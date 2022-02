Redroad V17: Vielseitiger Akku-Staubsauger mit Dual-Bodenwalze

Der Redroad V17 Akku-Staubsauger erscheint als Handsauger, der Motor sitzt also im Handstück. Mittels Teleskoprohr wird das Gerät aber wahlweise auch zum Bodenstaubsauger. Standard-Zubehör ist hier eine extra-motorisierte Doppel-Bodenwalze, die mit einer weichen Rolle und einer mit harten Borsten für kombiniert-gründliche Sauberkeit sorgt. Einen Spezial-Aufsatz für Milben-Entfernung auf Polstern, ein Knick-Adapter für schwer zugängliche Stellen und einen extra breiten Bürstenaufsatz gibt es ebenfalls im Lieferumfang. Hinzu kommt – bei vielen Akkusaugern Standard – eine Wandhalterung mit Netzteil, damit der Sauger immer lädt, wenn du ihn gerade nicht brauchst.

Der Hersteller verspricht eine bis zu 60-minütige Akkulaufzeit des Saugers, was in diesem Bereich zu den Top-Werten gehören dürfte. Dazu bietet er eine Leistung von 155 „Air Watt“, einer Einheit, die sich die Staubsauger-Branche selbst zugedichtet hat. Brutto leistet der Motor 450 Watt, was er in eine Druckdifferenz, also einem saugkräftigen Unterdruck, von 26.500 Pascal verwertet.

Der Motor sitzt wie üblich im Handstück, sodass sich der V17 bequem als Handstaubsauger verwenden lässt.

Damit hat der Sauger mit seinen 1,62 Kilogramm, seinem 2.500-mAh-Akku und den genannten Motor-Spezifikationen einiges auf dem Kasten. Dennoch ist er mit 60 Dezibel ein erstaunlich leiser Vertreter seiner Zunft.

3 Highlight-Features des Akku-Saugers

Der Redroad V17 bietet einige Features, die ihn zum vielseitigen Einsatz im Haushalt, aber auch im Auto qualifizieren. Stichwort: Handstaubsauger mit langer Akkulaufzeit.

Funktionales Design: Dual-Bürstenrollen

Neben der hohen Saugleistung verspricht das Design mit den Dual-Bürsten (1 x weiche Borsten, 1 x harte Borsten) am Boden ein äußerst gründliches Reinigungsergebnis. Dank der V-Stellung der sich gegeneinander drehenden Bürstenrollen ist zudem eine Selbstreinigungsfunktion integriert beziehungsweise läuft diese automatisch mit. Der Aufsatz ist um 360 Grad drehbar und ermöglicht damit eine einfach handzuhabende und flexible Reinigung von Ecken, die sonst nur schwer zu erreichen sind.

„Mandala 3.0“ Zweifach HEPA Filtersystem

Dank ausgeklügelter Filtertechnik saugt der Redroad V17 nicht nur Staub auf. Die eingesaugte Luft wird außerdem gefiltert und gereinigt wieder abgegeben. So werden dank HEPA-Technik auch unsichtbare Partikel eingesaugt und der Staubsauger fungiert gleichzeitig als Luftreiniger. Der Hersteller führt aus: „Um den gesamten Staub zu saugen und zu verhindern, dass krankheitsauslösende Staubmilben, Pollen und Mikroben durch den Auslass strömen, verfügt der Redroad V17 über ein 5-stufiges Filtersystem mit H12- und H13-HEPA-Filtern mit Aktivkohle. Die zwei HEPA-Filter erfassen bis zu 99,97 % Feinstaub bis zu einer Größe von 0,1 µm. Die Aktivkohle filtert zusätzlich unangenehme Gerüche aus der durchströmenden Luft.“

Redroad V17: 360°-Gelenk für jede Ecke

Staubsaugen in voll gestellten Wohnungen und Räumen ist immer eine Herausforderung. Das ist vor allem bei klassischen Bodensaugern mit Rollstation und Kabel anstrengend, aber auch schon bei vielen herkömmlichen Akkustaubsaugern. Das Saugrohr des Redroad V17 besitzt unten ein 360-Grad-Scharnier, durch das der Luftzug geht. Hierdurch lässt sich der Bodensauger-Aufsatz im wahrsten Sinne des Wortes im Handumdrehen steuern. Damit saugst du galant um Tisch- und Stuhlbeine, lässt keine „blinden Flecken“ übrig und kannst auch in schmalen Nischen hinter und neben Möbeln anstrengungslos und ohne Verrenkungen sauber machen. Wenn gar nichts mehr hilft, gibt es beim Redroad V17 immer noch die Möglichkeit, das Gerät als Handstaubsauger auf Oberflächen und in schmalen Ritzen zu nutzen.

Preis-Check (+ aktuelles Aktionsangebot bis März 2022)

Den Redroad V17 verkauft der Hersteller selbst mit einer Preisempfehlung von 299 Euro. Oft ist der Haushaltshelfer schon günstiger zu haben und ganz aktuell gibt es den Akku-Staubsauger im eBay-Shop sogar mit doppeltem Preisvorteil. So wird er hier für 269,99 Euro verkauft, was schon einmal 30 Euro Nachlass sind. Dazu kannst du per Gutscheincode NEUEMARKEN noch einmal 15 Prozent Extra-Rabatt (mehr zu dem Gutschein-Deal) für den Redroad V17 aktivieren, was noch einmal rund 30 Euro entspricht. Schlussendlich zahlst du dann noch rund 229 Euro für den vielversprechenden Akku-Staubsauger. Das Aktionsangebot mit Gutschein-Rabatt gilt noch bis zum, 2. März 2022.