Brillant: Post & DHL App informiert jetzt über mehr als eingehende Pakete

Stell dir vor, du öffnest die Post & DHL App und kannst schon vor einem Blick in deinen Briefkasten am Hauseingang sehen, ob sich dort ein Brief für dich befindet. Oder – noch interessanter – du kannst vorab sehen, wenn in Kürze genau dort eine Sendung landen soll, weil sie bereits in der Zustellung ist. Genau das ist jetzt Realität. Denn die Deutsche Post erweitert ihr Angebot der Briefankündigung auf ihre eigene Smartphone-Applikation. Bisher stand die virtuelle Briefankündigung nur für Kunden mit einem E-Mail-Postfach bei GMX und Web.de zur Verfügung.

Post & DHL App jetzt mit Briefankündigung

Die Deutsche Post bewirbt die jetzt freigeschaltete Verfügbarkeit der Briefankündigung in der Post & DHL App mit den Worten: „Morgens schon wissen, welche Briefe später im Briefkasten landen werden.“ Wer die Zusatzfunktion in der App aktiviert, kann sich vorab auf dem Smartphone über Briefsendungen informieren lassen. Und zwar in Form von Fotos der Briefumschläge. Künftig sehen Nutzer neben Ankündigungen von Paket-Sendungen von DHL also auch Briefe der Deutschen Post, die sich auf dem Weg zur heimischen Anschrift befinden.

Und der Datenschutz? Kein Problem, verspricht man beim Logistiker aus Bonn. Die Fotos der Briefe entstehen automatisiert unter Einhaltung der deutschen Datenschutz- und Sicherheitsstandards direkt in den Sortierzentren der Deutschen Post. Die Bereitstellung des neuen App-Services rund um die Briefankündigung ist kostenlos.

So aktivierst du das neue Feature in deiner App

Für die Nutzung ist eine einmalige Freischaltung innerhalb der Post & DHL App notwendig. Im Menüpunkt „Verfolgen“ steht dafür ab sofort ein neuer Reiter mit der Aufschrift „Briefankündigung“ zur Verfügung. Wer dort die entsprechende Freischaltung durchführt, erhält einige Tage später ein Bestätigungsschreiben per Post. Darin ist auch ein Bestätigungs-Code zu finden, der in der App eingetragen werden muss. Alternativ lässt sich auch ein QR-Code mit dem Smartphone scannen, um die Freischaltung abzuschließen. Einzige Ausnahme: Kunden, die in den zurückliegenden sechs Monaten schon einmal ihre Adresse in der App verifiziert haben, erhalten das Bestätigungsschreiben nicht mehr, sondern werden sofort für den neuen Service freigeschaltet.

Die Freischaltung der Briefankündigung der Deutschen Post ist jetzt in der zugehörigen iOS- und Android-App möglich.

Bisher nutzen nach Angaben der Deutschen Post bereits mehr als 1 Million Kunden mit E-Mail-Adresse bei GMX und Web.de den kostenlosen Service der Briefankündigung. Dort ist das Angebot sogar noch etwas umfangreicher. Denn auf Wunsch lässt sich dort auch der exklusive Service „Digitale Kopie“ freischalten. Registrierte Nutzer erhalten damit auf Wunsch vor der Zustellung eines Briefes eine E-Mail, die neben dem Foto des Briefumschlags auch ein PDF-Dokument mit dem Briefinhalt enthält. Die Zustellung des postalischen Schreibens erfolgt natürlich trotzdem weiter auch in der gewohnten Form.