall-Rahmen ist, vom schwarzen Modell abgesehen, in Silber gehalten. Bei der Rückseite kannst du zwischen Pastellgrün, Weiß, Lila und Schwarz wählen. Exklusiv bei Samsung gibt es zusätzlich Blau und Braun als mögliche Farb-Optionen.

Spitzen-Leistung vom Vorjahr

Auf dem Datenblatt spricht Samsung kryptisch von einem „fortschrittlichen 4nm Prozessor“. Hierbei handelt es sich um den Exynos 2200 – also den Chip vom Vorjahr, welcher in der Galaxy S22 Reihe verbaut ist. Dieser bietet auch weiterhin mehr als genug Leistung für ein Top-Smartphone und sollte auch für anspruchsvolle Aufgaben gerüstet sein. Samsungs eigene Exynos-Prozessoren sind jedoch im Vergleich zu den Qualcomm-Chips in der S23-Reihe deutlich energiehungriger. Ein Akku-Wunder wie beim Galaxy S23+ wird also vermutlich ausbleiben. Dennoch dürfte das neue Galaxy S23 FE mit seinem 4.500 mAh großen Akku auf eine solide Laufzeit kommen. Aufgeladen wird wahlweise per Kabel oder kabellos.

Samsung S23 FE Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 209 g Farbe Weiß, Grau, Violett, Türkis Einführungspreis Marktstart Oktober 2023

Die Kamera-Konfiguration des Galaxy S23 FE unterscheidet sich nicht von den teureren Flaggschiffen. So kannst du auch hier eine 50-Megapixel-Hauptkamera, einen Dreifach-Zoom und eine Ultraweitwinkel-Kamera nutzen. Die Sensoren sind hingegen nicht dieselben, wie bei der restlichen S23-Serie. So muss erst ein Test zeigen, wie es um die Qualität steht.

Die Kamera-Ausstattung des Samsung Galaxy S23 FE

Lohnt sich das Samsung Galaxy S23 FE?

Mit der FE-Reihe hat Samsung in Vergangenheit preislich sehr attraktive Smartphones auf den Markt gebracht. Und auch beim neuen Galaxy S23 FE stehen die Zeichen auf Erfolg. Das neue Handy soll ab dem 26. Oktober für 599 Dollar verfügbar sein. Wie viel das Samsung Galaxy S23 FE in Deutschland kosten wird, ist bisher nicht bekannt. Umgerechnet würde das Smartphone rund 680 Euro kosten. So wäre ein Preis von 699 oder 749 Euro denkbar.

Für diesen Preis bekommt man zwar nicht das Beste vom Besten, kann sich jedoch auf eine solide Oberklasse-Ausstattung zum fairen Preis freuen. Außerdem garantiert Samsung vier Jahre Android-Updates sowie fünf Jahre Sicherheitspatches und hat diese in der Vergangenheit stets tadellos ausgeliefert.