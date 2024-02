Kaum ein Einkauf, bei dem du nicht einen Einkaufswagen vor dir herschiebst. Auch, wenn das Gerüst aus Draht oder Plastik auf vier Rollen immer gleich scheint: Es gibt schon heute Entwicklungen, die du als normaler Nutzer meist gar nicht wahrnimmst, die aber der Psychologie der Supermärkte in die Hände spielen. So sind viele Einkaufswagen im hinteren Bereich, also dort, wo oft der Sitz für kleine Kinder ist, deutlich breiter und tiefer als im vorderen Bereich. Das führt dazu, dass du den Eindruck hast, kaum Waren im Einkaufswagen zu haben – insbesondere wenn die Waren in diesen Bereich rollen.

Einkaufswagen mit Tablets

Doch auch technologisch geht es mit dem Einkaufswagen weiter. Denn er soll noch Vorstellung von Rewe digital werden. Gemeinsam mit dem Technologie-Unternehmen Catch testet Rewe aktuell in Köln einen digitalen Einkaufsbegleiter für deinen Einkauf. Die am Einkaufswagen angebrachten Tablets sollen deinen Einkauf revolutionieren. Denn sie sind auf den Rewe-Markt, in dem du dich befindest, programmiert. Das Ziel soll sein, dass du Produkte schnell findest. Das System hat sogar ein Indoor-Navi an Bord.

Rewe testet Tablet am Einkaufswagen

Das System soll es dir ermöglichen, ohne Anmeldung deine handgeschriebene Einkaufsliste einzuscannen und die einzelnen Artikel nach und nach zusammenzusuchen. Ausprobiert wird das Ganze als Pilotprojekt in einem Rewe Center in Köln-Bickendorf. Dort sind ab sofort an einigen Einkaufswagen diese speziellen Tablets angebracht. Sie sollen intuitiv zu bedienen sein. Die Technologie dahinter basiert auf Künstlicher Intelligenz. Das System lernt so Einkaufswege. Persönliche Daten sollen aber nicht dauerhaft gespeichert werden. Auf Grundlage der Daten prognostiziert das System den Weg durch den Markt und schlägt in Echtzeit zum Einkauf passende Produkte vor. Auch über Rabatte können die Kunden zum Kauf animiert werden. Dabei kann es sein, dass die Angebote personalisiert sind und du beispielsweise einen angezeigten QR-Code mit einem Rabatt mit deiner persönlichen Rewe-App scannen musst, um den Preisnachlass zu bekommen.