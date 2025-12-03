Post stellt Dienst ein: Letzter Brief wird 2025 zugestellt, alle Briefkästen abmontiert

E-Mails, Messenger wie WhatsApp und andere digitale Wege, über die Kommunikation heute stattfindet, sorgen dafür, dass immer weniger Briefe verschickt werden. Dass die Post ein Ablaufdatum hat, ist schon seit vielen Jahren klar. Hier wird der Dienst jetzt eingestellt.
Immer weniger Menschen schreiben Briefe. Nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt. Warum? Weil WhatsApp schneller geht, weil Mails kostenlos sind und weil Dokumente einfach als PDF im Posteingang landen. Während die Nachrichten digital werden, werden die Straßen voller. Denn Pakete sind das neue Grundrauschen. Überall Kartons, überall Lieferwagen. Allein in Deutschland werden 4,7 Milliarden Pakete pro Jahr über die Straßen gefahren und getragen. Und jetzt reagiert die Post und macht Schluss mit Briefen.

Post zieht sich zurück

Nicht irgendwann, sondern bald. Bereits 2025 soll der letzte Brief zugestellt werden. Erste Zeichen gibt es schon: Briefkästen verschwinden, einer nach dem anderen. Dort, wo sie früher standen, bleiben nun leere Flecken auf dem Bürgersteig. Warum? Weil kaum noch jemand Briefe schreibt. Als erstes europäisches Land reagiert Dänemark auf die Post-Flaute und schaltet ein jahrhundertealtes System einfach ab.

In den vergangenen 25 Jahren ist das Briefvolumen um 90 Prozent gefallen. Die Kosten dagegen steigen. Und ein neues Gesetz erlaubt jetzt, wofür man früher kaum den Mut gehabt hätte: das Ende der flächendeckenden Zustellung. „PostNord wird Ende 2025 seinen letzten Brief in Dänemark zustellen“, sagt die dänische Post. Danach will das Unternehmen nur noch Pakete bringen. Und nicht irgendwie, sondern ehrgeizig: „Unser Ziel ist es, der bevorzugte Paketdienstleister der Dänen zu werden.“

Jeder kann jetzt Paketshop sein: So viel Geld gibt es pro Paket

„Es wird erwartet, dass alle Briefkästen bis zum 31. Dezember 2025 vollständig entfernt sein werden“, so die dänische Post. Manche sollen ein neues Leben bekommen. Vielleicht als Kunst. Vielleicht als Müllbehälter. Vielleicht als Mahnung. Für Leute, die weiterhin Briefe verschicken wollen, wird es teuer. Ein Standardbrief kostet schon jetzt rund 4,50 Euro. Und selbst das ist bald Geschichte. Dann übernehmen private Anbieter – allerdings nur über ihre eigenen Filialen.

Immer weniger Briefe

Dänemark ist damit das erste europäische Land, das die Briefpost einstellt. Ein Land, das entschieden hat: Wenn niemand mehr schreibt, muss auch niemand mehr zustellen. Und vielleicht schauen jetzt andere Staaten ganz genau hin. Die Deutsche Post indes verspricht, sie bleibe zuverlässig. „Trotz E-Mails und Short Messages: Wenn es drauf ankommt, vertrauen die Deutschen dem Brief.“ Er schütze Informationen, sei „handfest“ und persönlich. Aber: Auch bei der Deutschen Post sind die Briefe auf dem Rückzug.

Im vergangenen Jahr hat die Post eine Milliarde Briefe weniger zugestellt als noch 2022. Und so sorgt das neue Postgesetz seit diesem Jahr dafür, dass der Standardbrief länger unterwegs sein darf. Statt einem Tag wartet man in Deutschland heute eher zwei Tage auf die Post. Auf etwas, das per E-Mail binnen Sekunden möglich ist. So wundert es auch kaum, dass Geschäftskunden 95 Prozent der Sendungen ausmachen und Privatkunden nur 5 Prozent.

