Preis-Leistungs-Kracher: Sony bringt diese günstigen ANC-Kopfhörer in den Handel

Bei Kopfhörern kann Sony kein anderer Hersteller so schnell das Wasser reichen. Denn die Japaner liefern nicht nur eine hervorragende Qualität ab. Sie schaffen es auch, den Preis so niedrig zu setzen, dass es kaum Alternativen hinsichtlich der Preis-Leistung gibt. So wie mit den neuen Sony WF-C700N.