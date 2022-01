Samsung: Damit hat niemand gerechnet

Ob Fernseher, Handys oder Waschmaschinen: Samsung gehört in vielen Bereichen zu den Marktführern. Vor allem an Smartphones des südkoranischen Herstellers kam man in den vergangenen Jahren nicht herum. Ob günstige Modelle wie das Galaxy A52 oder High-End-Geräte der S-Klasse: Samsung dominiert den Markt, auch wenn erst Huawei und nun Xiaomi das ändern wollen. Jetzt hat das Unternehmen eine weitere Überraschung parat.

Samsung: Königin der Falter

Auch in einem Untersegment des Handymarktes liegt Samsung unaufhaltsam und schier uneinholbar vorne. Wer heute ein faltbares Smartphone mit flexiblem Display kauft, greift in rund 9 von 10 Fällen zu einem Falter der Koreaner. Wie man nun selbst preisgibt, hat Samsung dieses Jahr viermal so viele Falt-Handys verkauft als noch 2020. Analysten gingen von einer Verdreifachung aus. Allerdings nennt das Unternehmen keine detaillierten Zahlen. Ebenso steht der Konzern auf weiter Flur bislang allein da. Weder Apple noch Hauptverfolger Xiaomi bieten ein faltbares Smartphone an. Kein Wunder, ist dieser Markt bislang immer noch eine Nische.

Zwar strecken Hersteller wie Oppo und Motorola ihre Fühler aus und haben eigene Foldables im Angebot. Dennoch reagiert der gesamte Markt etwas zögerlich. So sind faltbare Smartphones zwar gewiss ein Blickfang. Vielen Handynutzern ist aber nicht klar, was die Vorteile eines Handys mit faltbarem Bildschirm sind. Zudem sind Hersteller wie LG mit dem G8X oder Microsoft mit dem Surface Duo gescheitert – auch wenn der Ansatz etwas anders war, da bei beiden Beispielen das Display nicht durchgehend ist. Doch auch Huawei ist mit seinem horrend teuren Mate X baden gegangen.

Blendende Vorhersage

Doch all das scheint Samsung nicht zu beeindrucken. Das Unternehmen macht einfach weiter und bringt ein faltbares Smartphone nach dem anderen in den Handel. Die Prognose scheint für die Koreaner zu sprechen. So sollen bereits 2023 zehnmal so viele Falthandys verkauft werden wie 2020. Bis dahin dürften aber auch Xiaomi und Apple den Markt der sogenannten Foldabeles für sich entdeckt haben. Denn diese Zahlen werden andere Hersteller wohl nicht unbeeindruckt lassen.